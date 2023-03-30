朝貢外交或下馬威？美中之間「第三條路」？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
我們想讓你知道的是
法、歐領袖訪中在即，各界不禁猜測歐中關係走向：是否將復溫、保持危險平衡，或開創重新定義的局面？而歐中關係的下一步發展恐怕也將無可避免地影響台歐關係和印太布局，絕對值得密切關注。
文：曾婷瑄（中央社駐巴黎特派員）
中國國家主席習近平一波波接待來訪歐洲領袖，4月初輪到法國總統馬克宏和歐盟領袖馮德萊恩。專家分析，雙方會面期待不同，歐洲無法視習近平為和平調停者，而法元首訪中則盼為歐中疫後新關係定調。
法國總統府24日宣布，馬克宏（Emmanuel Macron）將於4月5日至8日赴中國「國是訪問」，與習近平會談，如何讓和平回歸烏克蘭為主要議程。
歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也受邀加入行程，以對中國展現「團結一致的聲音」。
中國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情解禁後華麗重返國際舞台，加之俄烏戰爭進入新階段，北京頻繁藉機「穿針引線」，與各國外交互動。
習近平緊接著要進入與歐洲國家領導人見面的第2波熱潮。西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）31日到；馬克宏和馮德萊恩接力；再交棒給歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。
究竟面對自詡為「和平調停者」的中國，歐洲的期待為何？又將把歐中關係帶往何處？
- 歐中回溫，台灣被犧牲？
回看過去3年，台法、台歐關係有飛躍式的成長。COVID-19疫情後，法國已意識到中國對全球威脅、戰狼外交，也看見台灣能對世界所做出的貢獻，因此國會上下兩院皆於2021年通過挺台參與國際組織決議。
此外，近年來「台灣」、「台海」開始清楚出現在法國官方文件與和他國的多邊、雙邊宣言之中，如2022年7大工業國集團（G7）聯合聲明與3月的英法領導人聯合宣言。
但，會不會中國一施計謀，歐洲再度分化，並如瑞媒「瑞士資訊」（Swissinfo）3月23日的聳動標題所稱：「瑞士在與中國關係的祭台上犧牲台灣」？
對此，法國策略研究基金會研究員（FRS）博達安（Antoine Bondaz）向《中央社》分析，短期內不會有直接影響，但認為法國總統應該要更近一步，在國際場合公開表明台海穩定有益於法國。
「法國應支持台法、台歐持續深化具體技術合作，即使法國部長不太可能如德國部長一樣訪台，也至少應該規劃技術交流性質的訪問。」
- 平衡歐中經貿關係
據馬克宏表示，法、中領袖會面除俄烏戰爭外，也將聚焦中東、非洲的國際危機，以及印太地區的緊張情勢。
博達安指出，除上述議題外，「經貿關係」也是歐方主軸之一。
然而對於歐中經貿關係，博達安少見地抱持悲觀，指出雙邊經貿並未如歐盟領袖規劃般重新平衡；相反地，法國2022年對中國貿易逆差創歷史紀錄，而中國投資卻仍有限，2017至2021年間創造的就業數跟比利時投資一樣。
不過資深記者、無國界記者組織（RSF）主席韓石（Pierre Haski）稍顯樂觀，他告訴中央社，歐洲大國絕對不希望失去中國市場，但在貿易議題上，歐洲自我捍衛的警覺性漸增。
韓石指出，馬克宏2017年提出和北京「對等」，如今也成歐中貿易關鍵字。尤其是俄國天然氣被斷後，歐洲謹慎避免狀況在中國重演，「歐洲已意識到，和中國做生意不可能忽略地緣政治」。
- 美中之間「第三條路」的想像？
歐洲大國認為中美進入兩強敵對狀態，不想蹚這二元對立的渾水，轉而採取「第三道路」策略。
韓石對此不以為然，他指出，面對中國，歐洲和美國有許多共同關注議題，包括貿易規範、航行自由、人權狀況等。
他認為歐洲策略「存有幻想」，若美中局勢惡化，歐洲根本無法保持所謂的「第三道路」，「或許印度等南方國家可以，但歐洲不行，因歐美是軍事同盟，且如今科技和能源都依賴美國。若美、中衝突，歐洲將別無選擇」。
且韓石強調，歐洲內部也一分為二：鄰近俄國且感謝美國馳援烏克蘭的中東歐，以及面對美國希望保持相對自主性的西歐。
- 歐中關係覆水難收？
法國拉著歐盟，想施壓從未譴責俄羅斯的中國運用其影響力，遏制俄國總統普亭（Vladimir Poutine）對烏克蘭的侵略；然而中國擺出的姿態，更像是喜迎各國領袖朝貢，藉此展現自身外交成功，及從俄烏戰爭中新斬獲的重要性。
博達安日前在《世界報》（Le Monde）投書中指出，「中國不是，也不會成為調停者」，只是實用主義和機會主義者。
他向《中央社》說，中國企圖把自己塑造為世界穩定因素，「但在俄烏戰爭中，中國既不中立也不公正」。
作為學者，他不斷呼籲政府避免重複中國論述與特定遣詞，以免遭北京利用；對於法中官方會面後每次都「大相徑庭」的聲明，博達安也希望法國能注意新聞稿發布，好確保巴黎的訊息如實傳遞。
韓石告訴記者，不認為歐中關係能回到過去。「歐洲已經看見中國的真面目。目前方針會維持歐盟外長會議2019年設定的『合作夥伴－競爭對象－體制對手』。」因此，馬克宏和馮德萊恩出訪的訊息之一，「就是要確保在雙邊關係中有一定程度的自主性」。
北京在俄烏戰爭延長戰中橫空出世，企圖利用復出大戲扮演俄烏戰爭的和平調停者。習近平近月送往迎來，對歐盟在內的各國領袖使出魅力攻勢。
法、歐領袖訪中在即，各界不禁猜測歐中關係走向：是否將復溫、保持危險平衡，或開創重新定義的局面？而歐中關係的下一步發展恐怕也將無可避免地影響台歐關係和印太布局，絕對值得密切關注。
新聞來源
延伸閱讀
- 歐中關係：中國想復活「全面投資協定」，歐洲希望中國逼俄止戰，恐怕解凍容易復熱難
- 盤點2022年歐中關係10件大事，北京「拉尾盤」難改新格局
- 顧忌對中關係，歐盟「晶片外交」對台只要晶片、不談外交
- 歐盟不願與中經濟脫鉤，就如同打開政治的潘朵拉之盒
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。