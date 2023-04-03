達旺：籠罩在戰爭陰影下的中印邊界戰略重鎮

今年71歲的楚旺（ Thutan Chewang） 對那場戰爭記憶猶新。

那是1962年10月，中國向位於印度東北部、當時被稱為「東北邊境特區」（後來改稱阿魯納恰爾邦）的地方發動了突襲。

「他們（中國軍隊）從四面八方衝過來。人們擔心自己的生命安全，開始逃離。」楚旺回憶說。那一年，他年僅11歲。

中國軍隊攻勢迅猛，儘管印度軍隊在一些地區頑強抵抗，但看似心有餘力不足。

然而，中國軍隊還是很快佔領了楚旺的家鄉、距離中印兩國有爭議的邊界只有幾英里的小鎮達旺。

中國人民解放軍的部隊在那裡駐留大約一個月後撤離。

60多年過去了，戰爭仍然在給達旺人的生活蒙上陰影——尤其是當擁有核武器的兩個鄰國之間緊張升級時。

2022年12月，當印度和中國軍隊在達旺邊境附近發生衝突時，小鎮再一次成為頭條新聞。

不過當地人表示，儘管過去經歷痛苦，他們依然期待更好的未來。

「從那時到現在，達旺已經發生了很多變化。」楚旺說。

Photo Credit: Debalin Roy / BBC News 達旺緊鄰中印邊界「實際控制線」。

達旺位於阿魯納恰爾邦最西部，海拔約3000公尺，北部毗鄰中國，西南與不丹接壤。

乍一看，達旺很容易被誤認為是印度的避暑勝地之一。那裡有如雨後春筍般湧現的酒店、餐館和小市場，以及繁忙的住宅和商用建築工地。

但是，達旺也有許多與眾不同之處。一座高達八公尺的巨型佛像俯瞰小鎮和印度最大的佛教寺院——達旺寺，突顯佛教在這裡的影響和意義。

達旺是藏傳佛教徒最重要的朝聖地之一，每年都吸引著源源不斷的遊客。

但長期以來，它的戰略位置一直使它成為印度和中國之間緊張關係的焦點——距離達旺以北僅35公里就是中國解放軍在1950年代進駐的西藏；十四世達賴喇嘛1959年逃離西藏後就是在達旺寺短暫停留。

Photo Credit: BBC News

印度和中國之間有一條沒有完全劃定的邊界，印度說它有3,488公里長，但中國說它在2,000公里左右。雙方都在中印「實際控制線」（LAC）沿線部署了重兵。

中國宣示對整個阿魯納恰爾邦擁有主權，稱其為「藏南」，2021年還拿出一份重新命名該邦15個地方的名單，引發印度強烈反響。北京還經常反對達賴喇嘛和印度領導人訪問該地區。

但生活在達旺的許多人表示，他們不會讓邊境的緊張局勢主宰自己的生活。經常掛在他們嘴邊的是民生問題，而不是中國。

「媒體有時會把事情誇大。」在達旺經營一家服裝店的卡姆（Karmu）說。

卡姆女士還補充到，媒體對邊境對峙的「誇大」報導導致前往達旺的遊客減少，影響了收入。

雖然有許多當地人加入了印度軍隊、凖軍事組織或在政府部門工作，但更多人的生計主要依賴旅遊業。

印度政府現在允許遊客直接前往位於邦拉山口（Bum La）的「實際控制線」，這為達旺的一些出租車司機開闢了一個新的收入來源，其中一些一天要往返邊境多次。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 駐守邊界的印度士兵。

經營禮品店的達爾戈（Tenzin Darge）說，達旺的生活和其他地方一樣正常。

「每次邊境發生什麼事，媒體都大聲喧嘩。但對我們來說，這是生活的常態。」

但是，這並不意味著小鎮已經忘記了過去曾經目睹的動蕩。

楚旺坐在離家不遠的欽美寺院的院子裡，講述了人們在1962年戰爭期間經受的艱辛。

「連路都沒有，夜以繼日地穿過叢林，逃往更安全的地方，真像一場噩夢。」

對其他一些人來說，1962年的記憶也依然歷歷在目。

71歲的洛桑次仁（Lobsang Tsering）回憶了他的父母如何一路逃到臨近的阿薩姆邦去避難。

他還說，回家同樣困難。中國於1962年11月宣布停火並撤軍時，許多逃離達旺的人都不敢回去。

「我們被告知戰爭已經結束，可以回去，但沒有多少人相信，或是理解。有人認為他們會被交給中國人。」76歲的拉姆諾布（Lhan Norbu）說，他和他的家人一起也是在1962年逃到了阿薩姆邦。

Photo Credit: Debalin Roy / BBC News 拉姆諾布和家人一起在1962年逃往阿薩姆邦。

此外，回家之路也給不少人留下了創傷。

戰爭期間20多歲的仁欽多傑（Rinchin Dorje）回憶說，他記得在路上看到過印度士兵的屍體。

「真希望我能抹去那些記憶。」他說。

達旺的一座紀念碑列出了1962年戰爭期間死於該地區的2420名印度士兵的名字。那裡陳列有布滿彈孔的印度士兵的頭盔，冷峻地警示著戰爭的殘酷。

其他人也在用自己的方式提醒人們勿忘過去。

在距離達旺約22英里一個名為楊 （Jang）的小鎮上，有一家名為 「62餐廳」 （Café 62） 的路邊餐館。

這家小店以戰爭爆發的年份命名，老闆是曾在印度凖軍部隊事服役21年的老兵德勒瑪（ Rinchin Drema）。

「打仗的時候，前輩受了很多苦。開這個小餐館只是要向他們所經歷一切致敬。」他說。.

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀