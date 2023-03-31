越南戰爭50週年：「在自己國內先輸了」，專家盤點美國失敗的七大原因

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第二次世界大戰之後，美國是無可爭辯的世界頭號經濟體，並且它相信自己在軍事上也同樣無可匹敵。然而在越南，美國儘管投入了大量的資金和人力，但是在經過至少八年的戰鬥之後，還是被北越及其游擊隊同盟越南南方民族解放陣線（Viet Cong，慣稱「越共」）所打敗。3月29日是美國從越南最終撤軍的50週年，我們訪問了兩位專家學者，了解美國到底是如何在越南戰爭中落敗。

那是正值冷戰時代的高峰，共產主義和資本主義大國正在全球展開對抗。

被二戰拖垮至破產的法國曾試圖保住他們在中南半島（Indochina，另稱「印度支那」）的殖民地未果，然後一場和平的會議中將如今的越南分割成北邊的共產主義政權和南邊由美國扶植的政府。

但是法國人的敗退並未終結越南國內的衝突，而美國害怕一旦越南全國成為共產主義政權，那麼它周邊的國家也會一樣。美國就是在這種恐懼的驅動下，捲入了一場持續十年並奪去數以百萬計生命的戰爭。

那麼，世界頭號軍事強國是如何在一場戰爭中，輸給貧窮東南亞一個叛亂分子組成的政權的？這裡，我們請兩位專家對當中一些最普遍的共識作出解讀。

1. 任務過於艱巨

Photo Credit: Corbis via Getty Images / BBC News 在戰事的高峰階段，越南境內的美軍有50萬之多。

到世界的另一邊去打一場仗，無疑是一場浩大艱巨的任務。

在這場戰事的高峰階段，越南境內的美軍有超過50萬之多。

其成本也令人咋舌——2008年，美國國會一份報告估算，越戰總共的花費為6860億美元（換算成今天的錢則超過9500億美元）。

但是，美國在二戰中的花費比這多4倍有餘，而且最後贏了，在這之前不久剛剛遠渡重洋在朝鮮打過一仗，因此當時是信心滿滿。

英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）的美國外交及國防政策專家盧克．米杜普博士（Dr Luke Middup）說，當時在戰爭初期是有一種普遍樂觀情緒的。

「這在整場越南戰爭當中是一件非常奇特的事，」他向BBC表示：「美國完全意識到很多問題的存在——對於美軍能否在這個環境當中作戰，有很多的懷疑，但是美國政府直到1968年還是很有信心自己能贏。」

不過，這份信念後來卻萎縮了——特別是1968年由共產主義一方發動的新春攻勢（Tet offensive）大大打擊了這份信心——而最後，是國會不再支持為這場戰爭撥款，迫使美國於1973年撤軍。

不過，米杜普卻質疑，美國的作戰部隊是否一開始就根本不應該進入越南。另一位專家、美國俄勒岡大學政治科學系主任武有祥教授（ProfessorTuong Vu）也持相同的看法。

2. 美軍並不適合這種類型的作戰

Photo Credit: Getty Images / BBC News 叢林給作戰雙方都造成了困難。

好萊塢電影經常描繪美國大兵如何在叢林環境下舉步維艱，而越共叛軍則在茂密的灌木叢中穿梭自如，施展突襲。

「美軍當時所要作戰的一些環境，換了任何大規模軍隊都會遇到困難的。」米杜普博士承認。

「那裡其中一些地方，是你在東南亞能找到的最茂密的那種叢林。」

不過，他說，雙方在此當中的水凖差異可能被誇大了。

「戰爭期間產生一種誤解，認為美軍陸軍應付不了這個環境，而北越和越共卻非常適應——這根本就不是真相。」他說。

「北越軍隊和越共在這樣的環境裡作戰也同樣承受巨大的困難。」

據米杜普博士所說，當中更重要的因素是，作戰的時間和地點幾乎從無例外地是由叛軍主動選擇，而且他們能夠越過邊境退到寮國和柬埔寨的安全地帶，而追擊他們的美軍則往往被禁止繼續跟蹤進入。

武有祥教授認為，美國集中精力與越共游擊隊交戰導致了他們的戰敗。

「南部的叛軍本來是絕無可能打敗西貢軍隊的，」他向BBC表示，但是這個戰略上的錯誤卻令北越的常規軍隊進入南方，最終是這股軍力的滲透贏得了戰爭。

3. 美國在自己國內先輸了

Photo Credit: Corbis via Getty Images / BBC News 大量民眾參加了華盛頓的反戰示威。

這場戰爭常常被描述成是「第一場呈現在電視上的戰爭」，它所得到的媒體關注是前所未有的。

美國國家檔案局（US National Archives）估算，至1966年，93％的美國家庭都擁有電視機，而當時他們能看到的內容審查更少，也比過去的戰爭更加實時。

這就是為什麼在新春攻勢期間，美國駐西貢大使館周圍的作戰畫面會如此震撼。觀眾是接近實時地看見越共將衝突蔓延到了南方政府的中心地帶——進而蔓延到美國公眾的客廳裡。

從1968年開始，媒體報導已經很大程度上不利於這場戰爭——無辜平民被殺、重傷或者虐待的影像呈現在電視和報紙上，很多美國人被嚇怕了，轉而反對這場戰爭。

全美各地爆發大規模事件，形成一場浩大的抗議運動。

Photo Credit: Corbis via Getty Images / BBC News 執法者和反越戰的示威者常常發生衝突。

其中一場示威發生在1970年5月4日，俄亥俄州的肯特州立大學4名和平示威的學生，被國民警衛隊人員開槍打死。

「肯特州立大學屠殺事件」令更多人反對這場戰爭。

一張被指是邀請年輕男性入伍的徵兵廣告極不受歡迎，它和一些美國士兵躺在棺材裡被運回祖國的照片對公眾情緒產生災難性的影響——在這場戰爭中有大約5萬8000名美國服役人員死亡。

武有祥教授認為，這對於北越來說是一個重大利多：儘管他們的損失要慘重得多，但是他們的威權政府對於媒體有絕對控制，也壟斷了信息的傳播。

「美國和南越對於塑造公共意見的能力和意願，不能與共產主義政權相比，」他說：「後者有強大的宣傳體系。他們關閉邊境，打壓異見。誰不同意這場戰爭，誰就被送進監獄。」

4. 美國在南越也失了民心