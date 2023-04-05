日本百萬噸福島核廢水排放在即：你願意喝一罐產自那裡的桃子汁嗎？

Photo Credit: Reuters / BBC News 東京電力警告福島第一核電廠內儲存廢水的水缸即將填滿。

日本首相岸田文雄在本月初的一次國會會議上確認，將在今年「春季到夏季」把冷卻福島核電廠核燃料的廢水排入太平洋。日本東京電力公司宣布攪拌處理此類廢水的設施已經完工，並已於3月17日開始運行。

日本方面補充稱，在福島核電廠緊鄰的海邊修建了一個處理及排放水的設施，竣工後將接受國際原子能總署（IAEA）檢查和確認，隨後開始排放，預計實際排放時間將在夏季前後。

2011年日本311大地震後，福島核電廠發生核洩漏，為了冷卻熔融的核燃料，大量灌入海水，也因此每天產生約100噸污染水。東京電力對污染水經過處理後，放入儲存罐中，但儲存罐將在2023年裝滿，因此日本政府在2021年4月就宣布了這個排水計劃，並表示污染水經過處理和稀釋達到安全標凖。

計劃宣布後，輿論嘩然，尤其是中國、韓國、一眾太平洋島國，以及日本國內的漁業從業者們，對計劃的批評聲不絕於耳。但這並未改變日本的既定計劃，日本反覆宣稱科學證據表明計劃很安全，確認將會如期開始排放。

日本將要做什麼？

東京電力聲稱，用於核燃料的冷卻水含有多種放射性物質，但經過專用設備淨化處理後，能夠去除大部分物質，但像氚等物質仍會殘留。

多年累積之下，福島核電廠的廠區內存放了超過1000個儲罐，用以儲存132萬噸處理過的水，這些水足以裝滿超過528個奧運標凖游泳池。

日本方面在廠區建設了一個預處理裝置，包含總容量1萬噸的10個儲罐，廢水在其中被循環、攪拌和檢測，經過六天的時間，確認除了氚以外的放射性物質未超標，然後注入一個比游泳池略小的水槽中，用海水稀釋100倍後，透過管道排到距離福島海岸1公里的海裡。

這一過程據稱將持續30年。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2023年1月，一位員工在東電公司的多重核元素去除系統（multi-nuclide removal system）內檢查數據。

日本的辯護

日本堅稱這個計劃非常安全，主要基於三個理由：

第一個理由是處理過的水足夠安全。最終排入大海的處理水中氚濃度將被稀釋到每升1500貝克勒爾以下，排放標凖為日本安全限制的1/40，是世界衛生組織飲用水標凖的七分之一。這樣一來，與海洋生物接觸到時，已是稀釋至安全水平的排放水。

第二個理由是排放總量小於很多核電廠。預計該計劃每年向海洋釋放的氚總量（22兆貝克勒爾）遠低於很多正在運行的核電廠，比如美國的魔鬼谷1、2號核電廠（40兆貝克勒爾）、加拿大的布魯斯核電廠A、B（1190兆貝克勒爾）、以及中國的紅沿河核電廠（90兆貝克勒爾）。

第三個理由是嚴密的監督。日本表示，計劃在國際原子能總署（IAEA）的參與下進行，排放前、排放中以及排放後都設置了監測環節，如果超過安全水平，會緊急中止運作。而且檢測數據也在法國、韓國、瑞士和美國的獨立實驗室中處理。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年五月，國際原子能總署總幹事格羅西（右二）訪問日本，站在一個儲存核廢水的儲罐前。

根據國際原子能總署官網，該組織成立了一個特別工作組，由其高級官員領銜，包含來自澳洲、加拿大、中國、法國、韓國、俄羅斯、英國、美國、越南等共11名專家。該工作組將對照國際安全標凖審查日本政府和東京電力公司的排放計劃和相關活動，並將進行獨立的源頭和環境監測，以證實日本政府和東京電力公司公布的數據。其目的是確保水處理的過程符合原子能機構的安全標凖，從而不會對人類健康和環境產生不利影響。

此外，為了研究排放水對漁業的影響，東京電力公司還在一個水槽中加入稀釋過的處理水，氚濃度為每升約1250貝克勒爾，然後在其中養殖400尾比目魚，用以檢測比目魚體內氚是否會富集。

東電聲稱在上述試驗中，經過24小時，比目魚體內的氚活度上升至約1100貝克勒爾，與水槽中的水濃度大致相當，之後進入平衡狀態，六天之後也未見明顯富集，然後把魚放在普通海水中，三日後，氚活度下降到可檢測出的最低限額之下。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 東電公司在處理過的核廢水中養殖比目魚，以測試氚在海洋生物體內的富集程度。

反對聲

在日本公布排放計劃之初，中國外交部發言人就表示，福島第一核電廠發生了最高等級的核事故，其產生的廢水同正常運行的核電廠廢水完全是兩碼事，否則這些年日方也就沒有必要用罐子把這些水嚴密封裝起來了。二者不能混為一談。

韓國外交部則要求國際原子能總署盡快公布包含核污水排海計劃驗證結果的綜合評估報告，同時強調韓國等利害關係方的專家和研究機構參與審查的必要性。

《科學》（Science）雜誌今年1月的一篇文章中引述夏威夷大學馬諾阿分校的海洋生物學家羅伯特・里奇蒙（Robert Richmond）稱，稀釋之後比飲用水還安全，聽起來很令人放心，但仍然比海水中自然狀態下的水平高出數千倍。而且這些水將集中在一個點排放數十年，因此氚和其他放射性同位素仍然可能在海洋生物中累積，並透過食物鏈傳遞給人類。

里奇蒙認為有更可行的辦法，比如把廢水通入充滿牡蠣、蚝類的水箱，他們會吞噬浮游生物，將放射性元素固化到其外殼上；或者乾脆直接把這些水儲存40到60年，因為氚的半衰期只有大約12年。

來自中文社群網路的反對聲則認為，雖然列明諸多科學證據，但基於東京電力多次撒謊，對這家公司缺乏信任。比如事故之初東電否認污染水洩漏，2013年又承認高濃度污染水外洩；再比如2015年東電高管稱核輻射水平已降低至正常，但之後日本記者仍在核電廠周圍錄得大幅超標的輻射量。

更多來自日本國外的批評則集中於，日本在公眾溝通不充分的情況下，依然堅持排放，使當地漁業從業者，以及太平洋島國承受消費者疑懼之下的經濟損失。