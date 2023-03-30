一帶一路將滿10年致多國墜「債務陷阱」，中國跳腳：絕不接受潑髒水
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約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份占19.6％。儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」。
一帶一路使多國墜債務陷阱，北京跳腳稱潑髒水
（中央社）據國際間金融機構等發布的報告，由中共領導人習近平背書，迄今將屆滿10年的「一帶一路倡議」，使諸多參與其中的國家墜入債務陷阱，北京當局表示，這分明是潑髒水，中國政府絕不接受。
中國媒體《北京日報》報導，中國外交部28日召開例行記者會，由發言人毛寧主持。
會中記者提問，近日發布的研究顯示，中國在2008年至2021年斥資2400億美元（約新台幣7兆2900億元）援助22個開發中國家，但近年來隨著中國援助的金額攀升，多國難以償還用於一帶一路倡議的基建項目貸款。
毛寧答覆時不否認：「受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升。」卻稱所謂的債務陷阱說法是炒作的：「一些人藉機炒作所謂中國的『債務陷阱』，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受。」
她還細數中國在全球各地力推一帶一路的成就，並說：「中國始終基於公開透明的原則，同發展中國家開展投融資合作。」中方從來沒有強迫任何一方借款，從未向任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件。
她說，迄今沒有任何合作夥伴認可所謂一帶一路造成債務陷阱的說詞，中國盡己所能幫助開發中國家緩解債務，像是習近平宣布，從國際貨幣基金（IMF）增發給中國的特別提款權中，撥100億美元轉借非洲國家。
不過據香港《南華早報》（SCMP）15日報導，美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）披露，不少非洲國家因一帶一路債台高築以致壞帳打不掉。
根據中國商務部的統計，自2013年至去年止，中國和參與這項倡議國家的商品貿易總額逼近13兆美元（約新台幣397兆），與此同時，截至2021年底，雙邊投資總額已逾2300億美元。
官方公布的帳面數據乍看之下似乎凸顯中共領導人習近平力主的一帶一路成效卓著，但諸多貧困國家卻因此淪為中國的債務國而招致罵名。
據20國集團（G20）因疫情而實施的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），單單中國兩個債權人也就是「中國進出口銀行」與「中國國家國際發展合作署」即減免23國（其中16國是非洲國家）的債務，總額逾13億美元。
約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份占19.6％。
報導說，儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」，也就是使多國落入償貸或償債難的陷阱裡。
一帶一路導致多國債務危機，中國不敢再好大喜功
此外，南早報導另指出，過去10年間，中國當局全球大撒幣推一帶一路，如今北京改弦易轍要推「小而美」不再提布局全球的大興土木。
中國國務院新聞辦2月間指出，小而美的方案在數位、醫療與環保等領域日益普及。
既然標榜小而美，不再是動輒由國營企業主導的「國進民退」。香港科技大學公共政策研究學部教授白立邦（Naubahar Sharif）表示，將由民企或省營企業主責各項冠上美化標籤的合作計畫。
他說，國營的工程與營造巨賈不再參與其中，如此這些規模有限的企業或可推動規模小仍可獲利，而且不致債台高築的方案。
香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）即指出，轉向小而美的主因就是基於風險管理的考量。
他表示，大興土木向來是一帶一路的特色，然而有鑑於這些方案的規模龐大與複雜性，導致重大經濟、社會與政治的不穩定又招致負評，規模縮減的方案風險也就沒那麼高。
協力管理諮詢有限公司（Dezan Shira & Associates）國際諮詢經理甘伯斯（Guilherme Campos）說，想必習近平在設想修正一帶一路，否則這項倡議將聲名狼藉，同時不利中國的形象。
他說，很顯然像是斯里蘭卡與安哥拉和其他政治動盪的國家，因實施一帶一路而千瘡百孔。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。