一帶一路將滿10年致多國墜「債務陷阱」，中國跳腳：絕不接受潑髒水

一帶一路使多國墜債務陷阱，北京跳腳稱潑髒水

（中央社）據國際間金融機構等發布的報告，由中共領導人習近平背書，迄今將屆滿10年的「一帶一路倡議」，使諸多參與其中的國家墜入債務陷阱，北京當局表示，這分明是潑髒水，中國政府絕不接受。

中國媒體《北京日報》報導，中國外交部28日召開例行記者會，由發言人毛寧主持。

會中記者提問，近日發布的研究顯示，中國在2008年至2021年斥資2400億美元（約新台幣7兆2900億元）援助22個開發中國家，但近年來隨著中國援助的金額攀升，多國難以償還用於一帶一路倡議的基建項目貸款。

毛寧答覆時不否認：「受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升。」卻稱所謂的債務陷阱說法是炒作的：「一些人藉機炒作所謂中國的『債務陷阱』，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受。」

她還細數中國在全球各地力推一帶一路的成就，並說：「中國始終基於公開透明的原則，同發展中國家開展投融資合作。」中方從來沒有強迫任何一方借款，從未向任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件。

她說，迄今沒有任何合作夥伴認可所謂一帶一路造成債務陷阱的說詞，中國盡己所能幫助開發中國家緩解債務，像是習近平宣布，從國際貨幣基金（IMF）增發給中國的特別提款權中，撥100億美元轉借非洲國家。

不過據香港《南華早報》（SCMP）15日報導，美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）披露，不少非洲國家因一帶一路債台高築以致壞帳打不掉。

根據中國商務部的統計，自2013年至去年止，中國和參與這項倡議國家的商品貿易總額逼近13兆美元（約新台幣397兆），與此同時，截至2021年底，雙邊投資總額已逾2300億美元。

官方公布的帳面數據乍看之下似乎凸顯中共領導人習近平力主的一帶一路成效卓著，但諸多貧困國家卻因此淪為中國的債務國而招致罵名。

據20國集團（G20）因疫情而實施的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），單單中國兩個債權人也就是「中國進出口銀行」與「中國國家國際發展合作署」即減免23國（其中16國是非洲國家）的債務，總額逾13億美元。

約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份占19.6％。

報導說，儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」，也就是使多國落入償貸或償債難的陷阱裡。

圖表製作：關鍵評論網 Loso

一帶一路導致多國債務危機，中國不敢再好大喜功

此外，南早報導另指出，過去10年間，中國當局全球大撒幣推一帶一路，如今北京改弦易轍要推「小而美」不再提布局全球的大興土木。

中國國務院新聞辦2月間指出，小而美的方案在數位、醫療與環保等領域日益普及。

既然標榜小而美，不再是動輒由國營企業主導的「國進民退」。香港科技大學公共政策研究學部教授白立邦（Naubahar Sharif）表示，將由民企或省營企業主責各項冠上美化標籤的合作計畫。

他說，國營的工程與營造巨賈不再參與其中，如此這些規模有限的企業或可推動規模小仍可獲利，而且不致債台高築的方案。

香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）即指出，轉向小而美的主因就是基於風險管理的考量。

他表示，大興土木向來是一帶一路的特色，然而有鑑於這些方案的規模龐大與複雜性，導致重大經濟、社會與政治的不穩定又招致負評，規模縮減的方案風險也就沒那麼高。

協力管理諮詢有限公司（Dezan Shira & Associates）國際諮詢經理甘伯斯（Guilherme Campos）說，想必習近平在設想修正一帶一路，否則這項倡議將聲名狼藉，同時不利中國的形象。

他說，很顯然像是斯里蘭卡與安哥拉和其他政治動盪的國家，因實施一帶一路而千瘡百孔。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺