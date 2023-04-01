全台超過250萬名40歲以上男性可能有「夜尿症」，睡眠不足連帶衝擊「性福」
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國際研究也證實，睡眠不足的男性，會讓睪固酮激素的分泌下降，影響性慾與勃起功能，隨著夜尿次數越多，夜尿症患者體內的睪固酮水平也將跟著減少。
（中央社）全台恐有超過250萬名40歲以上男性受夜尿症困擾，主要原因是隨年紀增加，賀爾蒙分泌減少，睡眠不足連帶衝擊「性」福，當每晚入睡後出現至少2次以上起床如廁，應就醫檢查。
根據國際尿失禁防治協會定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚今天透過新聞稿指出，夜尿症比想像中更常見，40歲以上成人有近四成罹患夜尿症，若以全台人口數推估，恐有超過250萬名40歲以上熟男遭受夜尿困擾。
為什麼會有夜尿症？
廖俊厚解釋，男性進入40歲後，影響性慾與性功能的賀爾蒙「睪固酮」每年逐漸下降，且隨著男性年齡增加，腦下垂體也會逐漸退化，導致抗利尿激素（ADH）分泌不足，引發夜間多尿的困擾，需多次中斷睡眠如廁，進而剝奪睡眠品質。
他分享一名個案為白領陳姓男子，平常相當注重健康管理，但年過50歲後卻開始出現夜間頻尿情形，不但影響生活品質，房事表現也大不如前，經求醫診斷出夜尿症問題。
《健康遠見》報導，台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁表示，夜間多尿成因有許多，包含膀胱儲存尿液的能力變差、慢性疾病問題、睡眠或情緒問題，臨床觀察，最大宗的原因則來自荷爾蒙分泌不足，通常在晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素（ADH），使尿量減少、尿液濃縮，隨著年紀增加，腦下垂體能力會逐漸退化，一旦抗利尿激素分泌不足，就會導致夜間尿量太多，不得不頻繁起來如廁，導致無法一夜好眠，將對生活帶來許多影響。
研究也發現，有夜尿問題的患者，超過75%同時有糖尿病、高血壓、神經性疾病、心血管疾病等疾病在身。《Heho健康網》報導，糖尿病患者的最明顯症狀就是「吃多、喝多、尿多」。高血糖對支配神經、膀胱上皮造成傷害，膀胱逼尿肌變得肥大，導致膀胱變得不穩定，而且會使沒有彈性的膠原蛋白沉積，最後導致逼尿肌功能下降無力。
台灣泌尿科醫學會常務理事黃冠華表示，當夜間多尿造成的睡眠深淺程度不一，甚至難以再度入眠，不僅影響隔天精神與體力，血壓可能也會較不穩定，男性相當在意的房事表現就會拉警報。
此外，國際研究也證實，睡眠不足的男性，會讓睪固酮激素的分泌下降，影響性慾與勃起功能，隨著夜尿次數越多，夜尿症患者體內的睪固酮水平也將跟著減少。
夜尿症如何治療？
黃冠華說明，根據國際研究顯示，當服用口服抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質；當夜尿症患者進行夜間多尿的控制後，夜尿症和勃起功能均能有所改善。
醫師們提醒，當越年輕發現夜尿與睡眠品質問題，不僅能提前預防中年危機，也能讓打擾睡眠的夜間多尿症狀獲得良好的控制，民眾如自覺有問題應趕緊就診，由專業泌尿專科醫師診斷並透過合適的治療方式解決問題，切勿自行尋求其他管道，延誤治療黃金期。
《康健雜誌》報導，除了靠藥物，也可以改變生活作息來減輕症狀，台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜建議5種做法包括：
- 睡前6小時減少水分攝取，讓睡眠時的身體水分不要過多，才不會產生過多尿液。
- 睡覺前不管想不想上廁所，一定要去排空膀胱。減少睡眠時膀胱滿漲的感覺產生。
- 晚上起來如廁完就不要再喝水，避免造成下一次夜尿。
- 睡前不要喝含咖啡因的飲料。
- 如果可以，中午休息可以平躺，幫助尿液在白天時就能排出。
《健康遠見》報導，王弘仁醫師強調，夜尿問題雖不致死，卻是身體出問題、腦袋部分功能失常的前哨站，一定要特別留意且展開就醫行動，以免因小失大。
新聞來源
- 夜尿症衝擊房事 估全台250萬40歲以上男性困擾（中央社）
- 夜間多尿竟是腦部功能亮紅燈！超過50歲必留意「夜尿二三四」（健康遠見）
- 夜尿有4大原因恐危害健康 5招改善夜尿問題（康健雜誌）
- 晚上起來尿尿不正常！這４大原因造成夜尿（Heho健康網）
延伸閱讀
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。