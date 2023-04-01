2023/04/01,
健康

全台超過250萬名40歲以上男性可能有「夜尿症」，睡眠不足連帶衝擊「性福」

全台超過250萬名40歲以上男性可能有「夜尿症」，睡眠不足連帶衝擊「性福」
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國際研究也證實，睡眠不足的男性，會讓睪固酮激素的分泌下降，影響性慾與勃起功能，隨著夜尿次數越多，夜尿症患者體內的睪固酮水平也將跟著減少。

（中央社）全台恐有超過250萬名40歲以上男性受夜尿症困擾，主要原因是隨年紀增加，賀爾蒙分泌減少，睡眠不足連帶衝擊「性」福，當每晚入睡後出現至少2次以上起床如廁，應就醫檢查。

根據國際尿失禁防治協會定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚今天透過新聞稿指出，夜尿症比想像中更常見，40歲以上成人有近四成罹患夜尿症，若以全台人口數推估，恐有超過250萬名40歲以上熟男遭受夜尿困擾。

為什麼會有夜尿症？

廖俊厚解釋，男性進入40歲後，影響性慾與性功能的賀爾蒙「睪固酮」每年逐漸下降，且隨著男性年齡增加，腦下垂體也會逐漸退化，導致抗利尿激素（ADH）分泌不足，引發夜間多尿的困擾，需多次中斷睡眠如廁，進而剝奪睡眠品質。

他分享一名個案為白領陳姓男子，平常相當注重健康管理，但年過50歲後卻開始出現夜間頻尿情形，不但影響生活品質，房事表現也大不如前，經求醫診斷出夜尿症問題。

《健康遠見》報導，台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁表示，夜間多尿成因有許多，包含膀胱儲存尿液的能力變差、慢性疾病問題、睡眠或情緒問題，臨床觀察，最大宗的原因則來自荷爾蒙分泌不足，通常在晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素（ADH），使尿量減少、尿液濃縮，隨著年紀增加，腦下垂體能力會逐漸退化，一旦抗利尿激素分泌不足，就會導致夜間尿量太多，不得不頻繁起來如廁，導致無法一夜好眠，將對生活帶來許多影響。

研究也發現，有夜尿問題的患者，超過75%同時有糖尿病、高血壓、神經性疾病、心血管疾病等疾病在身。《Heho健康網》報導，糖尿病患者的最明顯症狀就是「吃多、喝多、尿多」。高血糖對支配神經、膀胱上皮造成傷害，膀胱逼尿肌變得肥大，導致膀胱變得不穩定，而且會使沒有彈性的膠原蛋白沉積，最後導致逼尿肌功能下降無力。

台灣泌尿科醫學會常務理事黃冠華表示，當夜間多尿造成的睡眠深淺程度不一，甚至難以再度入眠，不僅影響隔天精神與體力，血壓可能也會較不穩定，男性相當在意的房事表現就會拉警報。

此外，國際研究也證實，睡眠不足的男性，會讓睪固酮激素的分泌下降，影響性慾與勃起功能，隨著夜尿次數越多，夜尿症患者體內的睪固酮水平也將跟著減少。

夜尿症如何治療？

黃冠華說明，根據國際研究顯示，當服用口服抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質；當夜尿症患者進行夜間多尿的控制後，夜尿症和勃起功能均能有所改善。

醫師們提醒，當越年輕發現夜尿與睡眠品質問題，不僅能提前預防中年危機，也能讓打擾睡眠的夜間多尿症狀獲得良好的控制，民眾如自覺有問題應趕緊就診，由專業泌尿專科醫師診斷並透過合適的治療方式解決問題，切勿自行尋求其他管道，延誤治療黃金期。

《康健雜誌》報導，除了靠藥物，也可以改變生活作息來減輕症狀，台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜建議5種做法包括：

  • 睡前6小時減少水分攝取，讓睡眠時的身體水分不要過多，才不會產生過多尿液。
  • 睡覺前不管想不想上廁所，一定要去排空膀胱。減少睡眠時膀胱滿漲的感覺產生。
  • 晚上起來如廁完就不要再喝水，避免造成下一次夜尿。
  • 睡前不要喝含咖啡因的飲料。
  • 如果可以，中午休息可以平躺，幫助尿液在白天時就能排出。

《健康遠見》報導，王弘仁醫師強調，夜尿問題雖不致死，卻是身體出問題、腦袋部分功能失常的前哨站，一定要特別留意且展開就醫行動，以免因小失大。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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