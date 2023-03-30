以色列爭議司改案髮夾彎，納坦雅胡暫緩立法被指暗藏詭計，5大關鍵問題一次看

以色列爭議司改案髮夾彎，總理納坦雅胡暫緩立法被指暗藏詭計

（中央社）以色列強硬右翼政府今天（當地時間29日）準備繼續針對爭議性司法改革與反對黨展開第2天協商。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在司改案「髮夾彎」的作法，現在被認為不無只是詭計或虛張聲勢的可能。

《法新社》報導，改革案限縮最高法院權限，賦予政治人物更大的法官任命權，外界對於就司改案進行協商仍然高度懷疑。

總統赫佐格（Isaac Herzog）28日主持政府和兩個主要中間派反對黨第一天的協商，一系列會議今天繼續進行。

改革案分裂以色列，引發長達3個月緊張後，總理納坦雅胡在27日全國性大罷工壓力下屈服，宣布「出於防止我國人民分裂的期望，我決定暫停這項法案的二讀和三讀程序」。

然而，納坦雅胡一天前才將公開跟他唱反調的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）開除，暫停立法程序的決定凸顯出他自己「髮夾彎」。這會不會只是詭計或虛張聲勢呢？

納坦雅胡此舉在以色列啟人疑竇。智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）所長普萊斯納（Yohanan Plesner）表示，事情還沒有結束。

他告訴記者：「相反地，這恐怕只是重整旗鼓然後勇往直前之前先停火，可能要勇往直前。」

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）對此態度謹慎，27日表示他希望確定這「沒有詭計、不是虛張聲勢」。

拉皮德和前國防部長甘茨（Benny Gantz）所屬政黨28日在聯合聲明中指出，「如果這項法律排上以色列國會議程」，將會立即停止協商。

拜登促放棄司改，納坦雅胡：不受他國施壓影響

美國總統拜登（Joe Biden）28日警告以色列「不可繼續」強推極具爭議的司法改革，這項司改案在以色列引發大規模抗爭。以色列總理納坦雅胡隨即回應，他不會因外國施壓做出決定。

綜合《法新社》與《路透社》報導，美國總統拜登28日在北卡羅來納州展開「投資美國」之旅期間告訴記者：「正如以色列許多堅定支持者一樣，我非常擔心……他們不能繼續這樣下去，我已明確表明這點。」

拜登說：「希望總理（納坦雅胡）能夠試著努力達成一些真正的妥協來回應此事，但這還有待觀察。」拜登還說，他不考慮邀請這位以色列領袖訪問白宮，至少「短期內不會」。

他呼籲以色列撤銷有爭議的司法改革，他向記者表示：「我希望他們能放棄此事。」

消息一出，納坦雅胡隨即發表聲明回應，他表示：「以色列是一個主權國家，依據人民的意願做出決定，而不是基於來自國外的壓力，就算是最好的朋友也一樣。」

納坦雅胡表示，他的政府正努力「透過廣泛共識」進行改革。他說：「我認識拜登總統40多年了，我感謝他長期以來對以色列的承諾。」

以色列數十萬人上街抗議政府司法改革，納坦雅胡昨天已宣布暫緩相關立法程序。

以色列司法改革吵什麼？5大關鍵問題一次看

以色列數十萬人上街抗議政府司法改革，以色列總理納坦雅胡27日宣布暫緩相關立法程序。回顧這次司改案，改變法官遴選標準、賦予政府無限大權力等，都是點燃民眾怒火主因。

《路透社》統整以色列司改案中的5大關鍵問題。

當局司法改革為哪樁？

批評最高法院的人士當中，包括許多聯合政府成員。他們批評法官既左傾、精英主義並且過度干涉政治，更經常將少數群體的權利凌駕於國家利益之上。

聯合政府怎麼想？

以色列政府一直力拚改變，以限制最高法院對立法機關及行政機關的裁決權，並賦予聯合政府國會議員更大的法官任命權。

現行法官遴選小組要求參與的政治人物和法官，必須就任命達成一致共識。但政府的司法改革將改變這一點，轉而賦予聯合政府決定性的影響力。

以色列民眾為何憤怒？

以色列的民主「制衡」力量相對薄弱，因為缺乏憲法支持，只有用於維護以色列民主基礎的「基本法」作為法源依據。在以色列一院制的國會當中，政府握有64席的多數席次，高於在野黨的56席。

批評人士表示，司法改革將削弱法院並賦予政府無限大的權力，恐危及民主權及相關自由，還會對經濟以及與西方盟國的關係造成災難性影響，西方盟友已對此表達擔憂。

還有哪些背後因素？

批評人士擔心，納坦雅胡想利用司法改組發揮影響力，撤銷他的貪汙案審判或影響上訴到最高法院的案件。

反對派還表示，納坦雅胡的民族主義盟友希望削弱最高法院，以擴大猶太人在占領區域內的定居點。占領區原是巴勒斯坦人尋求建國的國家領土。

下一步是什麼？

以色列當局原本預計在4月2日國會春季休會前，通過法官遴選方式的變更案，其餘變更案則延後到4月30日再由國會重新召開會議，但其中部分變更案已在以色列國會獲得一讀通過，而正式立法前仍須通過二讀和三讀程序。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航