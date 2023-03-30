以色列爭議司改案髮夾彎，納坦雅胡暫緩立法被指暗藏詭計，5大關鍵問題一次看
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納坦雅胡一天前才將公開跟他唱反調的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）開除，暫停立法程序的決定凸顯出他自己「髮夾彎」。這會不會只是詭計或虛張聲勢呢？納坦雅胡此舉在以色列啟人疑竇。智庫以色列民主研究所所長普萊斯納（Yohanan Plesner）表示，事情還沒有結束。
以色列爭議司改案髮夾彎，總理納坦雅胡暫緩立法被指暗藏詭計
（中央社）以色列強硬右翼政府今天（當地時間29日）準備繼續針對爭議性司法改革與反對黨展開第2天協商。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在司改案「髮夾彎」的作法，現在被認為不無只是詭計或虛張聲勢的可能。
《法新社》報導，改革案限縮最高法院權限，賦予政治人物更大的法官任命權，外界對於就司改案進行協商仍然高度懷疑。
總統赫佐格（Isaac Herzog）28日主持政府和兩個主要中間派反對黨第一天的協商，一系列會議今天繼續進行。
改革案分裂以色列，引發長達3個月緊張後，總理納坦雅胡在27日全國性大罷工壓力下屈服，宣布「出於防止我國人民分裂的期望，我決定暫停這項法案的二讀和三讀程序」。
然而，納坦雅胡一天前才將公開跟他唱反調的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）開除，暫停立法程序的決定凸顯出他自己「髮夾彎」。這會不會只是詭計或虛張聲勢呢？
納坦雅胡此舉在以色列啟人疑竇。智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）所長普萊斯納（Yohanan Plesner）表示，事情還沒有結束。
他告訴記者：「相反地，這恐怕只是重整旗鼓然後勇往直前之前先停火，可能要勇往直前。」
反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）對此態度謹慎，27日表示他希望確定這「沒有詭計、不是虛張聲勢」。
拉皮德和前國防部長甘茨（Benny Gantz）所屬政黨28日在聯合聲明中指出，「如果這項法律排上以色列國會議程」，將會立即停止協商。
拜登促放棄司改，納坦雅胡：不受他國施壓影響
美國總統拜登（Joe Biden）28日警告以色列「不可繼續」強推極具爭議的司法改革，這項司改案在以色列引發大規模抗爭。以色列總理納坦雅胡隨即回應，他不會因外國施壓做出決定。
綜合《法新社》與《路透社》報導，美國總統拜登28日在北卡羅來納州展開「投資美國」之旅期間告訴記者：「正如以色列許多堅定支持者一樣，我非常擔心……他們不能繼續這樣下去，我已明確表明這點。」
拜登說：「希望總理（納坦雅胡）能夠試著努力達成一些真正的妥協來回應此事，但這還有待觀察。」拜登還說，他不考慮邀請這位以色列領袖訪問白宮，至少「短期內不會」。
他呼籲以色列撤銷有爭議的司法改革，他向記者表示：「我希望他們能放棄此事。」
消息一出，納坦雅胡隨即發表聲明回應，他表示：「以色列是一個主權國家，依據人民的意願做出決定，而不是基於來自國外的壓力，就算是最好的朋友也一樣。」
納坦雅胡表示，他的政府正努力「透過廣泛共識」進行改革。他說：「我認識拜登總統40多年了，我感謝他長期以來對以色列的承諾。」
以色列數十萬人上街抗議政府司法改革，納坦雅胡昨天已宣布暫緩相關立法程序。
以色列司法改革吵什麼？5大關鍵問題一次看
以色列數十萬人上街抗議政府司法改革，以色列總理納坦雅胡27日宣布暫緩相關立法程序。回顧這次司改案，改變法官遴選標準、賦予政府無限大權力等，都是點燃民眾怒火主因。
《路透社》統整以色列司改案中的5大關鍵問題。
- 當局司法改革為哪樁？
批評最高法院的人士當中，包括許多聯合政府成員。他們批評法官既左傾、精英主義並且過度干涉政治，更經常將少數群體的權利凌駕於國家利益之上。
- 聯合政府怎麼想？
以色列政府一直力拚改變，以限制最高法院對立法機關及行政機關的裁決權，並賦予聯合政府國會議員更大的法官任命權。
現行法官遴選小組要求參與的政治人物和法官，必須就任命達成一致共識。但政府的司法改革將改變這一點，轉而賦予聯合政府決定性的影響力。
- 以色列民眾為何憤怒？
以色列的民主「制衡」力量相對薄弱，因為缺乏憲法支持，只有用於維護以色列民主基礎的「基本法」作為法源依據。在以色列一院制的國會當中，政府握有64席的多數席次，高於在野黨的56席。
批評人士表示，司法改革將削弱法院並賦予政府無限大的權力，恐危及民主權及相關自由，還會對經濟以及與西方盟國的關係造成災難性影響，西方盟友已對此表達擔憂。
- 還有哪些背後因素？
批評人士擔心，納坦雅胡想利用司法改組發揮影響力，撤銷他的貪汙案審判或影響上訴到最高法院的案件。
反對派還表示，納坦雅胡的民族主義盟友希望削弱最高法院，以擴大猶太人在占領區域內的定居點。占領區原是巴勒斯坦人尋求建國的國家領土。
- 下一步是什麼？
以色列當局原本預計在4月2日國會春季休會前，通過法官遴選方式的變更案，其餘變更案則延後到4月30日再由國會重新召開會議，但其中部分變更案已在以色列國會獲得一讀通過，而正式立法前仍須通過二讀和三讀程序。
新聞來源
延伸閱讀
- 以色列司法改革爭議引發大罷工，白宮「關切」防長遭開除，總理納坦雅胡暫緩立法
- 以色列司法改革：拜登促使納坦雅胡讓步，但妥協過少仍導致民眾不滿
- 在以色列推動司法改革並非壞事，但抗爭背後是左右兩派長期的分歧傷疤
- 以色列極右政府強推爭議性司法改革，民主體制面臨建國以來最大危機
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
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AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。