馬斯克與專家疾呼「暫緩訓練優於GPT-4的AI系統」，高盛報告：AI恐影響全球3億工作機會

馬斯克及專家疾呼，暫停訓練優於GPT-4的AI系統

（中央社）美國富豪馬斯克（Elon Musk）以及一群人工智慧（AI）專家、業界高管在一封公開信中表示，考量對社會及人類的潛在風險，呼籲未來6個月先暫停對優於語言模型GPT-4的人工智慧系統進行訓練。

GPT-4是由新創公司OpenAI推出的新一代語言模型，比先前的版本更強大。

《路透社》報導，這封信函由非營利組織「生命未來研究所」（Future of Life Institute）發布，並有超過1000人簽署，共同呼籲暫停高階人工智慧開發，直到獨立專家訂定、實施並審核此類設計的共享安全協議。

信函簽署人包括美國富豪馬斯克、蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）以及Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）等人。

信中表示：「唯有當我們確信它們將帶來正向影響，以及它們的風險是可控的時候，才應該開發強大的人工智慧系統。」

信中也詳細說明了人工智慧系統具有與人類競爭的能力，可能以經濟和政治混亂的方式，對社會和文明帶來潛在風險，呼籲開發人員和治理政策制定者與監管當局展開合作。

這封信函發出之際，歐洲刑警組織（Europol）28日也對ChatGPT等先進人工智慧提出道德及法律疑慮，警告人工智慧系統恐被濫用於網路釣魚、虛假訊息以及網路犯罪。

人工智慧搶飯碗，高盛：恐影響全球3億工作機會

（中央社）隨ChatGPT等人工智慧產品問世，是否影響就業引關注。美國高盛最新報告稱，勞動力市場恐出現「重大混亂」，經分析美國及歐洲就業市場，約2/3工作在一定程度上恐受自動化影響。

美國財經媒體CNBC報導，高盛集團（Goldman Sachs）26日發表這項最新報告，高盛分析師在報告中表示，在美國「公開揭露的工作機會當中，多數人有很大一部分工作量（25％至50％）可被取代，但只是部分取代」。

報告指出，全球多達3億個就業機會可能受影響。因此，勞動力市場可能發生變化——儘管從歷史上看，科技進步會使工作變得多餘，但同時也會創造新的工作機會。

高盛的報告也表示，人工智慧科技的應用同時也能促進勞動生產率成長，隨著時間演進，預計全球國內生產毛額（GDP）將提高約7％。

報告解釋，需要大量體力的勞動工作不太可能受到重大影響，但有部分工作所受影響比其他工作更為嚴重。

在美國，辦公室及行政支援工作的職務內容可自動化的比例最高、約46％，其次是法律工作約44％，建築及工程約37％。生物、物理和社會科學領域的工作位居第4，占約36％，第5名則是商業及金融業務約35％。

另一方面，建築及地面清潔、維護部門僅有1％職務內容易受自動化影響，安裝、維護及維修工作約4％次之，建築及採掘業排名倒數第3、約占6％。

報告中也分析，香港、以色列、日本、瑞典和美國可能是受影響最嚴重的前5名國家，而中國大陸、奈及利亞、越南、肯亞以及印度，則是最不可能看到他們的工作被人工智慧科技取代的國家。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航