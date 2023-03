中國亟欲擺脫封控監管反商形象，擺笑臉使出「魅力攻勢」，外商審慎觀察北京是否言行一致

(中央社)中國近來頻頻向外商示好,亟欲擺脫疫情封控與強監管的反商形象,但歐美商會仍感到怕怕和疑慮,並審慎觀察北京當局突然擺笑臉鋪紅毯的「魅力攻勢」(charm offensive)是否言行一致。

香港《南華早報》(SCMP)29日報導,為期3天的「中國發展高層論壇」日前落幕,這是中國政府於今年元月間宣布邊境重啟後,首次廣邀外企高層參與的線下實體會議,以化解企業主疑慮北京,具指標性意義。

總計共有69位外商高層和負責人,以及20位來自國際組織與學術機構的貴賓共襄盛舉,他們當中不少人是這3年期間首次踏足中國。

國務院總理李強27日出席論壇發表談話說:「中國開放的大門會越來越大,環境會越來越好,服務會越來越優。投資中國、紮根中國,就是選擇了更好的未來。」

副總理丁薛祥更表示,對外開放是中國基本國策,就像人類要吃飯、喝水、呼吸一樣。他並宣示,中國不追求貿易順差,將積極擴大進口高品質產品和服務。

對於中共當局擺笑臉又鋪紅毯的魅力攻勢,中國歐盟商會(EuCham)主席伍德克(Joerg Wuttke)說,各國企業期盼重返中國並與當地業界恢復往來。

不過伍德克也娓娓道來外企一致的心聲說:「恢復與中國打交道他們(外商)也非常審慎,並有待觀察,這個國家將如何化解迫切的經濟問題。」

伍德克舉例外企關切的問題包括:「像是出口日益下滑,中國房產業的解體,地方政府債台高築,以及美國的科技管制,還有就是中國政府是否將採取眾所期盼許久的措施,向外國投資者開放市場。」

不願具名的論壇與會者說,魅力攻勢還得搭配言行一致的實際行動。

蘋果公司(Apple)執行長庫克(Tim Cook)也是論壇的座上賓,他雖然大談期待中國在解決全球性問題中發揮重要作用,未來將繼續與中國深化合作。

不過這位在科技界執牛耳的要角也建議北京當局,務必加強和外商打交道,以了解外企對於地緣政治的擔憂,尤其是烏克蘭戰爭與美中關係緊張,這些都使得外企慎思他們在中國的營運。

北京當局張開雙臂擁抱外商,正值世界第2大經濟體中國遭遇連串的棘手難題,包括居高不下的青年失業率,內部經濟放緩,美國升息和俄烏戰爭導致市場動盪。

北京當局設定的今年經濟成長率目標約莫5%,此前去年的經濟成長率只有3%,創1976年以來次低,於此同時,面臨著來自華府更強烈的敵意,包括許多中國商品被課高關稅,以及科技管制趨嚴。

雖然2022年的外國投資達到1891億3000萬美元(約新台幣5兆7601億元),比2021年成長8%,不過中國坦承,在今年全球經濟陷入低迷的預測中,中國經濟將受困於「外部需求」減弱。

中國美國商會(The American Chamber of Commerce in China)本月表示,25年來,大多數商會會員首度不再認為,中國是位居前3的主要市場,主因在於中國政策的不確定性更加令人擔憂,還有就是美中關係惡化。

此外,廣邀全球企業巨擘與會的中國發展高層論壇揭幕前夕,卻爆發美國企業盡職調查業者美思明智集團(Mintz Group)北京辦公室突然遭到搜查,5名中國員工被捕,當局更勒令美思明智駐京分支拉下鐵門。

美國威爾遜中心(Woodrow Wilson Center)季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the United States)主任戴博(Robert Daly)質疑,中國如今的對外開放似乎是有條件的。

他說,現在中國的對外開放需接受中共領導人習近平規範的條件才行,他們(中國)歡迎外國人回去但必須得乖乖的。

中國體育內幕網站負責人德雷爾(Mark Dreyer)表示,北京目前口說開放,但沒有人知道,幾個月或幾週後到底會發生什麼事,大家很小心看待中國釋出重新開放的訊息,這3年的封鎖,信任需要重建。

德雷爾指出,外企會思考:「我怎麼知道即將發生什麼?我甚至不知道我今天來中國,明天我不會被封鎖起來之類的?」

