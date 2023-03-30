中國亟欲擺脫封控監管反商形象，擺笑臉使出「魅力攻勢」，外商審慎觀察北京是否言行一致
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北京當局張開雙臂擁抱外商，正值遭遇連串的棘手難題，包括居高不下的青年失業率，內部經濟放緩，美國升息和俄烏戰爭導致市場動盪。北京當局設定的今年經濟成長率目標約莫5%，此前去年的經濟成長率只有3%，創1976年以來次低，於此同時，面臨著來自華府更強烈的敵意，包括許多中國商品被課高關稅，以及科技管制趨嚴。
（中央社）中國近來頻頻向外商示好，亟欲擺脫疫情封控與強監管的反商形象，但歐美商會仍感到怕怕和疑慮，並審慎觀察北京當局突然擺笑臉鋪紅毯的「魅力攻勢」（charm offensive）是否言行一致。
香港《南華早報》（SCMP）29日報導，為期3天的「中國發展高層論壇」日前落幕，這是中國政府於今年元月間宣布邊境重啟後，首次廣邀外企高層參與的線下實體會議，以化解企業主疑慮北京，具指標性意義。
總計共有69位外商高層和負責人，以及20位來自國際組織與學術機構的貴賓共襄盛舉，他們當中不少人是這3年期間首次踏足中國。
國務院總理李強27日出席論壇發表談話說：「中國開放的大門會越來越大，環境會越來越好，服務會越來越優。投資中國、紮根中國，就是選擇了更好的未來。」
副總理丁薛祥更表示，對外開放是中國基本國策，就像人類要吃飯、喝水、呼吸一樣。他並宣示，中國不追求貿易順差，將積極擴大進口高品質產品和服務。
對於中共當局擺笑臉又鋪紅毯的魅力攻勢，中國歐盟商會（EuCham）主席伍德克（Joerg Wuttke）說，各國企業期盼重返中國並與當地業界恢復往來。
不過伍德克也娓娓道來外企一致的心聲說：「恢復與中國打交道他們（外商）也非常審慎，並有待觀察，這個國家將如何化解迫切的經濟問題。」
伍德克舉例外企關切的問題包括：「像是出口日益下滑，中國房產業的解體，地方政府債台高築，以及美國的科技管制，還有就是中國政府是否將採取眾所期盼許久的措施，向外國投資者開放市場。」
不願具名的論壇與會者說，魅力攻勢還得搭配言行一致的實際行動。
蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也是論壇的座上賓，他雖然大談期待中國在解決全球性問題中發揮重要作用，未來將繼續與中國深化合作。
不過這位在科技界執牛耳的要角也建議北京當局，務必加強和外商打交道，以了解外企對於地緣政治的擔憂，尤其是烏克蘭戰爭與美中關係緊張，這些都使得外企慎思他們在中國的營運。
北京當局張開雙臂擁抱外商，正值世界第2大經濟體中國遭遇連串的棘手難題，包括居高不下的青年失業率，內部經濟放緩，美國升息和俄烏戰爭導致市場動盪。
北京當局設定的今年經濟成長率目標約莫5%，此前去年的經濟成長率只有3%，創1976年以來次低，於此同時，面臨著來自華府更強烈的敵意，包括許多中國商品被課高關稅，以及科技管制趨嚴。
雖然2022年的外國投資達到1891億3000萬美元（約新台幣5兆7601億元），比2021年成長8%，不過中國坦承，在今年全球經濟陷入低迷的預測中，中國經濟將受困於「外部需求」減弱。
中國美國商會（The American Chamber of Commerce in China）本月表示，25年來，大多數商會會員首度不再認為，中國是位居前3的主要市場，主因在於中國政策的不確定性更加令人擔憂，還有就是美中關係惡化。
此外，廣邀全球企業巨擘與會的中國發展高層論壇揭幕前夕，卻爆發美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦公室突然遭到搜查，5名中國員工被捕，當局更勒令美思明智駐京分支拉下鐵門。
美國威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）質疑，中國如今的對外開放似乎是有條件的。
他說，現在中國的對外開放需接受中共領導人習近平規範的條件才行，他們（中國）歡迎外國人回去但必須得乖乖的。
中國體育內幕網站負責人德雷爾（Mark Dreyer）表示，北京目前口說開放，但沒有人知道，幾個月或幾週後到底會發生什麼事，大家很小心看待中國釋出重新開放的訊息，這3年的封鎖，信任需要重建。
德雷爾指出，外企會思考：「我怎麼知道即將發生什麼？我甚至不知道我今天來中國，明天我不會被封鎖起來之類的？」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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