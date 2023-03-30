2023/03/30,
中國

四川商人寧夏治沙21年開闢1萬畝林地，水源被礦場切斷跪地磕頭哭喊求水

四川商人寧夏治沙21年開闢1萬畝林地，水源被礦場切斷跪地磕頭哭喊求水
Photo Credit: 罗翔 Twitter

我們想讓你知道的是

網路影片畫面顯示，孫國友在面對礦場及水務公司人員時，由於供水中斷未能獲得解決，情緒激動地跪地一邊用力磕頭、一邊高聲哭喊。這段畫面被一旁的工人拍攝後上傳網路，立即引發熱議，中國網友們一面倒聲援孫國友，紛紛指責煤企擅自挖斷林場水源，又不按承諾供水。

（中央社）在中國寧夏沙漠地帶治沙20餘年、開闢1萬畝林地的民眾孫國友，日前因隔鄰礦場開礦破壞林地水源，導致斷水。他向相關單位協調未果後跪地磕頭痛哭求水，畫面瘋傳引發民眾同情及聲援。

綜合網路訊息及中國媒體報導，64歲來自四川的前商人孫國友，2003年間立志投入妻子老家寧夏的治沙工程，在寧夏回族自治區靈武市馬家灘鎮包下面積達1萬畝（約667公頃）的沙漠地帶，自掏腰包整地、開渠及植樹，逐漸為人所知，曾數度獲中國官媒報導，有了「治沙造林英雄」的稱號。

但去（2022）年底至今年初，在孫國友這片萬畝林場旁，隸屬中國國企神華集團的雙馬煤礦，在採煤過程中挖斷了林場賴以灌溉的多條水渠，導致斷水。經過協調，雙馬煤礦雖承諾3月27日恢復供水，卻未如期執行。

網路影片畫面顯示，孫國友在面對礦場及水務公司人員時，由於供水中斷未能獲得解決，情緒激動地跪地一邊用力磕頭、一邊高聲哭喊著「給我供水啊、給我供水啊」，「你們斷了我的水源，為什麼不給我供水啊！老天爺呀」。

孫國友大聲疾呼，「我一個四川人在寧夏治沙21年，從來沒有向任何單位伸手拿1分錢，我21年治沙播綠萬畝沙漠，萬畝林場沒有水喝，很多樹死掉了！」、「老天爺啊，誰來救我萬畝治沙，我萬畝林沒有水喝了」、「從哪裡說理呀！老天爺呀！21年前我來到這裡是寸草不生的荒漠，這還有理嗎？求你給我供水啊」。

這段畫面被一旁的工人拍攝後上傳網路，立即引發熱議，中國網友們一面倒聲援孫國友，紛紛指責煤企擅自挖斷林場水源，又不按承諾供水。

不少人還列舉中國各地煤企多年來在採礦及施工上劣跡斑斑，直指「在中國，煤不是什麼人都能挖的，必有貪腐，應該一查到底」。

事件引發關切後，據報導，寧夏當地的水務公司對此表示，礦場的汙水處理是有達標，但是排出的水鹽分過高不利於灌溉樹林；而馬家灘鎮政府一名員工表示，靈武市及鎮上有關領導正在林場協調處理此事。神華集團則聲稱，雙馬煤礦與神華無關，是中國國家能源集團的產業。

對此，中共官媒中央人民廣播電台發表評論指出，早在2014年就有報導，當地有1800畝治沙林被雙馬煤礦非法占用，水源也被汙染。而礦場涉及「未批先建、非法開採，無視處罰」。多年過去，這個問題為何一直未能徹底解決？呼籲當地必須全面調查此事。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。