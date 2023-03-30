2023/03/30,
軍事

美停止分享核武資料，俄不改變暫退限核條約決定；2022全球可用核彈頭俄中增加最多

美停止分享核武資料，俄不改變暫退限核條約決定；2022全球可用核彈頭俄中增加最多
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在俄烏戰爭使核武緊張升高的情況下，29日公布的一項最新報告指出，2022年全球操作中的核子彈頭數量已增加，而增加彈頭的國家主要是俄羅斯和中國。

美停止分享核武資料，俄：不影響暫退限核條約決定

（中央社）美國決定不再依據《新戰略武器裁減條約》（New START）對俄羅斯分享部分核戰力資料。俄羅斯29日表示，這不會促使莫斯科檢討暫停參與這項條約的決定。

《路透社》報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月命令莫斯科暫停參與和美國達成的新戰略武器裁減條約後，美國28日宣布將停止交換有關其核戰力的部分資料。

俄羅斯29日表示，無論美國採取何種措施，俄羅斯都將自願堅守商定的可部署核彈頭數量限制。

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）接受《俄羅斯新聞社》（RIA）訪問時說：「我們已經自願承諾遵守該條約規定的主要數量限制。」

他說：「就是這樣。我們的立場並不是取決於美國人是否會將他們的資料交給我們。」

雷雅布可夫還說，美國仍然是該協議締約方，仍有傳送資料的義務。

他表示：「跟俄羅斯不一樣的是，美國尚未正式中止參與條約。因此，他們有義務全面遵守規定。」

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，將於2026年到期，條約限制各國可部署的戰略核彈頭數量。根據條約規定，美俄雙方在洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。

2022全球可用核彈頭增，俄中增加最多

在俄烏戰爭使核武緊張升高的情況下，29日公布的一項最新報告指出，2022年全球操作中的核子彈頭數量已增加，而增加彈頭的國家主要是俄羅斯和中國。

《法新社》報導，根據非政府組織「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）發表的「禁止核武監測」報告（Nuclear Weapons Ban Monitor），全球或明或暗擁有核武的9個國家，2023年共有9576枚可隨時發射的彈頭，較2022年9440枚增加。

這項研究報告是與美國科學家聯盟（FAS）合作提出，此時俄國一再針對烏克蘭戰事以及西方對烏克蘭提供的軍事援助，發出核武威脅。

根據各獨立觀察家估計，美國多年來已在比利時、德國、義大利、荷蘭與土耳其部署大約100枚所謂的「戰術」核武，即射程較短和威力較小的核武。

去年全球增加136枚可隨時發射的核彈頭屬於俄羅斯、中國、印度、北韓和巴基斯坦所有；俄國擁有全世界數量最龐大的5889枚操作中彈頭。

編輯「禁止核武監測」報告的歐斯登（Grethe Lauglo Ostern）說：「這方面的增加令人憂心，而始於2017年的這種趨勢現仍持續中。」

此外，北韓一直測試彈道飛彈，藉以強化進行核武攻擊的能力。

根據若干國家的民調結果，由於地緣政治情勢高度緊張，目前認為這些致命性武器終將使用的恐懼心理已達到冷戰結束以來最高點。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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