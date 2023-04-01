壘上無人時15秒得出手！MLB新規則「投球時鐘」上路，哪些知名強投最受影響？

文：李秉昇 Jacky Lee

美國職棒大聯盟在2023年賽季，要實施投球時鐘、守備布陣限制、加大壘包等新規則和新器材，成為全球棒壇矚目的焦點。這些新規則當中，又以投球時鐘引發最多討論和話題，畢竟這可說是大聯盟史上第一次，在每球之間加上比較嚴格的時間限制，而且確實執法。

許多人也因此好奇，究竟有哪些投手受到新制投球時鐘的影響最大呢？大聯盟過去幾年已經有在小聯盟進行投球時鐘規則的實驗，有些年輕投手已經經歷過，但還是有很多投球節奏較慢的資深大聯盟投手，本季將第一次受到投球時鐘的束縛。現在就請透過本文，一起來瞭解哪些知名投手，可能會需要做出比較大的調整和適應吧。

大聯盟投球時鐘即將在新賽季上路，目前則是已經在春訓熱身賽啟用，製造了不少討論和新聞。基本規則其實不難理解，從投手拿到球起算，到投手「啟動」投球動作為止，壘上無人時15秒，壘上有人時增加到20秒，至於打者則是必須在計時器掉到8秒以下之前，整個人站在打擊區內並且「注意力」放在投手身上。

假如投手違反投球時鐘規則，罰則是多記一顆壞球，反之若是打者，便是多記一顆好球。其他細節的規則還有，打者每個打席有一次喊暫停、重設投球時鐘的機會，而投手則是握有兩次退板牽制，重設投球時鐘的機會。如果投手第三次退板牽制，沒有讓壘包上跑者出局，那就會成為投手犯規。

在這些規則底下，大聯盟投手在每球之間的出手勢必得依循時鐘和裁判的執法，沒有什麼規避和閃躲制度的空間。當然，對於部分本來就已經在小聯盟經歷過投球時鐘，或者是本身投球節奏就十分明快的投手而言，投球時鐘對他們的影響並沒有那麼大。例如大都會資深王牌Max Scherzer就覺得投球時鐘的規則反而對他有利；可是並非所有大聯盟投手的投球型態都跟他們一樣。

過去投球節奏較慢、每球出手所花時間較長的投手，可能就得做出比較大的調整，來適應大聯盟的投球時鐘年代。而在這些投手當中，不乏棒球迷耳熟能詳的大人物。透過大聯盟Statcast的「投球節奏」數據，我們因而能得知哪些明星投手，球與球之間的出手所花的時間比別人更長。

最出名的莫過於二刀流好手大谷翔平。大谷在擔任投手的時候，不管是壘上無人，還是壘上有人，所花的時間普遍都滿長的。以壘上無人來說，大谷去年球與球之間所需時間的中位數是21.7秒，壘上有人時則是26.9秒，都在全聯盟至少累積500球樣本以上的投手中，排名前10慢。

值得注意的是，大聯盟「投球節奏」數據計算的是投手投出一球，到投出下一球，中間所需的時間，而不是單純看投球時鐘計算的區間，所以數字上會看起來比較長，但這些數據拿去跟聯盟其他投手做比較，仍然可以看出一名投手他的節奏快慢程度，絕對還是有其參考價值。

此外，大谷在壘上有人時，有將近30％的出手間隔時間超過30秒，算是把節奏拖得相當慢。在新賽季，他應該會有意識地加快自己的投球節奏，以避免投球時鐘違例的情況發生。

除了他以外，大谷的同鄉前輩達比修有，也有類似的問題。去年達比修在壘上無人時，2球出手所需間隔時間的中位數是21秒，壘上有人時則是25.1秒，2個數字雖然都比大谷好一些，可是同樣在聯盟裡算是「慢郎中」型的投手。

而且對於大谷和達比修更不利的是，由於他們都要去代表日本國家隊打3月份進行的世界棒球經典賽，因此無法參與到大部分的大聯盟春訓熱身賽，也就是說比起沒有去打經典賽的大聯盟選手，少了許多例行賽前實戰適應新規則的寶貴機會。

這是因為經典賽採行的規則，仍然是以2022年的大聯盟規則為主題，沒有導入投球時鐘等新規則，所以等大谷和達比修會到大聯盟母隊之後，他們要以更快的速度去調整自己，才能在例行賽開打時進入到適應投球時鐘的狀況。

在兩名日本投手之外，達比修的隊友、2018年美聯賽揚獎得主Blake Snell，同樣也是以「拖」聞名的投手。雖然在壘上無人時，Snell的節奏是19秒，算是比較明快，但他在壘上有人時的落差很大，特別會拖，節奏來到26.6秒，而且他有超過30％的時間間隔超過30秒，投球速度大幅減慢。

響尾蛇王牌投手Zac Gallen的情況比Snell更為極端。Gallen在壘上無人時節奏很好，只要16.9秒，但壘上有人時就得多花足足10秒的時間，來到26.8秒。換言之，Gallen在壘上無人時的揮臂式投球動作，和壘上有人時的固定式投球，兩者準備啟動所需的節奏是差異滿大的。

至於另一名前賽揚獎得主、釀酒人隊王牌Corbin Burnes，就跟Snell和Gallen的情形略有不同。Burnes是壘上有人時沒有到那麼慢，節奏大概是25.2秒，但壘上無人時特別慢，達到21.1秒，所以他可能需要調整一下自己在壘上無人時的投球準備，以免被記上違例之後的額外壞球。

由此可見，大聯盟每個投手的投球習性和準備時間都各有不同，因此每個人面對投球時鐘新規則的挑戰，也都有各自的課題。對於之前習慣慢節奏的投手來說，還有壘上有人和壘上無人的情況區分，得依據自己的投球習性特色來做相應的調整。