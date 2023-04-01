壘上無人時15秒得出手！MLB新規則「投球時鐘」上路，哪些知名強投最受影響？
我們想讓你知道的是
美國職棒大聯盟在2023年賽季，要實施投球時鐘、守備佈陣限制、加大壘包等新規則和新器材，成為全球棒壇矚目的焦點。這些新規則當中，又以投球時鐘引發最多討論和話題。過去投球節奏較慢、每球出手所花時間較長的投手，可能就得做出比較大的調整，來適應大聯盟的投球時鐘年代。而在這些投手當中，不乏棒球迷耳熟能詳的大人物。
文：李秉昇 Jacky Lee
美國職棒大聯盟在2023年賽季，要實施投球時鐘、守備布陣限制、加大壘包等新規則和新器材，成為全球棒壇矚目的焦點。這些新規則當中，又以投球時鐘引發最多討論和話題，畢竟這可說是大聯盟史上第一次，在每球之間加上比較嚴格的時間限制，而且確實執法。
許多人也因此好奇，究竟有哪些投手受到新制投球時鐘的影響最大呢？大聯盟過去幾年已經有在小聯盟進行投球時鐘規則的實驗，有些年輕投手已經經歷過，但還是有很多投球節奏較慢的資深大聯盟投手，本季將第一次受到投球時鐘的束縛。現在就請透過本文，一起來瞭解哪些知名投手，可能會需要做出比較大的調整和適應吧。
大聯盟投球時鐘即將在新賽季上路，目前則是已經在春訓熱身賽啟用，製造了不少討論和新聞。基本規則其實不難理解，從投手拿到球起算，到投手「啟動」投球動作為止，壘上無人時15秒，壘上有人時增加到20秒，至於打者則是必須在計時器掉到8秒以下之前，整個人站在打擊區內並且「注意力」放在投手身上。
假如投手違反投球時鐘規則，罰則是多記一顆壞球，反之若是打者，便是多記一顆好球。其他細節的規則還有，打者每個打席有一次喊暫停、重設投球時鐘的機會，而投手則是握有兩次退板牽制，重設投球時鐘的機會。如果投手第三次退板牽制，沒有讓壘包上跑者出局，那就會成為投手犯規。
在這些規則底下，大聯盟投手在每球之間的出手勢必得依循時鐘和裁判的執法，沒有什麼規避和閃躲制度的空間。當然，對於部分本來就已經在小聯盟經歷過投球時鐘，或者是本身投球節奏就十分明快的投手而言，投球時鐘對他們的影響並沒有那麼大。例如大都會資深王牌Max Scherzer就覺得投球時鐘的規則反而對他有利；可是並非所有大聯盟投手的投球型態都跟他們一樣。
過去投球節奏較慢、每球出手所花時間較長的投手，可能就得做出比較大的調整，來適應大聯盟的投球時鐘年代。而在這些投手當中，不乏棒球迷耳熟能詳的大人物。透過大聯盟Statcast的「投球節奏」數據，我們因而能得知哪些明星投手，球與球之間的出手所花的時間比別人更長。
最出名的莫過於二刀流好手大谷翔平。大谷在擔任投手的時候，不管是壘上無人，還是壘上有人，所花的時間普遍都滿長的。以壘上無人來說，大谷去年球與球之間所需時間的中位數是21.7秒，壘上有人時則是26.9秒，都在全聯盟至少累積500球樣本以上的投手中，排名前10慢。
值得注意的是，大聯盟「投球節奏」數據計算的是投手投出一球，到投出下一球，中間所需的時間，而不是單純看投球時鐘計算的區間，所以數字上會看起來比較長，但這些數據拿去跟聯盟其他投手做比較，仍然可以看出一名投手他的節奏快慢程度，絕對還是有其參考價值。
此外，大谷在壘上有人時，有將近30％的出手間隔時間超過30秒，算是把節奏拖得相當慢。在新賽季，他應該會有意識地加快自己的投球節奏，以避免投球時鐘違例的情況發生。
除了他以外，大谷的同鄉前輩達比修有，也有類似的問題。去年達比修在壘上無人時，2球出手所需間隔時間的中位數是21秒，壘上有人時則是25.1秒，2個數字雖然都比大谷好一些，可是同樣在聯盟裡算是「慢郎中」型的投手。
而且對於大谷和達比修更不利的是，由於他們都要去代表日本國家隊打3月份進行的世界棒球經典賽，因此無法參與到大部分的大聯盟春訓熱身賽，也就是說比起沒有去打經典賽的大聯盟選手，少了許多例行賽前實戰適應新規則的寶貴機會。
這是因為經典賽採行的規則，仍然是以2022年的大聯盟規則為主題，沒有導入投球時鐘等新規則，所以等大谷和達比修會到大聯盟母隊之後，他們要以更快的速度去調整自己，才能在例行賽開打時進入到適應投球時鐘的狀況。
在兩名日本投手之外，達比修的隊友、2018年美聯賽揚獎得主Blake Snell，同樣也是以「拖」聞名的投手。雖然在壘上無人時，Snell的節奏是19秒，算是比較明快，但他在壘上有人時的落差很大，特別會拖，節奏來到26.6秒，而且他有超過30％的時間間隔超過30秒，投球速度大幅減慢。
響尾蛇王牌投手Zac Gallen的情況比Snell更為極端。Gallen在壘上無人時節奏很好，只要16.9秒，但壘上有人時就得多花足足10秒的時間，來到26.8秒。換言之，Gallen在壘上無人時的揮臂式投球動作，和壘上有人時的固定式投球，兩者準備啟動所需的節奏是差異滿大的。
至於另一名前賽揚獎得主、釀酒人隊王牌Corbin Burnes，就跟Snell和Gallen的情形略有不同。Burnes是壘上有人時沒有到那麼慢，節奏大概是25.2秒，但壘上無人時特別慢，達到21.1秒，所以他可能需要調整一下自己在壘上無人時的投球準備，以免被記上違例之後的額外壞球。
由此可見，大聯盟每個投手的投球習性和準備時間都各有不同，因此每個人面對投球時鐘新規則的挑戰，也都有各自的課題。對於之前習慣慢節奏的投手來說，還有壘上有人和壘上無人的情況區分，得依據自己的投球習性特色來做相應的調整。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。