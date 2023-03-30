民進黨多名現任立委初選遭挑戰，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重
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王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅在協調後受訪表示，他向提名小組成員清楚表達「堅持參選到底、堅持初選程序正義」，黨也尊重他。王世堅重申，「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以「誠信條款」的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。
王世堅挑戰何志偉要參選到底，賴坤成盼台東換人選
（中央社）民進黨立委初選29日展開首波分區協調，台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，王世堅向提名小組表達「堅持參選到底」；前台東縣立委賴坤成挑戰現任立委劉櫂豪，他認為換人選，對民進黨好、對台東也好。
民進黨3月24日立委初選登記結束，共有15個兩人以上登記的選區，提名策略小組成員依據責任區域分工，並將於4月11日前完成初選前協調作業。
民進黨2024大選提名策略小組29日下午展開首波協調，邀請台北市第2選區（士林大同）、台北市第7選區（松山信義）、台東縣、嘉義市、嘉義縣等多個選區參選人協調。
王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅在協調後受訪表示，他向提名小組成員清楚表達「堅持參選到底、堅持初選程序正義」，黨也尊重他。
王世堅重申，「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以「誠信條款」的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。
在壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委後，台北市第3選區（中山松山）無人登記。王世堅重申，他不會參選這區，因為他曾兩次輔選吳怡農，「媒人婆怎能自己上花轎」，他相信，黨有優秀人選會參選中山松山區，屆時他也一定全力支持。
台北市議員許淑華、洪健益登記台北市第7選區（松山信義）初選。
許淑華在協調會後受訪表示，提名小組詢問她是否接受「協調民調」，她當場表達願意接受，因為不希望黨內互打、內部廝殺激烈；但洪健益受訪時表示，不接受協調式民調，他希望訂出初選民調日期，跟許淑華一較高下。
台東縣則有立委劉櫂豪、前立委賴坤成登記。
賴坤成說，初選登記前，還是有來自各方的壓力，叫他不要登記、讓劉櫂豪再選一次，但他認為，縣長立委、立委縣長，連續20年來，都是劉櫂豪在選，資源愈拿愈多、選票愈來愈差；換人選，對劉櫂豪好、對民進黨好、對台東也好。
民進黨嘉義市立委王美惠遭遇嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰。
王美惠29日在提名小組協調後受訪表示，她表達自己是現任立委、一定要參選，希望黨中央去協調其他人，黨內要團結、沒有分裂本錢。
民進黨立委初選協調，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重
民進黨立委提名初選29日協調，黨主席賴清德說，感謝黨內許多人響應中執會通過的「誠信條款」；未來大家的使命是面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候。
民進黨這次的黨內立委初選，有「不建議現任議員參與這次立委選舉」的「誠信條款」；黨內正在進行立委初選前協調作業。
民進黨發言人張志豪轉述賴清德在29日中常會致詞，賴清德感謝黨內能夠響應中執會通過的「誠信條款」，上週立委登記已經完成，在57個初選選區中，有15個選區兩人以上登記必須要進行初選，有3區無人登記。
賴清德說，後續就要麻煩2024大選提名策略小組的委員，進行這15個選區的協調，以及對3個無人登記的選區的徵召作業，這些對民進黨、以及明年初的大選，影響非常深遠，請大家幫忙。
賴清德並向黨內指出，過去大家為民主打拚，未來大家的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候。戰士沒有選擇戰場的權利，希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。