2023/03/30,
政治

民進黨多名現任立委初選遭挑戰，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重

民進黨多名現任立委初選遭挑戰，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重
Photo Credit: 中央社

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王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅在協調後受訪表示，他向提名小組成員清楚表達「堅持參選到底、堅持初選程序正義」，黨也尊重他。王世堅重申，「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以「誠信條款」的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。

王世堅挑戰何志偉要參選到底，賴坤成盼台東換人選

（中央社）民進黨立委初選29日展開首波分區協調，台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，王世堅向提名小組表達「堅持參選到底」；前台東縣立委賴坤成挑戰現任立委劉櫂豪，他認為換人選，對民進黨好、對台東也好。

民進黨3月24日立委初選登記結束，共有15個兩人以上登記的選區，提名策略小組成員依據責任區域分工，並將於4月11日前完成初選前協調作業。

民進黨2024大選提名策略小組29日下午展開首波協調，邀請台北市第2選區（士林大同）、台北市第7選區（松山信義）、台東縣、嘉義市、嘉義縣等多個選區參選人協調。

王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅在協調後受訪表示，他向提名小組成員清楚表達「堅持參選到底、堅持初選程序正義」，黨也尊重他。

王世堅重申，「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以「誠信條款」的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。

在壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前宣布不登記參選2024立委後，台北市第3選區（中山松山）無人登記。王世堅重申，他不會參選這區，因為他曾兩次輔選吳怡農，「媒人婆怎能自己上花轎」，他相信，黨有優秀人選會參選中山松山區，屆時他也一定全力支持。

台北市議員許淑華、洪健益登記台北市第7選區（松山信義）初選。

許淑華在協調會後受訪表示，提名小組詢問她是否接受「協調民調」，她當場表達願意接受，因為不希望黨內互打、內部廝殺激烈；但洪健益受訪時表示，不接受協調式民調，他希望訂出初選民調日期，跟許淑華一較高下。

台東縣則有立委劉櫂豪、前立委賴坤成登記。

賴坤成說，初選登記前，還是有來自各方的壓力，叫他不要登記、讓劉櫂豪再選一次，但他認為，縣長立委、立委縣長，連續20年來，都是劉櫂豪在選，資源愈拿愈多、選票愈來愈差；換人選，對劉櫂豪好、對民進黨好、對台東也好。

民進黨嘉義市立委王美惠遭遇嘉義市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰。

王美惠29日在提名小組協調後受訪表示，她表達自己是現任立委、一定要參選，希望黨中央去協調其他人，黨內要團結、沒有分裂本錢。

民進黨立委初選協調，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重

民進黨立委提名初選29日協調，黨主席賴清德說，感謝黨內許多人響應中執會通過的「誠信條款」；未來大家的使命是面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候。

民進黨這次的黨內立委初選，有「不建議現任議員參與這次立委選舉」的「誠信條款」；黨內正在進行立委初選前協調作業。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德在29日中常會致詞，賴清德感謝黨內能夠響應中執會通過的「誠信條款」，上週立委登記已經完成，在57個初選選區中，有15個選區兩人以上登記必須要進行初選，有3區無人登記。

賴清德說，後續就要麻煩2024大選提名策略小組的委員，進行這15個選區的協調，以及對3個無人登記的選區的徵召作業，這些對民進黨、以及明年初的大選，影響非常深遠，請大家幫忙。

賴清德並向黨內指出，過去大家為民主打拚，未來大家的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候。戰士沒有選擇戰場的權利，希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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