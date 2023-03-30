菲律賓警方在茶包中查獲500公斤冰毒，並逮捕中國毒販歸案
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菲律賓警方在碧瑤市的突擊行動中查獲超過5百公斤的冰毒，總價值估計超過40億披索（約新台幣22.5億），並逮捕了一名中國毒販，這是近年來菲律賓北部最大的一次毒品走私案，當局認為因近期首都馬尼拉實施禁毒行動 ，使毒品交易的範圍擴及至非都會地區。
據菲律賓當地媒體《菲律賓星報》與《GMA NEWS》報導，警方在29日於碧瑤市（Baguio）查獲大量裝在茶袋裡的甲基苯丙胺（俗稱冰毒，菲律賓當地稱為「shabú」）。
警方在本次代號為「Purok 4」的突擊行動中查獲超過5百公斤的毒品，這些毒品被分散在5百個標有中文字樣的茶包當中，當局估計總價值超過40億披索（約新台幣22.5億），是近年來菲律賓北部最大的一次毒品走私案，同時警方也在碧瑤市山區的一家度假村逮捕了一名化名為「譚（Tan）」的中國毒販，他以走私的方式將毒品由別的國家運送至菲律賓當地。
負責本次行動的菲律賓國家警察局（Philippine National Police，簡稱PNP）副局長Jonnel Estomo指出，緝獲的非法毒品最初是在馬尼拉地區流通，但隨後又被運送至位於呂宋島北部的碧瑤市。當地科迪勒拉（Cordillera）警察局局長David Peredo也表示，已指示山地地區的警察持續努力打擊鄰近山區6個省和2個城市的非法毒品與毒販。
據《美聯社》報導，菲律賓內政部長Benhur Abalos表示，販毒集團將據點設立在以風景和松樹聞名的熱門旅遊勝地碧瑤，而非在首都馬尼拉，是因為都會地區正大力進行禁毒行動。
去年6月上任的總統小馬可仕，在選前與選後都承諾選民會延續前任總統杜特蒂的打擊非法毒品政策，但他表示會採取不同的方式，比起杜特蒂採取的掃毒行動，小馬可仕將更注重協助毒癮者戒毒的健康推廣。
據警方表示，在小馬可仕的領導下，毒品犯罪嫌疑人被殺害的情況確實大大減少，但人權組織仍對過去杜特蒂政府鎮壓下的掃毒戰表達關切，並要求小馬可仕與國際刑事法院（ICC）合作調查杜特蒂擔任總統期間發生的毒品殺戮事件。
然而，在國際刑事法院在27日拒絕菲律賓政府停止調查杜特蒂掃毒戰的呼籲後，小馬可仕也於隔日回應，他的政府將切斷與國際刑事法院的聯繫。
「這結束了我們與國際刑事法院的所有關係，因為我們無法再上訴」、「我們基本上正在脫離與國際刑事法院所有的聯繫與溝通」當被要求對國際刑事法院上訴分庭的決定發表評論時，小馬可仕如此回應。
在杜特蒂執政時期，約有6千多名疑似毒販在與執法人員的衝突中喪生，其中大部分是貧窮的底層毒販。掃毒戰中廣泛的殺戮震驚了包括美國在內的西方政府，並引發了國際刑事法院的調查，認為杜特蒂恐觸犯危害人類罪。
新聞來源：
- Philippine police seize large stash of drugs in tea bags（美聯社）
- Authorities seize 300 kilos of shabu in Baguio barangay（菲律賓星報）
- P4 billion worth of shabu hidden in tea bags seized in Baguio City（GMA News）
延伸閱讀：
- 暫停調查杜特蒂掃毒戰上訴遭駁回，小馬可仕：「結束菲律賓在國際刑事法院的所有參與」
- 菲律賓掃毒戰後續，菲政府反對國際刑事法院重啟調查
- 菲律賓官方要求涉入毒品交易的高階警官「禮貌性辭職」，警察總長已提出辭呈
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。