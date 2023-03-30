菲律賓警方在茶包中查獲500公斤冰毒，並逮捕中國毒販歸案

據菲律賓當地媒體《菲律賓星報》與《GMA NEWS》報導，警方在29日於碧瑤市（Baguio）查獲大量裝在茶袋裡的甲基苯丙胺（俗稱冰毒，菲律賓當地稱為「shabú」）。

警方在本次代號為「Purok 4」的突擊行動中查獲超過5百公斤的毒品，這些毒品被分散在5百個標有中文字樣的茶包當中，當局估計總價值超過40億披索（約新台幣22.5億），是近年來菲律賓北部最大的一次毒品走私案，同時警方也在碧瑤市山區的一家度假村逮捕了一名化名為「譚（Tan）」的中國毒販，他以走私的方式將毒品由別的國家運送至菲律賓當地。

負責本次行動的菲律賓國家警察局（Philippine National Police，簡稱PNP）副局長Jonnel Estomo指出，緝獲的非法毒品最初是在馬尼拉地區流通，但隨後又被運送至位於呂宋島北部的碧瑤市。當地科迪勒拉（Cordillera）警察局局長David Peredo也表示，已指示山地地區的警察持續努力打擊鄰近山區6個省和2個城市的非法毒品與毒販。

據《美聯社》報導，菲律賓內政部長Benhur Abalos表示，販毒集團將據點設立在以風景和松樹聞名的熱門旅遊勝地碧瑤，而非在首都馬尼拉，是因為都會地區正大力進行禁毒行動。

Photo Credit:GettyImages 碧瑤市為近年熱門旅遊景點。

去年6月上任的總統小馬可仕，在選前與選後都承諾選民會延續前任總統杜特蒂的打擊非法毒品政策，但他表示會採取不同的方式，比起杜特蒂採取的掃毒行動，小馬可仕將更注重協助毒癮者戒毒的健康推廣。

據警方表示，在小馬可仕的領導下，毒品犯罪嫌疑人被殺害的情況確實大大減少，但人權組織仍對過去杜特蒂政府鎮壓下的掃毒戰表達關切，並要求小馬可仕與國際刑事法院（ICC）合作調查杜特蒂擔任總統期間發生的毒品殺戮事件。

然而，在國際刑事法院在27日拒絕菲律賓政府停止調查杜特蒂掃毒戰的呼籲後，小馬可仕也於隔日回應，他的政府將切斷與國際刑事法院的聯繫。

「這結束了我們與國際刑事法院的所有關係，因為我們無法再上訴」、「我們基本上正在脫離與國際刑事法院所有的聯繫與溝通」當被要求對國際刑事法院上訴分庭的決定發表評論時，小馬可仕如此回應。

在杜特蒂執政時期，約有6千多名疑似毒販在與執法人員的衝突中喪生，其中大部分是貧窮的底層毒販。掃毒戰中廣泛的殺戮震驚了包括美國在內的西方政府，並引發了國際刑事法院的調查，認為杜特蒂恐觸犯危害人類罪。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒