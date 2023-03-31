從洪森訪中看東南亞區域政經發展：東協各國雖強調獨立自主，仍不免成為中美拉攏對象

我們想讓你知道的是
東南亞國家雖然長期以來努力維持著獨立自主的外交政策，但也可以明顯看出在中美兩大強權之間搖擺的兩手策略。最明顯的例子即是菲律賓新任總統小馬可仕，他是中國在2023年首位到訪的外國領導人，與習近平見面後，同意和平處理南海爭議，在訪中結束不到一個月，美菲兩國又於2月2日達成協議，美國獲准進入菲律賓的四個軍事基地。
文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長）
前言
2020年2月新冠疫情在中國爆發，當時各國採取各種封閉國門等措施，也試圖與中國切割，但唯有柬埔寨總理洪森秉持「頂風冒雪，逆行訪中，雪中送炭」精神，逆風支持好友中國。今年正好是中柬建交65週年與中柬友好年，中國邀請洪森於2月9日至11日前往訪問，實現「三年之約」。與其同行者包括：副總理兼外交部部長布拉索昆、公共工程和運輸部長、商業部長、旅遊部長、新聞部長、農林漁業部長，以及洪森的兩位兒子，洪馬內和洪瑪尼。此為洪森自1998年底大選後擔任總理至今的第15次訪中行程，也是中國在2023年農曆春節後首次到訪的外國領導人，其重要性不言而喻。
中國國家主席習近平2月10日於釣魚台國賓館會見訪團，其中洪瑪奈已被柬埔寨人民黨選為未來的總理候選人，因此洪森也藉由此次訪中的機會，正式介紹給中國高層，為了往後順利接班鋪路。除此之外，洪森也會見了總理李克強、人大委員長栗戰書。副總理兼外交部部長布拉索昆也分別與中國外交部長秦剛以及中共外事辦主任王毅會面。其中，習近平在與洪森會面時，特別表示中方將向柬埔寨提供3億人民幣無償援助，用以幫助改善柬埔寨人民的生活水準，包括興建柬國的鐵路（高鐵的前期作業），算是中方正式表態支持柬方高鐵計畫。
在訪問結束前，雙方簽署《關於構建新時代中柬命運共同體的聯合聲明》，在聲明中柬埔寨再次針對台灣問題表態，重申恪守一個中國原則，算是稍微回應先前東協外長非正式會議關於台海危機的關切。聲明中最重要在於雙方將從政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域入手，著力打造中柬「鑽石六邊」合作架構。政治上，強化雙方在黨、政府與國家層次上的溝通協調工作。產能上，重點建設「工業發展走廊」。中方將鼓勵更多中國企業赴柬投資，助力西港多功能經濟示範區建設，支持柬方建設交通基礎設施。農業上，著力建設「魚米走廊」，開展洞里薩湖農業合作。能源上，著力保障綠能發展，加大對柬水電、太陽能發電項目投入。安全上，雙方合作嚴打跨境犯罪、反恐、防範「顏色革命」。人文上，中方將優先恢復增加中柬直航航班，鼓勵旅遊合作，推動新建孔子學院。關於南海議題則表示希望各方落實《南海各方行為宣言》，並在此一基礎上早日達成《南海行為準則》。
洪森訪中前的國外內政經情勢
然而就在洪森訪中前夕，《美國之音》指稱洪森為了造價40億美元的柬埔寨高鐵而尋求中國的融資，並提及柬埔寨日益依賴中國貸款，可能導致債務陷阱。柬埔寨外交部擔憂此一報導可能影響洪森訪中的和諧，因此特別發出聲明表示，這個高鐵項目將不會採取貸款的方式興建，而是採用BOT（興建—營運—轉讓，意為民間參與公共建設）的模式取得投資，並批評《美國之音》的報導是在玩弄骯髒的政治手段。然而根據統計資料顯示，柬埔寨目前的外債約100億美元，其中四成屬於積欠中國的債務，如此顯見《美國之音》的擔憂並非空穴來風。
另外，第32屆東協協調會議（ASEAN Coordinating Council）暨東協外長非正式會議（ASEAN Foreign Ministers’ Retreat）於2月3日至4日於印尼雅加達舉行，這是印尼擔任東協輪值主席國後首次重要會議，會後發表的第48點聲明，針對台海局勢的部分提到：「我們討論了兩岸發展，東協仍持續關注其對區域穩定的影響，而這些影響恐導致誤判、嚴重對峙、公開衝突和不可預測的後果。東協已經準備好在促進和平對話上發揮建設性作用，包括利用東協主導的機制來緩解緊張局勢，以維護我們和鄰近區域的和平、安全及發展」。由於這是繼去年8月東協外長會議後，東協再度發表關切台海議題的聲明，台灣外交部對此表示歡迎與肯定。在洪森訪中之前，這兩件小插曲，雖然不至於影響此行的目的與成果，但也可以看出中柬雙方後續謹慎小心應對相關議題。
中柬關係的發展與演進
經貿投資
洪森於1月份參加七號公路的開工儀式時，特別指出：「如果不依靠中國，要依靠誰？如果不依靠中國，誰來幫助我們修路架橋？如果不依靠中國，柬埔寨根本沒有疫苗給民眾接種」，由此可以看出中柬確實為鐵桿朋友，柬埔寨對中國的依賴程度相當地高。2006年4月，中柬宣佈建立「全面合作夥伴關係」。2010年12月，中柬兩國升級成為「全面戰略合作夥伴關係」，2019年簽署「構建中柬命運共同體行動計畫」，雙方進入構建命運共同體的新時代，多年來中國也一直維持著柬埔寨最大貿易夥伴與投資來源國的地位。中國是柬埔寨稻米與香蕉最大出口國，芒果與龍眼等農產品也開始對中國出口。2022年，中柬雙邊貿易額為160.2億美元，增長17.2%，顯見在疫情之後，中國的協助採購之下，雙方的貿易總額將會持續增加，但柬埔寨對中國的龐大逆差問題也是往後亟需解決與處理的議題。
中柬自由貿易協定於2020年10月簽署，並已於2022年1月1日正式生效。由於2020年8月歐盟撤銷柬埔寨「除武器外所有產品皆可」（Everything But Arms，EBA）計劃的優惠關稅待遇，對於佔柬埔寨出口大宗的服裝、鞋類與紡織等產業造成嚴重受損，中柬自由貿易協定的簽署自有雪中送炭的象徵性意義。在該協定中，中國給予柬埔寨貨貿零關稅的比例達97.53%，其中97.4%產品將在協定生效後立即實現，包括：服裝、鞋類、皮革橡膠製品、機電零部件、農產品等重點項目。歐退中進的情況適時補上柬埔寨的出口缺額。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。