2023/03/30,
科技

Apple宣布2023 WWDC台灣時間6/6凌晨登場，蘋果MR是否如期亮相受矚目

Apple宣布2023 WWDC台灣時間6/6凌晨登場，蘋果MR是否如期亮相受矚目
Photo Credit：Apple

我們想讓你知道的是

按照往例會更新iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS等作業系統，也將提供開發者與工程師的交流，而外傳已久的蘋果MR是否會如期亮相，也相當讓人期待，屆時就讓我們一起準時收看發表會吧！

文：Anny

蘋果宣布一年一度WWDC全球開發者大會時間，將於6月5日至9日以線上形式舉辦，開發者和學生還有機會參加台灣時間6月6日凌晨在Apple Park舉辦的特別活動

Apple的全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示，大會以線上和實體的方式讓來自世界各地才華洋溢的開發者交流，非常期待在這個非常特別的活動中，以線上或實體的方式與許多人見面。

除了主題演講和State of the Union演講中宣布的內容，今年的線上活動還將包括講座、一對一研究室外，今年的線上計劃還將包括會議、一對一實驗室以及與Apple工程師與開發者互動。開發者和學生還有機會參加6月6日在Apple Park舉辦的特別活動，實體活動名額有限，申請資訊詳見Apple開發者網站app

此外，今年Swift學生挑戰賽已開放申請，學生可以在4月19日之前提交作品。有關相關資訊可以至Swift學生挑戰賽網站查看。

按照往例會更新iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS等作業系統，也將提供開發者與工程師的交流，而外傳已久的蘋果MR（Mixed Reality，混合實境）是否會如期亮相，也相當讓人期待，屆時就讓我們一起準時收看發表會吧！

本文經INSIDE授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：楊士範


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