2023/04/19,
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中國維穩新利器：鎮暴電磁槍採用硬幣狀子彈號稱「傷人不致命」

中國維穩新利器：鎮暴電磁槍採用硬幣狀子彈號稱「傷人不致命」
Photo Credit: 央视军事YouTube

我們想讓你知道的是

不同於傳統槍枝發射子彈勢必槍聲大作、煙硝瀰漫、火光四射又彈殼掉滿地，電磁槍的槍擊聲則是相對安靜而且後座力降至最低，非常適合用於人潮擁擠處。即使這把電磁槍的原始設計意圖把造成的傷害降至最低，但若改用尖狀、可穿透人體的彈頭，造成的殺傷力卻可強過傳統用槍。

（中央社台北18日電）香港《南華早報》16日報導，官媒央視近期曝光一把中國自製，使用電磁而非火藥為推力，可調整發射子彈速度和力道的電磁槍，號稱用於鎮暴的維穩新利器，因使用的硬幣狀子彈可傷人但不致命。

據YouTube的央視軍事頻道，中國兵器建設工業員工雷橋楓表示，這款電磁槍使用九級線圈，線圈上部是驅動電路，後部緊接著是彈匣，在彈匣的後部是內置式鋰電池，供應這把槍的動能。

至於為何不採用如傳統槍枝的設計，採用圓形槍口和尖頭子彈，雷橋楓說：「作為一款防暴發射器，採用這種形狀（尖頭）彈丸，容易對目標造成比較致命的傷害。」

他還說，採用硬幣狀的子彈的好處在於，子彈圓滑不易對目標造成穿透傷害，彈道不至於過度集中，可對目標多點打擊，而且制伏效果更好。

儘管如此，南早報導說，這把由中國兵器工業集團和其他技術團隊研發的電磁槍，發射的硬幣狀子彈，經實際射擊驗證，仍可穿透3公釐厚的木塊並擊碎玻璃啤酒和可樂瓶。

而取代火藥發射子彈的電磁槍，持槍者可依據目標物的遠近，調整驅動子彈的電磁能並實施打擊，槍枝的造型設計簡便沒有累贅之處，供能的鋰電池蓄電至滿可擊發數以百計的子彈，而且充電不費時，槍身不易過熱。

不同於傳統槍枝發射子彈勢必槍聲大作、煙硝瀰漫、火光四射又彈殼掉滿地，電磁槍的槍擊聲則是相對安靜而且後座力降至最低，非常適合用於人潮擁擠處。

即使這把電磁槍的原始設計意圖把造成的傷害降至最低，但若改用尖狀、可穿透人體的彈頭，造成的殺傷力卻可強過傳統用槍。

不過南早的報導另指出，電磁槍的性能可能引發用於鎮暴恐違反人權的顧慮。

中共當局投入維穩的資源向來毫不手軟，《日經亞洲》（Nikkei Asia）去年8月報導，中共2020年以公共安全支出為名的維穩經費達2100億美元（新台幣約6兆4000億元），總計10年內成長逾1倍。

今年兩會期間中國公布的年度預算，編列軍費年增7.2%，維穩費年增6.4%，公共服務預算不增反減，教科預算僅增2%。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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