外傳台灣提供鉅額為與迦納建交，國安局長：中國認知作戰正介入我國選舉
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報導指出，我國駐外公使輕信當地聲稱「與蔡英文總統關係密切」的台籍政治掮客，向西非國家迦納決策高層送出2300萬美元，為促成與迦納關係進展，然這筆2300萬美元匯出後「已打水漂」，儼如2006至2008年陳水扁執政時期的「巴紐建交案」，但此報導遭到我國安局駁斥。
總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，目前正過境美國紐約，但近日網路傳出我國政府擬透過金援外交，向西非國家迦納高層送出300萬美元、另捐助2000萬美元協助迦納償還公債，換得在迦納設立代表處一事，國安局局長蔡明彥今（30）日澄清，此為中國散播錯假訊息的模式。
位於萬華的「警政時報」與美國的「美南新聞」昨日分別報導，指我國去（2022）年1月將時任亞太司副司長張鈞宇調任奈及利亞公使，銜命代表台灣就近與奈及利亞鄰國、位處西非的迦納進行秘密外交磋商，以互設代表處爲短期目標、以實現建交爲最終目的，希望促成在非洲外交取得新的突破。
報導指出，張鈞宇公使輕信當地聲稱「與蔡英文總統關係密切」的台籍政治掮客，向迦納決策高層送出300萬美元、另捐助2000萬美元臂助迦納償還公共債務，為促成與迦納關係進展，然這筆2300萬美元匯出後「已打水漂」，報導稱這儼如2006至2008年陳水扁執政時期的「巴紐建交案」。
國安局局長蔡明彥今日於立法院外交國防委員會備詢被問及此事，蔡明彥表示，該篇報導聲稱是引述香港媒體報導，但公情情資沒有找到任何香港媒體有此報導，蔡明彥直言，報導引述社群媒體內容，後續其他媒體跟進報導，「是中國傳統認知作戰的作法」，有關單位會密切注意此消息的傳播。
蔡明彥表示，明年總統立委二合一選舉之前，預判中共也會有非常多介入選舉的動作，蔡明彥強調，國安局對於中共不同滲透、介選的樣態都有掌握，包括金錢介選、爭議訊息散播、武力的脅迫等，都有專案在處理，也多次召開會議。
蔡明彥進一步指出，事實上今年年初以來，中國國家主席習近平任命親信接掌統戰部和國台辦，的確感受到對岸「促榮」的動作加強，終極目標是邁向「促統」。
外交部發言人劉永健今日表示，報導提到旅外台商與總統熟識的部分「純屬虛構」，關於惡意引用並附和境外親中媒體的錯假訊息打擊台灣外交空間，刻意以事實不符的消息混淆視聽，外交部予以譴責。
劉永健強調，駐外人員駐外期間廣結善緣，利用各方資源擴展我國國際空間是駐外人員的職責所在，但我國在海外各地與所有國家進行合作或援外計畫都是以計畫為導向，推動與當地國家福國利民的計畫，相關工作時機成熟會適時對外說明。
至於報導提到亞太司副司長張鈞宇調派為奈及利亞公使，外交部表示，此為駐外人員輪調機制的運作。
中華民國與迦納兩國從無正式外交關係，目前也沒有在對方首都互設具大使館功能的代表機構。對迦納的相關事務由駐象牙海岸台北代表處、駐英國台北代表處共同管轄。
台灣在上週與宏都拉斯斷交，外傳正積極尋求與其他國家建交的機會，目前被點名正在進行磋商的還包括南太平洋島國密克羅尼西亞、東非國家索馬利蘭。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。