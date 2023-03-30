2023/03/30,
政治

外傳台灣提供鉅額為與迦納建交，國安局長：中國認知作戰正介入我國選舉

外傳台灣提供鉅額為與迦納建交，國安局長：中國認知作戰正介入我國選舉
國安局長蔡明彥（圖）30日在立法院備詢。Photo Credit: 中央社

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報導指出，我國駐外公使輕信當地聲稱「與蔡英文總統關係密切」的台籍政治掮客，向西非國家迦納決策高層送出2300萬美元，為促成與迦納關係進展，然這筆2300萬美元匯出後「已打水漂」，儼如2006至2008年陳水扁執政時期的「巴紐建交案」，但此報導遭到我國安局駁斥。

總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，目前正過境美國紐約，但近日網路傳出我國政府擬透過金援外交，向西非國家迦納高層送出300萬美元、另捐助2000萬美元協助迦納償還公債，換得在迦納設立代表處一事，國安局局長蔡明彥今（30）日澄清，此為中國散播錯假訊息的模式。

位於萬華的「警政時報」與美國的「美南新聞」昨日分別報導，指我國去（2022）年1月將時任亞太司副司長張鈞宇調任奈及利亞公使，銜命代表台灣就近與奈及利亞鄰國、位處西非的迦納進行秘密外交磋商，以互設代表處爲短期目標、以實現建交爲最終目的，希望促成在非洲外交取得新的突破。

報導指出，張鈞宇公使輕信當地聲稱「與蔡英文總統關係密切」的台籍政治掮客，向迦納決策高層送出300萬美元、另捐助2000萬美元臂助迦納償還公共債務，為促成與迦納關係進展，然這筆2300萬美元匯出後「已打水漂」，報導稱這儼如2006至2008年陳水扁執政時期的「巴紐建交案」

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Photo Credit: Google Map

國安局局長蔡明彥今日於立法院外交國防委員會備詢被問及此事，蔡明彥表示，該篇報導聲稱是引述香港媒體報導，但公情情資沒有找到任何香港媒體有此報導，蔡明彥直言，報導引述社群媒體內容，後續其他媒體跟進報導，「是中國傳統認知作戰的作法」，有關單位會密切注意此消息的傳播。

蔡明彥表示，明年總統立委二合一選舉之前，預判中共也會有非常多介入選舉的動作，蔡明彥強調，國安局對於中共不同滲透、介選的樣態都有掌握，包括金錢介選、爭議訊息散播、武力的脅迫等，都有專案在處理，也多次召開會議。

蔡明彥進一步指出，事實上今年年初以來，中國國家主席習近平任命親信接掌統戰部和國台辦，的確感受到對岸「促榮」的動作加強，終極目標是邁向「促統」。

外交部發言人劉永健今日表示，報導提到旅外台商與總統熟識的部分「純屬虛構」，關於惡意引用並附和境外親中媒體的錯假訊息打擊台灣外交空間，刻意以事實不符的消息混淆視聽，外交部予以譴責。

劉永健強調，駐外人員駐外期間廣結善緣，利用各方資源擴展我國國際空間是駐外人員的職責所在，但我國在海外各地與所有國家進行合作或援外計畫都是以計畫為導向，推動與當地國家福國利民的計畫，相關工作時機成熟會適時對外說明。

至於報導提到亞太司副司長張鈞宇調派為奈及利亞公使，外交部表示，此為駐外人員輪調機制的運作。

中華民國與迦納兩國從無正式外交關係，目前也沒有在對方首都互設具大使館功能的代表機構。對迦納的相關事務由駐象牙海岸台北代表處、駐英國台北代表處共同管轄。

台灣在上週與宏都拉斯斷交，外傳正積極尋求與其他國家建交的機會，目前被點名正在進行磋商的還包括南太平洋島國密克羅尼西亞、東非國家索馬利蘭。

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核稿編輯：翁世航


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