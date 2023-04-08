《僵局與詮釋》書評：無需理會讀不讀得懂，重要的是感受羅森費爾德面對困難個案時的態度
我們想讓你知道的是
英國克萊恩學派的大將赫伯特・羅森費爾德的《僵局與詮釋》一書，是我當年醫院實習期間的參考讀物之一，因為在病房或治療中心工作的，就有不少是被診斷為邊緣性人格或精神病 （思覺失調及雙相情緒障礙症） 的個案。多年後再讀一遍，我仍須誠實說：「這本書不容易讀！」但我認為，讀者其實無需硬吞那些學派語言。
文：哈理斯的精神分析躺椅
英國克萊恩學派的大將赫伯特・羅森費爾德（Herbert A. Rosenfeld）的《僵局與詮釋》一書，是我當年醫院實習期間的參考讀物之一，因為在病房或治療中心工作的，就有不少是被診斷為邊緣性人格或精神病 （思覺失調及雙相情緒障礙症） 的個案。
多年後再讀一遍，我仍須誠實說：「這本書不容易讀！」
羅森費爾德試圖去描述的是精神病人──以及每個人隱藏至深的精神病性質──的移情裡，那些被他稱為「摧毀式自戀」（destructive narcissism） 的機制與動力。
這對大部份沒有相關臨床經驗的人來說，單純要從文字去構想，可能只能來一場有趣的白日夢。而對於臨床工作者而言，我認為面對的困難亦不少，因為我們身上背負著治療的責任，書再難也得認真讀。
首先是要接受羅森費爾德對精神病患者的內在世界的構想，然後使用他的語言（即克萊恩的「投射-認同」） 去理解治療的過程，試著用這套方式去跟病患工作，在他們還願意留下來治療的情況下，再回頭比較與驗收，繼續匍匐前進。
不過，結論說在前──其實我認為無需理會讀不讀得懂、讀者也無需硬吞那些學派語言，重要的是感受到羅森費爾德面對困難個案時的態度，就完全值回書價了：「病患總是試圖溝通他想法，因此我盡量以開放的態度面對他們，並渴望這開放的態度能使病患繼續想跟我溝通。」（24）
羅森費爾德決不把精神疾病單純歸因於腦袋或天生的缺陷，以便訴諸藥物治療，他堅持這裡有個混亂的幼年心智努力在表達自己，而精神分析治療是能夠藉由理解精神病人，日復一日地詮釋出他們內心的運作，直到他們能夠內攝治療師更為健康的人格與思考功能，繼而告別精神的困擾。
總是保持對困難病患的興趣，以開放態度去理解他們的內心，我相信這是任何一個治療學派都會推崇的價值。
接下來，我試圖為那些打算投身無涯學海的讀者引個路。既然羅森費爾德從最困難的精神病人入手，我認為有效閱讀並理解本書脈絡的方法，就是從最理論性艱澀與冗長的章節，即作為回顧的附錄一〈精神分析對精神病狀態的治療〉開始。
羅森費爾德文初就問道：「（治療師）是因為不了解精神病患，而改變精神分析治療方式，還是因為他相信他對精神病患的心理病理有了更深入的理解，而此理解帶來技巧上的改變。」（337）
為何他要這樣問？因為精神分析最代表性的治療方式就是「移情分析」，因此，當一些治療師決定改變傳統精神分析治療方式時，在說的是「這群病人無法對治療師產生移情」。
羅森費爾德認為「無法移情」是不了解精神病患的表現 （其實在暗婊佛洛伊德），相反，他認為精神病患是可以和治療師形成移情關係的，即使這個移情不太穩定 （Federn）、需要先詮釋自戀才能發展起來 （Abraham）、或不詮釋它而改為去共演它 （Clark）。（344-45）
這些分析師因著「對精神病患的心理病理有了更深入的理解」，各自發展出修正的治療技巧，如拋棄自由聯想和分析阻抗 （Federn）、要仿製早年全能魔幻的母嬰接納式關係 （Fromm-Reichmann）、強調「治療共生」而先放下口語的移情詮釋 （Searles）。（355-362）
經過對不同學者落落長的文獻回顧，羅森費爾德其實最後還是一個重點：回到英國克萊恩派別對精神病患的治療觀 （這邊則有點暗婊Winnicott不再堅持克萊恩的觀點）。換言之，他認為治療師能夠用語言詮釋，來處理「精神病式移情」──主／客體的混淆、強烈的投射-認同、惡性自戀下的全能控制與極度嫉羨的攻擊……
在修辭上，羅森費爾德當然是寫「Segal、Bion和羅森費爾德強調分析師不需要改變態度，只要在技巧上稍做修改即可」（374），但我藉由羅森費爾德對他老師的「克萊恩情結」著手，唸完全書後的感受是：
這些修改其實只是針對個別個案的技術性微調，而非那種至關重要的「原則性問題」、或實在意義上的「技術性改變」。因此，我認為羅森費爾德真正想要強調的是：正正由於對精神病患的心理病理有了更深入的理解，所以我們才「無需改變」克萊恩式的分析工作態度！！
從上述觀點出發，回頭唸第三至四部份的「自戀」及「投射-認同」的臨床資料，我希望讀者會更知悉羅森費爾德治療精神病患的技術立場、記得這只是諸多介入方法中的一種、釐清使用它的原由、以及能夠對一些修辭所造成的困惑 （好比，為何羅森費爾德強調治療是個雙向的歷程，但許多時候他詮釋起來又這麼單向？） 擁有一種後設的理解。
抑或者是說，羅森費爾德不自覺中早改變了舊有的治療態度，反倒是在技巧上依舊克萊恩？這便交給讀者自行定奪囉。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。