小學課堂展示大衛像被家長批「色情」，美國佛州校長被迫辭職
我們想讓你知道的是
藝術還是色情？美國一名小學校長在課堂上展示了米開朗基羅的大衛像，然後便丟了飯碗。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
在社交網路上，有人表示憤怒，有人覺得好笑。佛羅倫斯市長達里奧・納德拉（Dario Nardella）在推特上的留言是，將藝術與色情混為一談 「簡直荒謬」。文藝復興時期藝術家米開朗基羅（1457－1564）的大衛像正是佛羅倫斯學院美術館（Galleria dell'Accademia）的鎮館之寶。
究竟發生了什麼事呢？據《塔拉哈西民主報》報導，佛羅里達州塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School）的女校長霍普・卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）在學校董事會主席向她發出最後通牒後被迫辭職。家長們之前向學校董事會抱怨，他們的孩子被強迫觀看色情製品。
校董會主席巴尼・畢曉普（Barney Bishop III）告訴美國雜誌《石板》，他認為在課堂上給11、12歲的學生看米開朗基羅的《大衛》沒有問題，但沒有事先通知家長是一個「令人震驚的錯誤」。應該讓家長自己決定他們的孩子是否該看這個雕像。他說，校長卡拉斯奎拉辭職有多重原因，由於涉及勞動法，他不能談及此事。
應該讓家長來決定
已經辭職的校長卡拉斯奎拉向網路媒體《赫芬頓郵報》證實，事實上，學校的通常規程是在向學生展示此類經典藝術品之前給家長發一封信。但因「一系列的誤會」，這封信沒有到達六年級學生的家長手中，因此之後有人抱怨。「我很難過不得不以這種方式結束在這裡的時光」，卡拉斯奎拉說。
據《塔拉哈西民主報》報導，這位校長被警察護送離開校園。一位在網上發起請願，反對校長被解僱的教師也受到了紀律處分的威脅，請願書也被從網上刪除。
德國《明鏡》雜誌就此寫道：塔拉哈西古典學校的事件與佛羅里達州目前的政治發展相吻合。共和黨州長迪尚特（Ron DeSantis） 目前正在大規模限制其州內學校的教學自由，包括規定不應該教授學生種族主義等內容。2022年，迪尚特已經在佛羅里達州的小學推行了教學禁令，禁止教授有關性取向和性別認同的內容。目前，這一禁令還計劃擴大到所有年齡。佛羅里達州教育委員會將在4月對此進行投票。
來自佛羅倫斯的憤怒
該事件在義大利的佛羅倫斯也掀起了波瀾，佛羅倫斯學院美術館館長、德國歷史學家塞西莉・霍爾貝格（Galleria dell'Accademia）對此感到憤怒和驚訝。「這太荒唐了。裸體與色情不一樣」，她對義大利《共和國報》表示。她說，創作於1501年至1504年間的大衛像是文藝復興時期的象徵，展示了上帝創造的人類完美無瑕的一面。
主要因為這尊著名的大衛像，佛羅倫斯的博物館成為了義大利參觀人數最多的博物館之一。這尊大理石雕塑展示了《聖經》中的大衛即將拿投石器迎戰巨人歌利亞的場景。
佛羅倫斯市長甚至邀請那位前校長去佛羅倫斯。他說，他想代表這座城市向她表示感謝：「藝術就是文明——教授藝術值得尊重。」
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna