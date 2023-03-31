小學課堂展示大衛像被家長批「色情」，美國佛州校長被迫辭職

文：德國之聲中文網（綜合報導）

在社交網路上，有人表示憤怒，有人覺得好笑。佛羅倫斯市長達里奧・納德拉（Dario Nardella）在推特上的留言是，將藝術與色情混為一談 「簡直荒謬」。文藝復興時期藝術家米開朗基羅（1457－1564）的大衛像正是佛羅倫斯學院美術館（Galleria dell'Accademia）的鎮館之寶。

究竟發生了什麼事呢？據《塔拉哈西民主報》報導，佛羅里達州塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School）的女校長霍普・卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）在學校董事會主席向她發出最後通牒後被迫辭職。家長們之前向學校董事會抱怨，他們的孩子被強迫觀看色情製品。

校董會主席巴尼・畢曉普（Barney Bishop III）告訴美國雜誌《石板》，他認為在課堂上給11、12歲的學生看米開朗基羅的《大衛》沒有問題，但沒有事先通知家長是一個「令人震驚的錯誤」。應該讓家長自己決定他們的孩子是否該看這個雕像。他說，校長卡拉斯奎拉辭職有多重原因，由於涉及勞動法，他不能談及此事。

應該讓家長來決定

已經辭職的校長卡拉斯奎拉向網路媒體《赫芬頓郵報》證實，事實上，學校的通常規程是在向學生展示此類經典藝術品之前給家長發一封信。但因「一系列的誤會」，這封信沒有到達六年級學生的家長手中，因此之後有人抱怨。「我很難過不得不以這種方式結束在這裡的時光」，卡拉斯奎拉說。

據《塔拉哈西民主報》報導，這位校長被警察護送離開校園。一位在網上發起請願，反對校長被解僱的教師也受到了紀律處分的威脅，請願書也被從網上刪除。

德國《明鏡》雜誌就此寫道：塔拉哈西古典學校的事件與佛羅里達州目前的政治發展相吻合。共和黨州長迪尚特（Ron DeSantis） 目前正在大規模限制其州內學校的教學自由，包括規定不應該教授學生種族主義等內容。2022年，迪尚特已經在佛羅里達州的小學推行了教學禁令，禁止教授有關性取向和性別認同的內容。目前，這一禁令還計劃擴大到所有年齡。佛羅里達州教育委員會將在4月對此進行投票。

來自佛羅倫斯的憤怒

該事件在義大利的佛羅倫斯也掀起了波瀾，佛羅倫斯學院美術館館長、德國歷史學家塞西莉・霍爾貝格（Galleria dell'Accademia）對此感到憤怒和驚訝。「這太荒唐了。裸體與色情不一樣」，她對義大利《共和國報》表示。她說，創作於1501年至1504年間的大衛像是文藝復興時期的象徵，展示了上帝創造的人類完美無瑕的一面。

主要因為這尊著名的大衛像，佛羅倫斯的博物館成為了義大利參觀人數最多的博物館之一。這尊大理石雕塑展示了《聖經》中的大衛即將拿投石器迎戰巨人歌利亞的場景。

佛羅倫斯市長甚至邀請那位前校長去佛羅倫斯。他說，他想代表這座城市向她表示感謝：「藝術就是文明——教授藝術值得尊重。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀