風如何將能量傳遞給海面，進而產生波浪？物理學家這麼解釋
我們想讓你知道的是
即使是一般的觀察者，也能明顯地看出風在水中所引起的波浪。這在幾個世紀以來，一直受到數學家及物理學家的關注。即便如此，現在的研究人員仍無法對此現象進行完整的描述。
文：Nick Pizzo、Luc Deike、Alex Ayet
譯者 宋育徵
儘管這是一個經典的問題，風如何將能量傳遞給海面上波浪的細節仍是不明的。
海浪對於現今的地球科學家而言是很重要的，因為它們會影響在空氣與海面交界處的物理特性（請見《今日物理學》11月份的第34頁，由David Richter 與 Fabrice Veron所寫的文章）。波浪可傳輸物質，而波浪所引起的漂移改變了海洋上層的動力學：它混和了表層的海水並調節了溫度，這是在地球天氣與氣候的耦合模型中，空氣與海洋之間的關鍵邊界條件。
事實上，波浪的統計模型描述了波浪如何在各式各樣的環境條件下——例如微風和強風——在海面上發展及傳播，並量化了它們如何影響海洋環流以及在海洋表面上，廢棄物、船隻殘骸，和汙染物的運輸。
即使是一般的觀察者，也能明顯地看出風在水中所引起的波浪。這在幾個世紀以來，一直受到數學家及物理學家的關注。即便如此，現在的研究人員仍無法對此現象進行完整的描述。其中的困難來自於這樣一個事實：
波浪發生在兩種流體（在這裡是空氣與水）的交界處，而兩者的流動通常都是紊流。波浪在空間和時間上的變化足以被認為是隨機的，且流體會在很廣泛的尺度範圍中相互作用——在空間上能從毫米到公尺，而時間上能從幾秒到幾小時。這樣的範圍讓解析上與數值上的分析進展極為困難。
實驗室研究的挑戰是，要在彎曲且快速變化的表面上同時解決在該大範圍內空氣與水的紊流。實地研究則要面臨在海上測量的困難，特別是在對風進行測量時，會因海洋調查船的存在所產生的干擾而量測失真。儘管存在著這些阻礙，我們仍在實驗上取得了很大的進展——圖1顯示了一個在海上的研究平台，避免了海洋調查船時常會產生的流動干擾——並且在理論上理解了這個現象。
在本文中，我們簡單列出一些問題，再回顧解決那些問題的歷史方法，並對一些尚未解決的問題做討論。
問題概述
想像一道吹過靜止海面的水平風。表面波（surface wave）會在什麼樣的條件下形成？海浪的恢復力（restoring force）是重力和表面張力。在空氣與海洋間交界面上的動力學，受到在兩種流體中應力連續及動量守恆的要求所控制。該系統可由納維-斯托克斯方程式（Navier-Stokes equation）描述。
對於小的波和沒有渦漩度（vorticity）的流體而言，它是線性的，表現得像一個簡諧振盪器（simple harmonic oscillator），衰減波（evanescent wave）根據波散的關係（dispersion relation）在水平方向上傳播。
但當波浪不再是線性的，或者當空氣或水的流動帶有渦漩度時，系統就會變得盤根錯節地複雜。更糟糕的是，邊界條件必須在快速變化的波界面處進行考量，而波界面本身就是系統的一個變數。這大大增加了問題的複雜性。要解決這樣的問題，需要在廣大範圍中，空氣與海水交界面上所有點都符合非線性的納維－斯托克斯方程式。
歷史上的風生成機制
許多文明對風和浪之間的關係有著直觀的理解。例如，密克羅尼西亞人和波里尼西亞人以使用長浪來幫助他們導航而聞名。這種關係的現代解釋開始於19世紀物理學的兩位關鍵人物，赫爾曼．馮．亥姆霍茲（Hermann von Helmholtz）與威廉．湯姆森（William Thomson，後來被封為克耳文男爵（Lord Kelvin）），他們認為風透過剪切流的不穩定性產生波浪。這兩位科學家經常在搭著克耳文的船去出遊時討論這個問題。
每當流體在密度變化的區域內改變速度時，就會發生這個被稱為克耳文－亥姆霍茲（Kelvin-Helmholtz）的過程。兩人計算出，要使該機制在現實條件下運行，需要6.5 m/s的風速才能產生波浪。但是在幾項實際觀測的實驗中，已經記錄到了在相對低得多的風速下產生的波浪。顯然，這其中的機制不止克耳文和亥姆霍茲所提出的內容。
在1925年，哈羅德．傑弗里斯（Harold Jeffreys）認為，流過水波的空氣就像流過球體的空氣一樣，會因表面的幾何形狀而偏移。這個類比導致了現在對所謂氣流分離（airflow separation）的理解——氣流方向在波峰背風側上的逆轉（請見圖2）。這個被傑弗里斯稱為「遮蔽」的幾何現象，是由波浪的迎風側與背風側之間的壓力差所引起。水波上的風壓及水波的斜率都是反覆振盪的，當兩者相互發生相位移動時，會對波浪作功，並使其增長。
在該理論中有個不受約束的尺度參數，稱為遮蔽係數（sheltering coefficient），用於估計風對波浪所作的功。目前對風在固體物上的實驗中發現，遮蔽係數主要取決於物體的特定幾何形狀，而在傑弗里斯的理論中沒有考慮到這點。
之後這個問題便蟄伏了15年。直到第二次世界大戰才再次被提起，那時準確的海浪氣象預測對於補給的運輸與士兵的兩棲登陸而言變得至關重要。在美國工作的研究員——主要是在美國加州斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的哈拉爾德．斯維德魯普（Harald Sverdrup）與沃爾特．蒙克（Walter Munk）——需要預測在有限風域（fetch-limited）的海域中產生局部波浪的高度。
這種類型的暴風波浪在D日（D-Day）（註1） 期間拍打在法國諾曼第（Normandy, France）附近的海灘上。他們使用簡單的比例參數，從風吹的強度和持續時間來估計那些波的高度。這些變數之間的關係構成了風如何區域性地產生波浪的經驗模型基礎，且這些關係現在仍在使用中。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
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你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！