2023/03/30,
商業

元太合作夏普進軍日本推出「零耗電」電子紙海報，搶全球碳中和商機

元太合作夏普進軍日本推出「零耗電」電子紙海報，搶全球碳中和商機
元太科技提供

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元太表示，假設過去每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍，而使用電子紙顯示裝置可為地球大量節省碳排放，過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。

全球電子紙領導業者元太科技（E Ink）於29日宣布和日本數位看板領導企業夏普（Sharp Corporation）合作，推出「零耗電」的電子紙海報看板，預計夏普將於今（2023）年4月初在日本市場推出大尺寸黑白電子紙數位海報顯示器（ePoster）。

元太合作夏普，打造零耗電的電子海報

元太是電泳式電子紙顯示技術的開發商和供應商，提供全球品牌及製造商耐用、低耗電的電子紙模組，協助客戶開發新產品，持續拓展電子紙的多元應用。

元太宣布和夏普合作，它們結合各自的優勢，透過電子紙數位海報的普及搶碳中和商機。元太強調，和夏普於3年前即展開合作，數位海報已在日本和全球各地的展覽上展示，顯示該產品具有市場潛力。

電子紙的產業的上游是顏色粒子、光學薄膜、薄膜電晶體基板、驅動 IC、印刷電路板、前光模組、觸控面板；中游是電子紙薄膜、電子紙顯示器；下游則是模組製造商、系統製造商和品牌客戶。

本次元太和品牌客戶夏普合作，可以進一步擴大元太在日本的市場。

元太指出，數位看板越來越受歡迎，不僅廣告商愛用，在公共場所及設施中，也經常用來作為即時傳遞資訊的通訊工具。目前，各國許多牆面因附近沒有電源供應，無法安裝數位看板，仍使用大量的紙質海報，因此電子海報的市場還很大。

元太說明，這次合作計畫的第一步，夏普將於2023年4月初在日本市場推出42英吋黑白電子紙數位海報顯示器，未來數位海報以不換畫面不耗電的特色，創新電子紙產品市場。

夏普執行役員暨智慧商業解決方案事業本部長河村哲治表示：「我們很榮幸能與電子紙技術領導者E Ink元太科技共同貢獻於數位海報市場的發展。實現使用時耗電量為零瓦（0 W）的電子紙數位海報，為打造適合碳中和時代的新市場出了突破性的一步。」

今年消費性電子產品較弱，物聯網偏向樂觀

元太成立於1992年，專注於生產的中小尺寸面板。2009年併購專事電子墨水技術、及電子紙研發與量產的美國E Ink公司，元太完成電子紙上中游產業鏈的布局整合，並以E Ink品牌行銷全球，直至2016年底，元太正式淡出LCD業務，專注於電子紙的研發與製造。

夏普則於2005年進入數位看板產業，它們開發顯示器，更提供一站式數位顯示解決方案，滿足多元使用情境的需求，包括規劃、生產、諮詢、系統構建、安裝和維護等服務。

元太科技董事長李政昊表示：「我們很高興能與夏普合作。當今全球正在各方面尋求減少碳排放之際，E Ink的電子紙能提供超低耗電和碳排放的顯示技術以支持環境永續發展，不需要接入電網就能運作數位顯示解決方案。」

未來雙方合作不僅將致力於開發大尺寸或彩色的電子紙顯示器，也將計畫開發電子紙海報市場，擴大全球電子紙看板業務，作為碳中和趨勢下的重要傳播訊息的工具。

此外，元太表示，假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。而使用電子紙顯示裝置可為地球節省碳排放。過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。

針對未來營運，元太日前表示，電子書閱讀器等消費性電子產品需求較弱，但由於電子貨架標籤、物聯網（IoT）等應用需求強勁，而後疫情時代全球零售通路會擴大導入電子紙，預計今年是審慎樂觀，成長不會這麼大。

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核稿編輯：翁世航


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