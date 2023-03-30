web3的核心在AI還是區塊鏈，不是KOL說了算
我們想讓你知道的是
web3亦不是軟體的版本號。iOS的版本由Apple說了算，Windows的版本由Microsoft說了算，Linux的版本幾乎由Linus說了算，但web3，沒有人可以一錘定音。說穿了，所謂web1、web2、web3，不過是一套論述，用來描述幾十年來互聯網如何從一個典範走到另一個典範。
ChatGPT席捲全球，web3投機者未曾深愛已無情，最近目光紛紛轉投如日中天的AI，客氣的冷待區塊鏈，苛刻的嘲諷web3。
還不只。有人乾脆說，web3其實就是以AI為核心的互聯網，區塊鏈不過是曇花一現的空中樓閣，又或者會在web4才納入。KOL老高則「有容乃大」，指web3既是AI又是區塊鏈，影片幾天的播放量就接近三百萬，超過我十年來文章閱讀量總和，果真是聽君一席話，勝讀十年書。
到底，web3是甚麼？
web1 web2 web3不過是論述
在分享我的看法之前，首先需要弄清楚的是，怎樣理解都好，web3並非一套產業標準，要說標準，由Internet Engineering Task Force（ITEF）和World Wide Web Consortium（W3C）協調的HTTP協議才是。HTTP協議由1996定稿HTTP/1，到2015年定稿的HTTP/2，再到2022年定稿的HTTP/3，一直默默支撐我們的互聯網。然而公地悲劇告訴我們的是，如此重要的事情，反而沒有人關心（當然包括我在內）。
另外，web3亦不是軟體的版本號。iOS的版本由Apple說了算，Windows的版本由Microsoft說了算，Linux的版本幾乎由Linus說了算，但web3，沒有人可以一錘定音。
說穿了，所謂web1、web2、web3，不過是一套論述，用來描述幾十年來互聯網如何從一個典範走到另一個典範。論述的鋪陳有時是指向未來，有時候是概括歷史。
換言之，哪一套論述能最生動、最精準地描繪出不同階段的特色，那套論述就會逐漸為人接受，最後成為「標準」。比如說社會學學者呂大樂於2007年於《四代香港人》把1920年代至1990年代出生的港人，按二戰、文革等重大歷史事件的影響分成四代，香港的社會圖像躍然紙上，論述廣為大眾接受。難道港人真的可以客觀地分成四代，難道以其他方式如每十年劃分港人的世代就錯了嗎？當然都不是。
web1, web2, web3: read, write, own
我最認可的web3論述，以read、write、own定性。
我在1993年入讀大學，拿到第一個電郵地址s93686712@cuhk.edu.hk（咦，說出來幹嘛），用Mosaic瀏覽器看「萬維網」（world-wide-web）。當時的互聯網，就像是今天的區塊鏈，幾乎所有人都聽過，搞得懂它所為何事的卻沒多少，真正在生活上使用的更是少之又少。頻寬窄因此速度慢，應用少而簡單，網頁都是靜態的，想像力所限，多數被類比為報章雜誌，上網的主要體驗，就是閱讀。read，是web1的特色。
2000年3月10日，Nasdaq連升十幾年到達高位5,000後，Dot-com爆破，往後幾年科網股不斷下跌，倒閉的互聯網公司多不勝數。可是，爆破的只是股市，互聯網相關技術卻在這幾年蓬勃發展，陸續出現多個新一代服務，如2003年WordPress、2004年的Facebook和Gmail（當時的G代表提供1G的「超大型」、永遠不會滿的郵箱，而且還會不斷‘G’row）、2005年的YouTube 2006年的Twitter和吾友Greg Sung的網上書架Anobii。這些服務的最大特色是，相對於用戶閱讀由媒體製作的靜態內容，更多的是用戶生成內容（user-generated content，UGC）。所以web2的最大特色是，除了read，也有write。
2007年iPhone面世，帶動了今天佔互聯網活動大半的流動互聯網與apps，又再催生了另一批UGC為本的應用如2009年的WhatsApp、2010年的Instagram和2011年的Snapchat等等。時至今日，我們電腦和手機屏幕上的絕大部分應用，都是web2服務。你不一定是創作者、攝影師，但短片、照片、聊天、emoji通通都是UGC，你沒有生產內容的可能性接近零。
2013年Vitalik發起Ethereum，同為創辦人的Gavin Wood於2014年初次用到Web 3.0的說法闡述其願景。Ethereum和智能合約正式推出並逐漸變得可用後，分散式應用DApps陸續出現，較知名的有2017年的Opensea和Compound、2018年的Uniswap和2020年的Curve等。相對於web2，DApps在易用、流暢和功能等層面沒有改善不特已，更是個倒退。然而，DApps的真正突破在於，用戶首次可以「擁有」自己的數據和資產，而不是託管在服務供應商手上。因此，web3之謂web3，是在read、write的基礎上，再加上own這個新元素。
帶得走的才稱得上擁有
即使讀了上節，很多人對於own的說法依然不以為然。甚麼叫「擁有」需要很多唇舌解釋，但甚麼叫「不擁有」倒也簡單：你想搬家，但萬般帶不走。
香港正值開埠以來最嚴重的移民潮，路人皆知（港府除外）。但台灣的朋友不一定知道，幾年前香港也曾經掀起Facebook的移民潮，大量用戶不滿Facebook的獨裁與封閉，群起遷移到競爭對手MeWe。我最欣賞知其不可為而為之的精神，但當時也沒有參與，不是想犬儒地袖手旁觀，而是接受不了從一個極權移民到另一個極權。結果，移民極速回流，行動瞬間消散。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。