2023/03/30,
科技

web3的核心在AI還是區塊鏈，不是KOL說了算

web3的核心在AI還是區塊鏈，不是KOL說了算
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我們想讓你知道的是

web3亦不是軟體的版本號。iOS的版本由Apple說了算，Windows的版本由Microsoft說了算，Linux的版本幾乎由Linus說了算，但web3，沒有人可以一錘定音。說穿了，所謂web1、web2、web3，不過是一套論述，用來描述幾十年來互聯網如何從一個典範走到另一個典範。

ChatGPT席捲全球，web3投機者未曾深愛已無情，最近目光紛紛轉投如日中天的AI，客氣的冷待區塊鏈，苛刻的嘲諷web3。

還不只。有人乾脆說，web3其實就是以AI為核心的互聯網，區塊鏈不過是曇花一現的空中樓閣，又或者會在web4才納入。KOL老高則「有容乃大」，指web3既是AI又是區塊鏈，影片幾天的播放量就接近三百萬，超過我十年來文章閱讀量總和，果真是聽君一席話，勝讀十年書。

到底，web3是甚麼？

web1 web2 web3不過是論述

在分享我的看法之前，首先需要弄清楚的是，怎樣理解都好，web3並非一套產業標準，要說標準，由Internet Engineering Task Force（ITEF）和World Wide Web Consortium（W3C）協調的HTTP協議才是。HTTP協議由1996定稿HTTP/1，到2015年定稿的HTTP/2，再到2022年定稿的HTTP/3，一直默默支撐我們的互聯網。然而公地悲劇告訴我們的是，如此重要的事情，反而沒有人關心（當然包括我在內）。

另外，web3亦不是軟體的版本號。iOS的版本由Apple說了算，Windows的版本由Microsoft說了算，Linux的版本幾乎由Linus說了算，但web3，沒有人可以一錘定音。

說穿了，所謂web1、web2、web3，不過是一套論述，用來描述幾十年來互聯網如何從一個典範走到另一個典範。論述的鋪陳有時是指向未來，有時候是概括歷史。

換言之，哪一套論述能最生動、最精準地描繪出不同階段的特色，那套論述就會逐漸為人接受，最後成為「標準」。比如說社會學學者呂大樂於2007年於《四代香港人》把1920年代至1990年代出生的港人，按二戰、文革等重大歷史事件的影響分成四代，香港的社會圖像躍然紙上，論述廣為大眾接受。難道港人真的可以客觀地分成四代，難道以其他方式如每十年劃分港人的世代就錯了嗎？當然都不是。

web1, web2, web3: read, write, own

我最認可的web3論述，以read、write、own定性。

我在1993年入讀大學，拿到第一個電郵地址s93686712@cuhk.edu.hk（咦，說出來幹嘛），用Mosaic瀏覽器看「萬維網」（world-wide-web）。當時的互聯網，就像是今天的區塊鏈，幾乎所有人都聽過，搞得懂它所為何事的卻沒多少，真正在生活上使用的更是少之又少。頻寬窄因此速度慢，應用少而簡單，網頁都是靜態的，想像力所限，多數被類比為報章雜誌，上網的主要體驗，就是閱讀。read，是web1的特色。

2000年3月10日，Nasdaq連升十幾年到達高位5,000後，Dot-com爆破，往後幾年科網股不斷下跌，倒閉的互聯網公司多不勝數。可是，爆破的只是股市，互聯網相關技術卻在這幾年蓬勃發展，陸續出現多個新一代服務，如2003年WordPress、2004年的Facebook和Gmail（當時的G代表提供1G的「超大型」、永遠不會滿的郵箱，而且還會不斷‘G’row）、2005年的YouTube 2006年的Twitter和吾友Greg Sung的網上書架Anobii。這些服務的最大特色是，相對於用戶閱讀由媒體製作的靜態內容，更多的是用戶生成內容（user-generated content，UGC）。所以web2的最大特色是，除了read，也有write。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

2007年iPhone面世，帶動了今天佔互聯網活動大半的流動互聯網與apps，又再催生了另一批UGC為本的應用如2009年的WhatsApp、2010年的Instagram和2011年的Snapchat等等。時至今日，我們電腦和手機屏幕上的絕大部分應用，都是web2服務。你不一定是創作者、攝影師，但短片、照片、聊天、emoji通通都是UGC，你沒有生產內容的可能性接近零。

2013年Vitalik發起Ethereum，同為創辦人的Gavin Wood於2014年初次用到Web 3.0的說法闡述其願景。Ethereum和智能合約正式推出並逐漸變得可用後，分散式應用DApps陸續出現，較知名的有2017年的Opensea和Compound、2018年的Uniswap和2020年的Curve等。相對於web2，DApps在易用、流暢和功能等層面沒有改善不特已，更是個倒退。然而，DApps的真正突破在於，用戶首次可以「擁有」自己的數據和資產，而不是託管在服務供應商手上。因此，web3之謂web3，是在read、write的基礎上，再加上own這個新元素。

帶得走的才稱得上擁有

即使讀了上節，很多人對於own的說法依然不以為然。甚麼叫「擁有」需要很多唇舌解釋，但甚麼叫「不擁有」倒也簡單：你想搬家，但萬般帶不走。

香港正值開埠以來最嚴重的移民潮，路人皆知（港府除外）。但台灣的朋友不一定知道，幾年前香港也曾經掀起Facebook的移民潮，大量用戶不滿Facebook的獨裁與封閉，群起遷移到競爭對手MeWe。我最欣賞知其不可為而為之的精神，但當時也沒有參與，不是想犬儒地袖手旁觀，而是接受不了從一個極權移民到另一個極權。結果，移民極速回流，行動瞬間消散。


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