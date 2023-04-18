《別讓不安吃掉你的人生》：不論誇獎對象是小孩還是下屬，重點在「聚焦於過程上」
我們想讓你知道的是
不稱讚「結果」，比如「考了一百分，好厲害」、「你的報告寫得非常好」；而是讚賞達成結果的過程──「你非常專注，很努力」、「這是你花那麼多時間做出來的成果」。一旦看重過程而非結果，就會認為「失敗也不會被批評」，而能放心去挑戰。
文：松村亞里
透過話語來增強自我效能
這一小節要介紹說話練習，對提高成員的自我效能，使團隊的心理安全感更加穩固很有幫助。
這時最先要掌握的重點是「聚焦在過程上」。
就是當別人已有行動時，我們在鼓勵他時要著重在那個過程＝努力或行動，而非他的能力和結果。這也是復習目前為止所談的內容。
別人取得成果後，當我們想要誇獎他時，通常會說：
「不愧是聰明人！工作能力很強」
「真優秀，腦袋聰明」
之類稱讚的話語，對吧？
可是，如果要提高對方的自我效能就要小心了。因為當能力獲得別人稱讚，人常常會覺得那是對自己的評價，大部分會以為：
「一定要保持那麼優秀才行」
「必須有好的工作表現」
「如果失敗我就沒有價值了」
其導致的結果，可能就會受壓力和不安所苦。
此外，有些人自認為「我很聰明才會成功」，遇到自己做不到的事，想法就會愈發極端地覺得「我怎麼那麼笨」，或是開始回避自己似乎做不到的事情。
自我效能會因為每天一句不經意的鼓勵而瞬間增強。讓我們回頭審視自己平時所說的話，同時實踐以下這八點。
1. 聚焦於行動而非能力，對努力過、已盡力的部分表達感受
肯定對方獲得成果之前的行動，比如：「你一直沒放棄，辛苦了」「你始終堅持的身影，我都看在眼裡」，用來取代以下這類，會被認為是評價對方能力的話語──「好聰明」、「你是天才」
一旦覺得行動比結果重要，就不怕被人評價，而能帶著心理安全感去挑戰新的、困難的事物。一項針對美國紐約五百名小學五年級生的研究也顯示出，小孩會因為這樣一句話而選擇難度更高的拼圖，促使成績進步。
2. 聚焦於過程而非結果，對專心一意、花費的時間等表達感受
不稱讚「結果」，比如「考了一百分，好厲害」、「你的報告寫得非常好」；而是讚賞達成結果的過程──「你非常專注，很努力」、「這是你花那麼多時間做出來的成果」。
一旦看重過程而非結果，就會認為「失敗也不會被批評」，而能放心去挑戰。
3. 聚焦於勇氣而非正不正確，對嘗試過、挑戰過的部分表達感受
舉個例子，這是我兒子打棒球揮出全壘打時的事。由於在那之前，我看過他因為害怕而無法將球棒揮到底的樣子，所以我讚賞那份勇氣：「你大膽地把棒子揮出去了」。
另外，以前兒子曾和朋友在遊樂園排隊要玩很可怕的遊樂設施，排著排著就說：「我還是不要玩了」。那次我也是讚賞他的勇氣：「要推翻原本決定好的事，需要勇氣耶」、「坦承自己害怕，需要勇氣呢」。
對心理安全感來說，勇氣是關鍵。相信這樣的話語，將會使人更能抵抗同儕壓力。
4. 描述而不做評斷 「∼呢！」、「∼我很喜歡」+感謝的話語
比方說，看到團隊成員或小孩畫的圖，不是像這樣去評斷好壞優劣「你畫得很好耶」、「你很會畫畫呢」，而是改用這一類的描述：「這張圖的粉紅色好漂亮呢！ 我很喜歡」、「畫裡孩子的表情很棒呢！ 我好喜歡」說出自己覺得好的部分。
在職場面對部下也是，說出對他工作內容的感想後要加上一句感謝：「我覺得這一點非常好，謝謝你」。
而不是只說「工作進展順利喔，做得很好」。
5. 聚焦於成長而非比較，對進步、成長的部分表達感受
基本原則是不跟其他人做比較。「明明○○○就可以做到」自不在話下，「你做得比○○○好耶」也是比較。
一旦比較，就會啟動「僵硬的定型心態」，使不安感上升。相反的，如果是跟當事人的過去而不是跟他人作比較，並稱讚他：「你的文章比以前進步很多」「英語會話進步很多耶。很拚喔！」就會助長「柔軟的成長心態」。使用具體的描述會更好。
6. 聚焦於感受而非事情，問說「你當時是怎樣的心情？」
問對方當時的心情，而不是他做了什麼事。
帶有好奇心的提問，會強化你和對方的關係——「你擊出全壘打時心裡在想什麼？」「你完成這課題，心情如何？」而且失敗時，這樣的提問對思考下一步也很有幫助。
7. 聚焦於成功而非失敗，問說「什麼時候是順利的、為什麼？」
像是說出：「你怎麼會搞砸的？」、「你為什麼考五十分？」等等是不好的，不要追究失敗的原因，但像以下這樣的問法會很有幫助：「那次演講，你什麼時候感覺到講得很好？」「當你覺得做得很好時，你做了什麼事？」
8. 聚焦於長處而非短處，問說「如果發揮你的長處，結果會如何？」
不提對方的短處「你沉不住氣」，而是指出長處，會更有效——「你很有好奇心」、「發揮你擅長的創造力，事情應該就會順利吧？」
關於長處，我會在第六章詳細解說。
Action Point：盡量多說一些著重於過程的回饋。
書籍介紹
本文摘錄自《別讓不安吃掉你的人生：延伸Google「心理安全感」概念，發揮個人最大潛能與團隊共贏》，台灣東販出版
作者：松村亞里
譯者：鍾嘉惠
備受矚目的詞彙「心理安全感」是什麼呢？
‧不會因他人的反應而感到恐懼、羞恥
‧不會偽裝自己而是自然而然地行動
→據Google研究，有助於提高生產性
但本書作者松村亞里，一位長居紐約的傑出心理學家，將這一概念延伸，不只用於企業，還可以應用於團隊、群體、同儕、家人等等，把「心理安全」用在自身周遭的人際關係上。
本書的「心理安全」有6個要素：
1.關係性
2.自我信任
3.自律
4.目標&意義
5.多樣性
6.長處
最後一項的長處又能更加強化前面的5個要素。
書中內容會帶引讀者學習該如何達成這6個要素，將自己身邊的人際關係，打造成彼此能舒適做自己、不怕失敗、勇於挑戰的環境。也就是彼此都享有高成長性、生產性的環境。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。