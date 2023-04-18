《別讓不安吃掉你的人生》：不論誇獎對象是小孩還是下屬，重點在「聚焦於過程上」

文：松村亞里

透過話語來增強自我效能

這一小節要介紹說話練習，對提高成員的自我效能，使團隊的心理安全感更加穩固很有幫助。

這時最先要掌握的重點是「聚焦在過程上」。

就是當別人已有行動時，我們在鼓勵他時要著重在那個過程＝努力或行動，而非他的能力和結果。這也是復習目前為止所談的內容。

別人取得成果後，當我們想要誇獎他時，通常會說：

「不愧是聰明人！工作能力很強」 「真優秀，腦袋聰明」

之類稱讚的話語，對吧？

可是，如果要提高對方的自我效能就要小心了。因為當能力獲得別人稱讚，人常常會覺得那是對自己的評價，大部分會以為：

「一定要保持那麼優秀才行」 「必須有好的工作表現」 「如果失敗我就沒有價值了」

其導致的結果，可能就會受壓力和不安所苦。

此外，有些人自認為「我很聰明才會成功」，遇到自己做不到的事，想法就會愈發極端地覺得「我怎麼那麼笨」，或是開始回避自己似乎做不到的事情。

自我效能會因為每天一句不經意的鼓勵而瞬間增強。讓我們回頭審視自己平時所說的話，同時實踐以下這八點。

1. 聚焦於行動而非能力，對努力過、已盡力的部分表達感受

肯定對方獲得成果之前的行動，比如：「你一直沒放棄，辛苦了」「你始終堅持的身影，我都看在眼裡」，用來取代以下這類，會被認為是評價對方能力的話語──「好聰明」、「你是天才」

一旦覺得行動比結果重要，就不怕被人評價，而能帶著心理安全感去挑戰新的、困難的事物。一項針對美國紐約五百名小學五年級生的研究也顯示出，小孩會因為這樣一句話而選擇難度更高的拼圖，促使成績進步。

2. 聚焦於過程而非結果，對專心一意、花費的時間等表達感受

不稱讚「結果」，比如「考了一百分，好厲害」、「你的報告寫得非常好」；而是讚賞達成結果的過程──「你非常專注，很努力」、「這是你花那麼多時間做出來的成果」。

一旦看重過程而非結果，就會認為「失敗也不會被批評」，而能放心去挑戰。

3. 聚焦於勇氣而非正不正確，對嘗試過、挑戰過的部分表達感受

舉個例子，這是我兒子打棒球揮出全壘打時的事。由於在那之前，我看過他因為害怕而無法將球棒揮到底的樣子，所以我讚賞那份勇氣：「你大膽地把棒子揮出去了」。

另外，以前兒子曾和朋友在遊樂園排隊要玩很可怕的遊樂設施，排著排著就說：「我還是不要玩了」。那次我也是讚賞他的勇氣：「要推翻原本決定好的事，需要勇氣耶」、「坦承自己害怕，需要勇氣呢」。

對心理安全感來說，勇氣是關鍵。相信這樣的話語，將會使人更能抵抗同儕壓力。

4. 描述而不做評斷 「∼呢！」、「∼我很喜歡」+感謝的話語

比方說，看到團隊成員或小孩畫的圖，不是像這樣去評斷好壞優劣「你畫得很好耶」、「你很會畫畫呢」，而是改用這一類的描述：「這張圖的粉紅色好漂亮呢！ 我很喜歡」、「畫裡孩子的表情很棒呢！ 我好喜歡」說出自己覺得好的部分。

在職場面對部下也是，說出對他工作內容的感想後要加上一句感謝：「我覺得這一點非常好，謝謝你」。

而不是只說「工作進展順利喔，做得很好」。

5. 聚焦於成長而非比較，對進步、成長的部分表達感受

基本原則是不跟其他人做比較。「明明○○○就可以做到」自不在話下，「你做得比○○○好耶」也是比較。

一旦比較，就會啟動「僵硬的定型心態」，使不安感上升。相反的，如果是跟當事人的過去而不是跟他人作比較，並稱讚他：「你的文章比以前進步很多」「英語會話進步很多耶。很拚喔！」就會助長「柔軟的成長心態」。使用具體的描述會更好。

6. 聚焦於感受而非事情，問說「你當時是怎樣的心情？」

問對方當時的心情，而不是他做了什麼事。

帶有好奇心的提問，會強化你和對方的關係——「你擊出全壘打時心裡在想什麼？」「你完成這課題，心情如何？」而且失敗時，這樣的提問對思考下一步也很有幫助。

7. 聚焦於成功而非失敗，問說「什麼時候是順利的、為什麼？」

像是說出：「你怎麼會搞砸的？」、「你為什麼考五十分？」等等是不好的，不要追究失敗的原因，但像以下這樣的問法會很有幫助：「那次演講，你什麼時候感覺到講得很好？」「當你覺得做得很好時，你做了什麼事？」

8. 聚焦於長處而非短處，問說「如果發揮你的長處，結果會如何？」

不提對方的短處「你沉不住氣」，而是指出長處，會更有效——「你很有好奇心」、「發揮你擅長的創造力，事情應該就會順利吧？」

關於長處，我會在第六章詳細解說。

Action Point：盡量多說一些著重於過程的回饋。

書籍介紹

本文摘錄自《別讓不安吃掉你的人生：延伸Google「心理安全感」概念，發揮個人最大潛能與團隊共贏》，台灣東販出版

作者：松村亞里

譯者：鍾嘉惠

備受矚目的詞彙「心理安全感」是什麼呢？

‧不會因他人的反應而感到恐懼、羞恥

‧不會偽裝自己而是自然而然地行動

→據Google研究，有助於提高生產性

但本書作者松村亞里，一位長居紐約的傑出心理學家，將這一概念延伸，不只用於企業，還可以應用於團隊、群體、同儕、家人等等，把「心理安全」用在自身周遭的人際關係上。

本書的「心理安全」有6個要素：

1.關係性

2.自我信任

3.自律

4.目標&意義

5.多樣性

6.長處

最後一項的長處又能更加強化前面的5個要素。

書中內容會帶引讀者學習該如何達成這6個要素，將自己身邊的人際關係，打造成彼此能舒適做自己、不怕失敗、勇於挑戰的環境。也就是彼此都享有高成長性、生產性的環境。

Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航