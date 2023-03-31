2023/03/31,
國際

蔡總統紐約會晤紐澤西州長墨菲，北京強烈譴責美方執意安排，美政府：不會改變台灣總統過境待遇

蔡總統紐約會晤紐澤西州長墨菲，北京強烈譴責美方執意安排，美政府：不會改變台灣總統過境待遇
總統蔡英文（前左）出訪友邦過境紐約，30日與台裔小廚神朱如茵（前右）重逢，品嚐朱如茵親手做的抹茶口味涼圓。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，過境紐約首日，總統與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）會晤。第2天與實境節目《小小頂級廚師美國版》（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵（Liya Chu）及近期赴紐約參展的插畫家張雅晴、鍾逸婷互動。

總統晤紐澤西州長墨菲，盼加強產業韌性與供應鏈安全

（中央社）總統蔡英文啟動民主夥伴共榮之旅，將前往中美洲友邦瓜地馬拉訪問，第一站過境紐約，總統府副秘書長張惇涵昨天表示，過境紐約首日，總統與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）會晤，除感謝美方支持台灣，強調持續深化台美合作，共同加強產業韌性與全球供應鏈安全。

總統「民主夥伴共榮之旅」於紐約當地時間29日晚間（台北時間30日上午）結束在美國紐約第一天的過境行程，張惇涵晚間在下榻飯店所設的新聞中心，向隨團記者轉述總統過境首日與美國當地政要互動情形。

張惇涵表示，總統過境期間除公開行程以外，按照過往慣例仍有安排與美方友人會晤。昨天總統在晚間僑宴活動前，與紐澤西州州長墨菲進行會晤，兩人會談時間約半小時。

他說明，總統感謝墨菲撥冗參與今天僑宴，並有機會面對面會晤交流，總統談及四項重點。第一，總統感謝美國總統拜登上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這三年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。

第二，墨菲從商時期對台灣非常熟悉，總統也感謝墨菲從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲，能夠促進雙方更多合作交流。

第三，總統感謝紐澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），以及支持台灣有意義參與國際組織，總統期盼墨菲與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。

第四，墨菲向蔡總統闡述紐澤西州以2030年70％綠能、2035年100%綠能為目標，蔡總統認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合，期盼未來在台灣與紐澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。

張惇涵透露一個小故事，他說，半導體供應鏈台積電總部在台灣，另外一個產業鏈很重要的公司默克在紐澤西，這兩個是台灣與紐澤西州很緊密的象徵與展現。他說，蔡總統與墨菲會談過程融洽有「一見如故」的感覺。

蔡總統出席僑胞晚宴 紐澤西州長墨菲與會
Photo Credit: 中央社
總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，並於美東時間29日晚間出席僑宴，紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）（圖）也出席晚宴並致詞。

蔡總統紐約會小廚神朱如茵，品嚐涼圓挺台灣

（中央社）總統蔡英文出訪友邦過境紐約，昨（30）日與台裔小廚神朱如茵重逢。朱如茵發揮巧思，把4種口味的涼圓排成台灣，借用「良緣」諧音，希望台灣廣結善緣，蔡總統品嚐後讚不絕口。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，過境紐約第2天，在駐紐約辦事處會見友邦代表，並與實境節目《小小頂級廚師美國版》（MasterChef Junior USA）第8季冠軍朱如茵（Liya Chu）及近期赴紐約參展的插畫家張雅晴、鍾逸婷互動。

朱如茵近4年前以10歲之齡奪冠，節目去（2022）年夏季播畢後，她的知名度大增，與家人回台期間邀約不斷，和蔡總統在網路實境節目中攜手重現奪冠料理「蜜汁烤鰻魚米粉」。

上高一的朱如茵近幾週絞盡腦汁，想在紐約與蔡總統重逢時呈現有台灣味的料理。她想起去年回台逛夜市時吃的涼圓，反覆在家試驗，原本想以台灣引以為傲的水果為餡料，但因太濕不易包覆而作罷，最後做成芋頭、卡士達、抹茶、紅豆共4種內餡且排成台灣造型的涼圓拼盤。

蔡總統當場試吃抹茶口味涼圓，豎起大拇指比讚。

朱如茵會後接受《中央社》採訪時說，與蔡總統重逢真的很開心。她和上次見面一樣，剛開始很緊張，但見到蔡總統後反而平靜下來，因為蔡總統對她很友善。

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Photo Credit: 中央社
台裔小廚神朱如茵（圖）30日與總統蔡英文在紐約重逢，以排成台灣的涼圓拼盤及花飾點綴傳達「挺台灣」訊息。

談到料理涼圓的初衷，朱如茵解釋，涼圓雖小，背後卻有很多意義，她想借用「良緣」諧音，希望台灣廣結善緣。此外，拼盤以蘭花等花飾點綴，呈現Team Taiwan字樣。Team Taiwan直譯為台灣隊，她想傳達「我們都是台灣隊」，並借用「挺台灣」諧音。

朱如茵說：「我希望大家都support（支持）台灣，不論你從哪裡來，都可以support台灣。這也能讓人理解為何我會這麼愛台灣。」

與朱如茵同台的插畫家張雅晴、鍾逸婷則是受文化部邀請，參加4月初登場的紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest）。

張雅晴以A ee mi為名創作，向蔡總統介紹作品《紅配綠》創作緣起時說，2018年婚姻平權公投前，她重視同性婚姻權利，以這部網路作品反擊「法案通過後小孩都會變同性戀」等言論，如今翻譯成英文版，她希望把台灣自由多元價值觀帶到更遠的地方。

鍾逸婷創立的品牌低級失誤（SAITEMISS）走少女漫畫風格。她把握機會要求蔡總統和她做「很少女」的自拍，蔡總統充分配合。鍾逸婷隨後致贈一幅可愛動物畫作，被媒體問到像狗還是像貓時，兩者都養的蔡總統回答「都像」。

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總統蔡英文（中）出訪友邦過境紐約，30日在駐紐約辦事處與近期赴當地參展的插畫家張雅晴（左）、鍾逸婷（右）玩自拍。

總統參觀紐約柑仔店買果乾，肯定台美青年追求夢想

（中央社）總統蔡英文出訪中美洲邦交國過境紐約，第2天上午參觀位於布魯克林區的「雲海嚴選」柑仔店與盈成烘焙坊，並與台美青年早餐會瞭解創業甘苦；總統肯定追求夢想的勇氣，鼓勵大家繼續加油，讓世界更多人認識台灣。

蔡總統29日展開「民主夥伴共榮之旅」，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境紐約。30日上午，與盈成烘焙坊創辦人Josh Ku、雙語音樂劇演員張佑寧、Té Company茶店創辦人廖梓君、紐約市立大學中文系教師李明穎、由申甲文具店創辦人伉儷Neil Ni及Daisy Chen等台美青年早餐座談。


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