新北市黨部主委何博文為何不選本命區板橋，要去第一選區當「北海金剛」？

大選倒數不到一年，地方選舉已經提早開打，民進黨登記參與黨內新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）初選的前新北市板橋區議員何博文，日前開砲同選區現任立委洪孟楷，批評他對於前總統馬英九訪中遭矮化不應悶不作聲。

但事實上，民進黨登記參選新北市第一選區黨內初選的，並非只有湧言會何博文一人，蘇系人馬、淡江大學助理教授彭莉惠也出現在日前公布的登記名單上。彭莉惠在去（2022）年曾受傳統綠營組織淡水呂家的支持，參選第一選區（石門、三芝、淡水、八里）議員落敗，據了解，本次他在立委黨內初選登記截止前才去登記參選，擺明不跟黨內協調人選。

Photo Credit: 中央社 淡水呂家在上次議員選舉中支持蘇系人選彭莉惠，最終彭以1萬7210票落敗。

從上次地方選舉以來，新北市民進黨派系風波不斷，蘇系人馬壓線登記也不是第一次發生。去年板橋區議員選舉黨內登記時，民進黨欲提名5席，何博文當時表示不會連任，把湧言會的席次交棒給其服務處主任黃淑君，但原本沒有推派人選的蘇系，卻由張宏陸的辦公室主任吳亞蓁壓線登記，導致板橋區從5席同額競選免初選，變成「6搶5」局面。最終吳亞蓁在黨內民調落敗，由原本5人參選。

然而，何博文本次卻未登記板橋東區、西區立委，反而出線參選第一選區，雖說他首度參選民代的紀錄就是2012年的新北市第一選區立委，但他已經離開當地許久，2014年起選上板橋區議員且連任1次，直到去年地方選舉才宣布由黃淑君接棒。

蘇系、英系板橋各卡一區，沒有何博文的位置

在板橋深耕超過8年，宣布不連任時，地方上難免猜測何博文接下來的打算，當時一度有板橋東區、板橋西區、三重區、淡水區甚至是不分區「一人卡五洞」的傳聞，讓他親自出面澄清。何博文在臉書上強調自己是「顧全大局的人」，並提及上屆立委選舉中，他本想挑戰板橋西區與立委張宏陸競爭，但後來經協調「忍讓退出」。

不過，在黨內初選開始前，板橋東區、西區交界處，掛起了一面板東立委羅致政、板西立委張宏陸「作伙顧板橋」的看板，在地方上引發英系、蘇系聯手「卡何」傳聞。除此之外，據知情人士轉述，黨內協調選區時，蘇系的提名小組成員吳秉叡曾拿出張宏陸贏何博文10點多個百分比的內部民調說，若何要選「就是來初選」。

英系的羅致政多年來與蘇系的張宏陸在板橋相互合作，兩人也因此分別出面澄清沒有卡何問題，羅致政強調，未來希望一起爭取為民服務的機會；張宏陸則指出，他和羅在長期服務之下民調穩定領先，共同為地方建設和教育做出許多成績，批評有心人士不應放話抹黑。

怎麼看何博文選第一選區？

何博文如果不在「本命區」板橋參選，已經放棄去年議員選舉、頭洗落去的他，又為何落腳第一選區？

在本次立委選舉中，新北市沒有民進黨現任立委的選區，除了第一選區之外，就是作為艱困選區的第九選區（永和區、中和部分里）、第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），但民進黨日前公布，艱困選區由黨主席提名、經中執會同意後徵召，所以在現階段較不會有人選問題。況且永和有老立委林德福，第十一選區有7連霸立委羅明才，民進黨在第一選區有英系的鄭家、蘇系的呂家等傳統綠營組織，顯然相對有優勢。

何博文宣布參選時表示，身為民進黨新北市黨部主委，考量黨內和諧、凝聚團結力量，決定不在「本命區」板橋參加初選，要當守護北海岸的「北海金剛」。雖然他特別提及，外界關注的熱門人選呂孫綾及新北市議員鄭宇恩在其中相讓、相牽成，但兩人似乎都因另有行程未出席參選記者會。

Photo Credit: 中央社／呂孫綾辦公室 綠營傳統地方組織、淡水呂家要角呂子昌之女呂孫綾，曾任一屆第一選區立委，並在2020年立委選舉中敗給國民黨籍的洪孟楷。

何博文時隔10年挑戰第一選區，在淡水勢必得借助呂家與鄭宇恩所屬鄭家的力量，但在同時，上次議員選舉由呂家支持的蘇系人選彭莉惠，竟突然登記參加第一選區初選。彭莉惠是淡江大學教授，並擔任多年淡水民主促進協會理事長，本次登記意味著綠營在該選區不再是同額競選，恐怕得進入初選民調程序。

彭莉惠登記初選，確實令何博文面臨挑戰，但在去年議員選舉中，彭在多席次的狀況下以1萬7210票落敗，顯示其基本盤仍有拓展空間。如果黨內進入初選階段，彭是否能戰勝知名度高、曾在此參選的何博文，仍得打上問號。

不過，後續仍要看接下來民進黨提名策略小組的協調結果，而在地方上必須關注的便是呂家是否會再度支持彭莉惠。在參選聲明中，彭曾提及會延續呂孫綾建設地方的用心和奠基的基礎，協助北海岸更繁榮進步。

賴清德上任黨主席後積極進行黨內整合，並在登記初選前宴請各派系。但從去年的議員選舉蘇系在板橋壓線推派人選，到今（2023）年板東板西沒有何博文的位置，以及現在第一選區的黨內初選出現意外人選，可見派系間仍暗潮洶湧。無論民進黨接下來第一選區將由誰出線，新北市地方的派系問題都將考驗賴清德的智慧。

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核稿編輯：翁世航