從規定兩劑國產疫苗到「人來就好」，中國解封後迎來熟悉的工作日常

文：吳柏緯（中央社駐上海特派員）

中國自去（2022）年底無預警解封後，經歷大規模傳染，接著逐漸復常，如今走在上海街頭已沒有太多的人戴口罩，彷彿回到疫情之前的生活。和日常一併歸來的還有熟悉的採訪模式，在疫情期間「接種疫苗」、「提前隔離」等限制，過去2、3個月也漸漸消失，原本用各式防疫理由婉拒採訪、不辦活動的單位，如今都殷勤的以「人來就好」提出邀約。

今年2月下旬，中央社記者前往江蘇省採訪，從事前聯繫、準備，到真正出發並抵達目的地，以至於完成採訪工作，完全可以「順暢無阻」四個字形容。這也幾乎是睽違近3年後，第一次可以如此「說走就走」的採訪。

回憶起去年下半年，上海剛從長達兩個月的封城期間走出來，中國仍然採取了嚴格的疫情管控措施時，正好有一個採訪工作必須前往廈門。當時依據相關規定，向採訪單位預先提交了各式的相關證明文件與資料，同時在上海也做了檢測。

然而實際搭乘高鐵並抵達廈門之後，在出站通關的時候卻因為出發地是「上海」，而且當時上海仍持續有零星病例，且部分地區仍維持封控，因此在出高鐵站的時候仍被站務人員攔下並詢問，前後耗費了10多分鐘才順利出站。

過往疫情期間，採訪遇到的困難並不只是因為疫情而被限制的「移動」，就連在上海本地採訪都會遇到不少挑戰，其中之一是疫苗認定。

事實上，疫情期間記者多次往返於台灣與上海，在台灣陸續完成了3劑疫苗接種，然而中國對於疫苗的認定是「中國國產疫苗」，因此在過去兩年間也不只一次因為沒有辦法提出「接種兩劑中國國產疫苗」的證明，在申請活動採訪時吃了閉門羹。

當時也有活動的媒體聯絡人向記者表示，會議規定的就是國藥或科興等中國的疫苗，「你打其他的疫苗在我們這等於就是沒有用」。

前一陣子和另外一名同樣在上海駐點的外媒記者聊起這樣的情形時，他提到，由於在疫情爆發不久後就前來上海赴任，當時疫苗還不是那麼普遍，因此並沒有在自己的國家注射疫苗。然而，隨著疫苗開發，中國的疫苗接種率逐漸上升，後來不少採訪活動都要求須接種兩劑中國國產疫苗，為了能夠完成工作，因此選擇在中國接種了兩劑疫苗。

採訪卡關，很多時候遇到困境的不只是記者而已，負責和記者聯繫、安排記者會的企業公關或行銷人員，同樣因為採訪模式的變化而受到影響。

「之前辦了一場發布會，要請記者來現場採訪，但是公司領導說要防疫所以不但確認疫苗接種的情形，還要做核酸，更要前一天先到酒店隔離。這如果是大型會議或許還有可能，但是只是一場發布會，但我也不能和領導說不行，還是去聯繫記者了，想當然是沒有人願意來，而我也挨罵了。」在上海一間跨國消費品企業行銷部門工作的小陶告訴記者，那段時間真的很難熬，防控要做但是線下活動又不能沒有人，真的很兩難。

雖然中國各式展覽、會議的採訪規範已經逐漸都鬆綁，然而特殊性質的活動仍有嚴格要求。圖為日前中國兩會期間，要求參與採訪的記者必須在採訪前一日做核酸檢測｜Photo Credit: 中央社

她說，後來不少記者就只要新聞資料或是要求開直播，來現場的人少，這時公司高層又會不開心，認為是這些窗口沒有聯繫好、沒有做好和媒體的關係。

去年底中國鬆綁後沒幾天，小陶就「陽」了，在家裡休息了將近2週。她提到，當時反而有種鬆了一口氣的感覺，因為確信等高峰過去，之後的發布會與實體活動就會恢復正常了。

事實證明，當時她的預測沒有錯，現在公司辦的實體活動除了形式上提交健康申報，在室內要戴口罩之外，已經基本上和疫情前無異。

以整個上海為例，近期記者接獲多個大型展會的報名通知，已經不需要提供疫苗接種與核酸陰性證明；此外也有一些採訪單位聯繫採訪事宜並詢問意願時強調「不用特別準備，只要人到就好。」

雖然在中國的採訪工作仍有不少規範與限制，有時候申請了也不見得能夠獲准採訪。然而至少過去一段時間因為防疫而加諸的管制措施逐漸解除，讓進入部分場合、抵達某些地方的難度下降了不少。

對於在上海的駐點記者來說，歸來的不只「煙火氣」，還有習慣的工作日常。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀