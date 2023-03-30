北美館《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》個展：對立與衝突，一直是我所關注的事

台北市立美術館（以下簡稱北美館）將於（31）日開幕的展覽《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》，於今（30）日下午舉辦記者會，席間包含北美館館長王俊傑、藝術家大衛・克拉耶伯（David Claerbout）皆出席，表達對此展的看法、寄望以及感想。

Photo Credit: 北美館提供

大衛・克拉耶伯於1969年出生在比利時，畢業於安特衛普皇家藝術學院及阿姆斯特丹皇家視覺藝術學院，現於安特衛普和柏林兩地居住與創作。大衛・克拉耶伯早期以繪畫的方式創作，而後轉往影像等媒材發展，「以我的藝術生涯而言，是放棄了紙上作品之後，是用影像、歷時性的方式才找到救贖。」大衛・克拉耶伯在記者會席間如此表示。

而大衛・克拉耶伯的成就則包含，2007年獲得柏林藝術學院頒發的威爾・格羅曼獎（Will-Grohmann-Preis），2010年獲得古特爾・佩爾・普雷斯獎（Peill-Preis），並於2002年至2003年間參加柏林DAAD藝術家計畫。

至於大衛・克拉耶伯的極具國際參展經驗，曾於巴黎龐畢度藝術中心、德國漢堡車站美術館、美國密爾沃基美術博物館、俄羅斯車庫當代藝術博物館及瑞士溫特圖爾美術館等展出，並曾參與第19屆雪梨雙年展、第11屆沙迦雙年展、第8屆釜山雙年展、第4屆台北雙年展及第2屆柏林雙年展等展。

Photo Credit: 北美館提供 大衛・克拉耶伯

也因此，參與過台北雙年展的大衛・克拉耶伯，對於台北這座城市並不陌生，此次大衛・克拉耶伯也帶著曾台北雙年展展出的《越南，1967年，德富縣臨近地區〈以峯弘道拍的照片修相而成〉》再度來台。

大衛・克拉耶伯表示：「這次是非常棒的經驗，特別是在很短的時間內，以及遠距離的方式溝通，就能完成這個展覽；而我對台北有非常深的印象，而此次挑選了6件作品來到台灣展出，這對我們團隊而言是個重建，也是源自於對立的兩股勢力，用重建的方式呈現在這展場之中。」

關於《越南，1967年，德富縣臨近地區〈以峯弘道拍的照片修相而成〉》這件作品，是根據一幅攝於越戰期間的著名黑白檔案照片為靈感，呈現一架在河藩（德富縣鄰近地區）的雙引擎馴鹿（Caribou）戰機，在此地被擊落33年後的樣貌，當年這架飛機正要緊急降落在一個臨時跑道時，誤被友軍砲火擊中，山谷中隱約的光影交替落在機身與機翼上，試圖撫慰過去的傷痛。

「這是我挪用越戰的照片，在作品中也能看到對立的現象，看到墜機狀況，但是經過我們的處理，光線照在山谷上，很像是輕輕撫摸著飛機，能夠在失重的狀態下呈現一股祥和感。」大衛・克拉耶伯這樣解釋。

Photo Credit: 藝術家以及北美館提供 大衛・克拉耶伯，《越南,1967 年,德富縣臨近地區 〈以峯弘道拍的照片修相而成〉》（影像截圖），2001，單頻道投影、彩色影像、無聲，3分鐘（循環播放）

細看大衛・克拉耶伯的作品，能夠發現其中的對立性、衝突性，但在這樣的狀態下，對立與衝突，有能處在相對平和的狀態，大衛・克拉耶伯以這次帶來的早期作品《安然共處的貓與鳥》為例，「這些作品呈現兩股對立的勢力與共存，這是我過去創作作品最重要的本質，看似無法共存的作品，卻能同時存在，例如『貓』跟『鳥』，就是我將自己的貓和鳥放在籠子，雖然有點殘忍，但我拍攝了10分鐘，並沒有發生什麼事情。」

至於，大衛・克拉耶伯此次的展名《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》，其英文名為《David Claerbout：Meditation in Peace. Meditation in Pieces》，針對於此，北美館館長王俊傑解釋：「此次展覽名稱，其實就是有雙關成分，從中的作品可以發現，大衛・克拉耶伯一方面用一種冷靜的方式處理所看到的畫面，但在背後可能有3D的數位影像，同時介於真實跟虛構的影像當中，所有的畫面其實都在回應歷史跟文明的思考，特別是大衛・克拉耶伯長期關注的時間議題作為主軸，幾乎每一件作品都在處理時間、歷史 、文明。」

王俊傑也進一步說道：「繼『2004年台北雙年展』與大衛・克拉耶伯合作後，本館很榮幸再次邀請他與大家分享各時期的精彩創作，這也是大衛・克拉耶伯來台的首次個展。」

而此次展藍也選了6件自1996年以來的大型錄像作品，搭配系列手繪稿展出，特別的是，目前北美館一樓展覽，聚焦於兩大在錄像領域極具成就的藝術家，除了大衛・克拉耶伯之外，還有來自台灣的高重黎，兩者也都擅長於透過影像思考歷史與時間，甚至於機器。

對此，王俊傑也表示：「這次北美館同時存有高重黎與大衛・克拉耶伯，是台灣和國際藝術家展現，兩個藝術家都是以影像媒介作為發展的創作，但彼此的共通性皆是歷史與時間。」

最後，王俊傑總結：「希望藉此展覽，展開台灣與比利時當代藝術的交流與對話。」

Photo Credit: 藝術家以及北美館提供 大衛・克拉耶伯，《安然共處的貓與鳥》，1996，單頻道錄像螢幕裝置、彩色、無聲，6分33秒（循環播放）

展覽介紹

名稱：《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》

時間：2023/03/31至2023/06/25

地點：台北市立美術館，1B展覽室

詳情請見官網或粉絲專頁

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核稿編輯：翁世航