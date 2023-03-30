北美館《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》個展：對立與衝突，一直是我所關注的事
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北美館的新展《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》即將開展，於今日舉辦記者會，席間藝術家以及北美館館長皆出席，表達對此次展覽的看法，「這些作品呈現兩股對立的勢力與共存，這是我過去創作作品最重要的本質，看似無法共存的作品，卻能同時存在，例如『貓』跟『鳥』」藝術家如此表示。
台北市立美術館（以下簡稱北美館）將於（31）日開幕的展覽《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》，於今（30）日下午舉辦記者會，席間包含北美館館長王俊傑、藝術家大衛・克拉耶伯（David Claerbout）皆出席，表達對此展的看法、寄望以及感想。
大衛・克拉耶伯於1969年出生在比利時，畢業於安特衛普皇家藝術學院及阿姆斯特丹皇家視覺藝術學院，現於安特衛普和柏林兩地居住與創作。大衛・克拉耶伯早期以繪畫的方式創作，而後轉往影像等媒材發展，「以我的藝術生涯而言，是放棄了紙上作品之後，是用影像、歷時性的方式才找到救贖。」大衛・克拉耶伯在記者會席間如此表示。
而大衛・克拉耶伯的成就則包含，2007年獲得柏林藝術學院頒發的威爾・格羅曼獎（Will-Grohmann-Preis），2010年獲得古特爾・佩爾・普雷斯獎（Peill-Preis），並於2002年至2003年間參加柏林DAAD藝術家計畫。
至於大衛・克拉耶伯的極具國際參展經驗，曾於巴黎龐畢度藝術中心、德國漢堡車站美術館、美國密爾沃基美術博物館、俄羅斯車庫當代藝術博物館及瑞士溫特圖爾美術館等展出，並曾參與第19屆雪梨雙年展、第11屆沙迦雙年展、第8屆釜山雙年展、第4屆台北雙年展及第2屆柏林雙年展等展。
也因此，參與過台北雙年展的大衛・克拉耶伯，對於台北這座城市並不陌生，此次大衛・克拉耶伯也帶著曾台北雙年展展出的《越南，1967年，德富縣臨近地區〈以峯弘道拍的照片修相而成〉》再度來台。
大衛・克拉耶伯表示：「這次是非常棒的經驗，特別是在很短的時間內，以及遠距離的方式溝通，就能完成這個展覽；而我對台北有非常深的印象，而此次挑選了6件作品來到台灣展出，這對我們團隊而言是個重建，也是源自於對立的兩股勢力，用重建的方式呈現在這展場之中。」
關於《越南，1967年，德富縣臨近地區〈以峯弘道拍的照片修相而成〉》這件作品，是根據一幅攝於越戰期間的著名黑白檔案照片為靈感，呈現一架在河藩（德富縣鄰近地區）的雙引擎馴鹿（Caribou）戰機，在此地被擊落33年後的樣貌，當年這架飛機正要緊急降落在一個臨時跑道時，誤被友軍砲火擊中，山谷中隱約的光影交替落在機身與機翼上，試圖撫慰過去的傷痛。
「這是我挪用越戰的照片，在作品中也能看到對立的現象，看到墜機狀況，但是經過我們的處理，光線照在山谷上，很像是輕輕撫摸著飛機，能夠在失重的狀態下呈現一股祥和感。」大衛・克拉耶伯這樣解釋。
細看大衛・克拉耶伯的作品，能夠發現其中的對立性、衝突性，但在這樣的狀態下，對立與衝突，有能處在相對平和的狀態，大衛・克拉耶伯以這次帶來的早期作品《安然共處的貓與鳥》為例，「這些作品呈現兩股對立的勢力與共存，這是我過去創作作品最重要的本質，看似無法共存的作品，卻能同時存在，例如『貓』跟『鳥』，就是我將自己的貓和鳥放在籠子，雖然有點殘忍，但我拍攝了10分鐘，並沒有發生什麼事情。」
至於，大衛・克拉耶伯此次的展名《大衛・克拉耶伯：片刻冥想》，其英文名為《David Claerbout：Meditation in Peace. Meditation in Pieces》，針對於此，北美館館長王俊傑解釋：「此次展覽名稱，其實就是有雙關成分，從中的作品可以發現，大衛・克拉耶伯一方面用一種冷靜的方式處理所看到的畫面，但在背後可能有3D的數位影像，同時介於真實跟虛構的影像當中，所有的畫面其實都在回應歷史跟文明的思考，特別是大衛・克拉耶伯長期關注的時間議題作為主軸，幾乎每一件作品都在處理時間、歷史 、文明。」
王俊傑也進一步說道：「繼『2004年台北雙年展』與大衛・克拉耶伯合作後，本館很榮幸再次邀請他與大家分享各時期的精彩創作，這也是大衛・克拉耶伯來台的首次個展。」
而此次展藍也選了6件自1996年以來的大型錄像作品，搭配系列手繪稿展出，特別的是，目前北美館一樓展覽，聚焦於兩大在錄像領域極具成就的藝術家，除了大衛・克拉耶伯之外，還有來自台灣的高重黎，兩者也都擅長於透過影像思考歷史與時間，甚至於機器。
對此，王俊傑也表示：「這次北美館同時存有高重黎與大衛・克拉耶伯，是台灣和國際藝術家展現，兩個藝術家都是以影像媒介作為發展的創作，但彼此的共通性皆是歷史與時間。」
最後，王俊傑總結：「希望藉此展覽，展開台灣與比利時當代藝術的交流與對話。」
展覽介紹
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核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
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AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
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你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。