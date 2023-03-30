2023/03/30,
社會

20具浮屍案：7人為曾來台的越南移工，是否遭人蛇集團海上丟包仍待調查

20具浮屍案：7人為曾來台的越南移工，是否遭人蛇集團海上丟包仍待調查
海巡署29日表示，今年3月執行海上救生救難死亡案 件，共在海上岸際發現16具遺體，都由海巡署或轄區 警察單位報請地檢署辦理相驗事宜。據知，這些死者 性別為13男3女。圖為台南七股所發現遺體搬運情 形。（翻攝照片）Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

自今年2月18日至3月29日止，警方及海巡單位共發現20具海上浮屍，其中已證實7人為越南籍死者，不排除為過去在台逾期居留遭遣返後，透過偷渡的方式來台而在海上遇難。至於是否遭人蛇集團丟包，仍有待調查。

綜合媒體報導，台灣西部沿海縣市自2月中旬至3月底止，共發現20具海上浮屍，警政署刑事局30日證實其中7人為試圖偷渡到台灣的越南籍人士，背後是否涉及到跨國人蛇集團，仍有待調查。

中央社》報導，經查自今年2月18日至3月29日止，警方及海巡單位共發現20具海上浮屍，已有16人確認身分，另4具遺體身分仍在比對調查中。警方指出，其中9人疑為自殺或意外落水死亡的國人，7人為越南籍死者。

根據駐台北越南經濟文化辦事處提供給警政署的資訊，掌握了14名（8男、6女）越南籍民眾偷渡名單進行追查，並透過越南家屬提供檢體由法醫研究所比對。在刑事局協助比對遺體指紋下，已辨識出上述7名越南籍死者（5男、2女）與偷渡名單相符，另外7人（3男、4女）仍在持續追查中。

鏡新聞》報導， 刑事局國際刑警科科長李泱輯表示，這14名偷渡客多數彼此認識，過去曾來台打過工，不排除這次偷渡意外與再嘗試來台打工有關。李泱輯也說，警政署駐越南聯絡官已與越南公安部對外局等相關執法機關合作，會持續追查幕後是否有越南的人蛇不法偷渡集團涉入其中。

壹蘋新聞網》報導，對於傳出檢警從一具浮屍身上，找到一張了14人合照，經對比包括7名越南籍死者都出現在合照裡。對此，海巡署偵防分署副分署長劉峻雄表示，是找到了某越南社群網站，當中有提及有10多人透過集資，從中國購買小船欲偷渡來台，因此不排除有這些人因海上風浪太大而遇難。

另一方面，7名遇難的越南籍死者中，其中一名陳姓女子遺體的已被在台合法工作的越南丈夫認領。《中央社》報導，陳女原本和越南籍丈夫在台工作，但去年3月14日先遭新北市政府警察局樹林分局查獲非法工作， 1個月後從桃園機場遣返出境，陳女丈夫不解為何妻子遭遣返後，最終會成為高雄外海浮屍。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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