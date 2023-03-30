2023/03/30,
印太

印尼因政治因素遭FIFA取消U20世界盃主辦權，球員：「你們摧毀了我們遠大的夢想。」

印尼因政治因素遭FIFA取消U20世界盃主辦權，球員：「你們摧毀了我們遠大的夢想。」
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我們想讓你知道的是

印尼原訂5月舉辦U20青年足球世界盃，但因有官員拒絕以色列參賽而引發爭議，國際足球總會最後宣布取消印尼主辦U20世界盃資格，同時也取消該國自動取得U20世界盃參賽的資格，印尼球員、球迷和專家今天表示難過且憤怒。

印尼原訂5月舉辦U20青年足球世界盃，但因有官員拒絕以色列參賽而引發爭議，國際足球總會宣布取消印尼主辦U20世界盃資格。印尼球員、球迷和專家今天表示難過且憤怒。

法新社報導，印尼兩名有影響力的省長主張禁止以色列參賽後，國際足球總會（FIFA）做出取消印尼主辦U20世界盃資格的決定。

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國際足球總會。

印尼和以色列沒有正式外交關係，這個全球最多穆斯林人口的國家向來對巴勒斯坦建國採支持態度，因此加劇當地反對以色列參賽的情緒。

FIFA決定尋找新的主辦國，甚至取消印尼自動取得U20世界盃參賽的資格，讓印尼最受歡迎的運動重新陷入低迷，並面臨另一輪孤立。

在失去參加FIFA稱之為「明日之星錦標賽」的機會後，部分印尼足球員在社群媒體上表達憤怒和不滿。

19歲的前鋒塔斯尼姆（Rabbani Tasnim）寫道：「我們付出了精力、時間、汗水，甚至是熱血，但因為政治原因而毀於一旦。你們摧毀了我們遠大的夢想。」

印尼足球協會發布的影片顯示，昨晚收到FIFA將尋找新主辦國的消息後，球員們低頭不語，教練也流下眼淚。

印尼官員表示，被取消主辦比賽的資格可能會使印尼損失上億美元。

FIFA威脅展開進一步制裁，並可能將印尼排除在10月開始的2026年世界盃預賽之外。印尼2015年曾經因政府過度干預足協運作，遭到FIFA禁賽。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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