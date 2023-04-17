《從苦力貿易到排華》：19世紀末的澳洲政客，總能藉「非我族類」的華人打造民族主義觀
我們想讓你知道的是
其實，自淘金熱時期，澳洲華人，身為企業家、地方稅納稅人、靠工資為生者，已表現出對近代價值觀的認同。至於入侵一說，諸殖民地的華人人口依舊不多——一八九一年，少者，在維多利亞占不到百分之一，多者，在昆士蘭占幾乎百分之五。
文：艾明如（Mae Ngai）
昆士蘭北部的民意並不盡然反華人。一如在達爾文所見，華人在北部海岸的新口岸庫克敦、道格拉斯港（Port Douglas）鎮上和周邊地區提供農產品和服務。在偏遠區域，他們為華人、白人、原住民供應商品；原住民有時充當華人店家的嚮導。
華人移民也協助建立了昆士蘭第一座甘蔗園，在凱恩斯（Cairns）區開墾出玉米田、稻田、果園，尤其香蕉園。最大的華人農場主從中國南部自行引進契約工；華人企業家維持住與新加坡、香港、整個東南亞的商業關係。昆士蘭北部華人遍布，反映了兩個事實，即此地區較接近中國，以及白人認為熱帶地區不適合白人定居或勞動。
白人放棄帕爾默河地區時，籲請殖民地政府對華人設下限制。一八七六年，昆士蘭議會提議調漲來自非洲、亞洲的外國人採礦、經商的許可費，對來自香港、停靠庫克敦的船隻施行新的管理規定。但殖民地總督凱恩斯擱置此議，擔心此舉會違反中英條約、損害來自新加坡和香港之華人的權利，畢竟這些華人是英國子民。
後來，一八七八年昆士蘭議會立法不准來自亞洲的外國人（非英國子民）進入「新」金礦區，藉此處理大英帝國所關心之事，此舉形同規定亞洲人只准進入已開採過的礦區。
眼見昆士蘭北部境內不只華人日增，而且亞洲人、太平洋島民日增，白人日益驚恐。甘蔗田、棉花田利用來自西南太平洋美拉尼西亞群島的勞工一事（白人把在澳洲做工的太平洋島民貶稱為卡納卡人〔Kanaka〕），爭議尤其大。
麥凱（Mackay）區的反亞洲人請願者宣告，「每引進一個太平洋島民，就有一個歐裔勞工被趕走」，種植園主則申明其「作為英國子民」，輸入契約工的「權利」，並搬出與印度的協議和作為大原則的自由放任說來支持自己的論點。昆士蘭議會立法管制勞工輸入，但「以誆騙或綁架方式將太平洋島民帶至澳洲做工」（blackbirding）和駭人的工作環境依舊未消。
白人族群更普遍的憂心，係新永久拓居地的前景、自由勞力市場裡和小本生意領域的競爭、人口的自然增長。這三個因素似乎注定白人社會不會有未來。有個住在最北邊沿海城市的白人寫道：「唐斯維爾（Downsville）因匱乏、不幸、賣淫而拔得頭籌。華人、卡納卡人、爪哇人、僧伽羅人、日本人、世上其他所有會帶來麻瘋病的族類，都已來到唐斯維爾。」
《電訊報》（Telegraph）問道，白種工人「會不吭一聲站在旁邊，看著這些黑人推著嬰兒車；駕著雙輪單馬輕便馬車；整理菜園；去馬鈴薯皮、擦洗地板；洗盤子，而他們自己，或他們的年輕女兒，根據性別或體力的勝任程度，想要從事同樣的工作，但工資較低，這樣的事會發生？……由（太平洋島民）履約期滿後留在我國，可清楚看出他們喜歡我國。」卡納克人問題和華人問題合流為「黑禍和黃禍」（black and yellow agony）。
就在華人問題於昆士蘭挑起爭議的同時，此問題在南部諸殖民地重新浮上檯面，但不是出現於金礦區，而是在墨爾本和雪梨。住在城市的華人其實很少，而且都從事最適合華人從事的行業——種菜販賣、兜售、家具製造。華人只在家具製造上與白人工匠有競爭關係。一八七○年代後期，維多利亞的製造商和受僱者組成貿易協會，以「用各種正當手段讓歐洲人繼續掌控家具業」。
在墨爾本國際博覽會即將舉行之際，該協會與該博覽會的主事者談定，只向未僱用華人的維多利亞製造商買椅子。但此協議遭撤銷，或許係顧忌英中關係的殖民地官員施壓所致。椅商找其他行業的白人勞工壯聲勢，示警他們所遭遇的「少許」不幸，只是華人全面入侵此殖民地的開端。數千白人出席「大型集會」（群眾示威），有個反華人聯盟成立，城裡和郊區的中產階級、小商家加入戰場——這三者全是針對華人問題所發動之跨階級政治運動的新興模式的主要元素。
約略與此同時，在雪梨，澳洲船員工會與澳洲輪船公司（Australian Steam Navigation Company）交手，該公司決定針對其行駛斐濟、新喀里多尼亞貿易路線的船隻，裁掉白人船員，改僱用華人船員，則是引發此對抗的緣由。
自一八六○年代起，走亞太航線（包括赴加州的橫越太平洋航線）的輪船公司，在新加坡、香港僱用華人在船上工作，就已日漸普及。澳洲輪船公司一八七八年的舉動，旨在使自己面對以香港為總部的公司的競爭，不致屈居下風。船員工會發動長達一年的群眾運動，以逼議會立法限制澳洲船僱用華人，但新南威爾斯議會和殖民地輔政司麥可・費茨派翠克（Michael Fitzpatrick）不同意，搬出帝國義務支持其立場。船員工會回應以激烈罷工，贏得工會聯合會和大眾支持。
昆士蘭政府揚言，澳洲輪船公司若繼續僱用華人，會撤銷對其的郵遞業務補貼。該公司要從香港輸入華工來破壞罷工之事傳出時，萬人聚集於雪梨的海德公園抗議。太平洋的種族抗爭來到最白熱化的階段。
這場罷工引發政治危機，因為儘管新南威爾斯議會裡支持對華人設限者頗多，商會和總理亨利・法內爾（Henry Farnell）不願讓工會主導殖民地政策——儘管他心裡未必不支持此議。法內爾的內閣最終於一八七八年十二月垮台；亨利・帕克斯（Henry Parkes）爵士，在新南威爾斯政壇打滾多年的激進自由派人士，組成聯合政府，承諾立法限制華人移入。此事會花更久時間才達成，但一八七九年一月，勞資雙方談定澳洲輪船公司會減少其僱用的華人人數，罷工隨之落幕。
Tags：
慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。