《從苦力貿易到排華》：19世紀末的澳洲政客，總能藉「非我族類」的華人打造民族主義觀

文：艾明如（Mae Ngai）

昆士蘭北部的民意並不盡然反華人。一如在達爾文所見，華人在北部海岸的新口岸庫克敦、道格拉斯港（Port Douglas）鎮上和周邊地區提供農產品和服務。在偏遠區域，他們為華人、白人、原住民供應商品；原住民有時充當華人店家的嚮導。

華人移民也協助建立了昆士蘭第一座甘蔗園，在凱恩斯（Cairns）區開墾出玉米田、稻田、果園，尤其香蕉園。最大的華人農場主從中國南部自行引進契約工；華人企業家維持住與新加坡、香港、整個東南亞的商業關係。昆士蘭北部華人遍布，反映了兩個事實，即此地區較接近中國，以及白人認為熱帶地區不適合白人定居或勞動。

白人放棄帕爾默河地區時，籲請殖民地政府對華人設下限制。一八七六年，昆士蘭議會提議調漲來自非洲、亞洲的外國人採礦、經商的許可費，對來自香港、停靠庫克敦的船隻施行新的管理規定。但殖民地總督凱恩斯擱置此議，擔心此舉會違反中英條約、損害來自新加坡和香港之華人的權利，畢竟這些華人是英國子民。

後來，一八七八年昆士蘭議會立法不准來自亞洲的外國人（非英國子民）進入「新」金礦區，藉此處理大英帝國所關心之事，此舉形同規定亞洲人只准進入已開採過的礦區。

眼見昆士蘭北部境內不只華人日增，而且亞洲人、太平洋島民日增，白人日益驚恐。甘蔗田、棉花田利用來自西南太平洋美拉尼西亞群島的勞工一事（白人把在澳洲做工的太平洋島民貶稱為卡納卡人〔Kanaka〕），爭議尤其大。

麥凱（Mackay）區的反亞洲人請願者宣告，「每引進一個太平洋島民，就有一個歐裔勞工被趕走」，種植園主則申明其「作為英國子民」，輸入契約工的「權利」，並搬出與印度的協議和作為大原則的自由放任說來支持自己的論點。昆士蘭議會立法管制勞工輸入，但「以誆騙或綁架方式將太平洋島民帶至澳洲做工」（blackbirding）和駭人的工作環境依舊未消。

白人族群更普遍的憂心，係新永久拓居地的前景、自由勞力市場裡和小本生意領域的競爭、人口的自然增長。這三個因素似乎注定白人社會不會有未來。有個住在最北邊沿海城市的白人寫道：「唐斯維爾（Downsville）因匱乏、不幸、賣淫而拔得頭籌。華人、卡納卡人、爪哇人、僧伽羅人、日本人、世上其他所有會帶來麻瘋病的族類，都已來到唐斯維爾。」

《電訊報》（Telegraph）問道，白種工人「會不吭一聲站在旁邊，看著這些黑人推著嬰兒車；駕著雙輪單馬輕便馬車；整理菜園；去馬鈴薯皮、擦洗地板；洗盤子，而他們自己，或他們的年輕女兒，根據性別或體力的勝任程度，想要從事同樣的工作，但工資較低，這樣的事會發生？……由（太平洋島民）履約期滿後留在我國，可清楚看出他們喜歡我國。」卡納克人問題和華人問題合流為「黑禍和黃禍」（black and yellow agony）。

就在華人問題於昆士蘭挑起爭議的同時，此問題在南部諸殖民地重新浮上檯面，但不是出現於金礦區，而是在墨爾本和雪梨。住在城市的華人其實很少，而且都從事最適合華人從事的行業——種菜販賣、兜售、家具製造。華人只在家具製造上與白人工匠有競爭關係。一八七○年代後期，維多利亞的製造商和受僱者組成貿易協會，以「用各種正當手段讓歐洲人繼續掌控家具業」。

在墨爾本國際博覽會即將舉行之際，該協會與該博覽會的主事者談定，只向未僱用華人的維多利亞製造商買椅子。但此協議遭撤銷，或許係顧忌英中關係的殖民地官員施壓所致。椅商找其他行業的白人勞工壯聲勢，示警他們所遭遇的「少許」不幸，只是華人全面入侵此殖民地的開端。數千白人出席「大型集會」（群眾示威），有個反華人聯盟成立，城裡和郊區的中產階級、小商家加入戰場——這三者全是針對華人問題所發動之跨階級政治運動的新興模式的主要元素。

約略與此同時，在雪梨，澳洲船員工會與澳洲輪船公司（Australian Steam Navigation Company）交手，該公司決定針對其行駛斐濟、新喀里多尼亞貿易路線的船隻，裁掉白人船員，改僱用華人船員，則是引發此對抗的緣由。

自一八六○年代起，走亞太航線（包括赴加州的橫越太平洋航線）的輪船公司，在新加坡、香港僱用華人在船上工作，就已日漸普及。澳洲輪船公司一八七八年的舉動，旨在使自己面對以香港為總部的公司的競爭，不致屈居下風。船員工會發動長達一年的群眾運動，以逼議會立法限制澳洲船僱用華人，但新南威爾斯議會和殖民地輔政司麥可・費茨派翠克（Michael Fitzpatrick）不同意，搬出帝國義務支持其立場。船員工會回應以激烈罷工，贏得工會聯合會和大眾支持。

昆士蘭政府揚言，澳洲輪船公司若繼續僱用華人，會撤銷對其的郵遞業務補貼。該公司要從香港輸入華工來破壞罷工之事傳出時，萬人聚集於雪梨的海德公園抗議。太平洋的種族抗爭來到最白熱化的階段。

這場罷工引發政治危機，因為儘管新南威爾斯議會裡支持對華人設限者頗多，商會和總理亨利・法內爾（Henry Farnell）不願讓工會主導殖民地政策——儘管他心裡未必不支持此議。法內爾的內閣最終於一八七八年十二月垮台；亨利・帕克斯（Henry Parkes）爵士，在新南威爾斯政壇打滾多年的激進自由派人士，組成聯合政府，承諾立法限制華人移入。此事會花更久時間才達成，但一八七九年一月，勞資雙方談定澳洲輪船公司會減少其僱用的華人人數，罷工隨之落幕。