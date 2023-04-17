《從苦力貿易到排華》：18世紀末英國最大的成就，就是扭轉白銀流向、改寫貿易遊戲規則
我們想讓你知道的是
澳洲人，據說人均喝茶量高居世界之冠，連英格蘭都比不上。至一八八○年代後期為止，澳洲人繼續從中國買進茶葉，儘管英國人把印度茶葉說成澳洲境內的「愛國」飲料來推銷。中國茶葉較便宜，被認為品質優於印度茶葉。
文：艾明如（Mae Ngai）
十九世紀後期和二十世紀初期為美國的工業化和都市化提供勞力的東歐、南歐工人，也有類似的處境。
《一八八五年佛蘭法》（Foran Act of 1885）明令禁止外籍契約勞動，但還是有新的歐洲移民在某個區隔出的勞動市場從事辛苦的非專技、低工資勞動，住在特定族群的聚居區裡，受到多種不公平對待。一如東南亞境內的同類人，許多新歐洲移民（多達五成）是季節性或臨時性移工，出國打工，把賺到的錢匯回老家。亞洲移工被認為是契約苦力，歐洲人被認為是自願入境者和靠工資為生者，但在二十世紀初期兩者在基本上有許多共同之處。
排華法對中國與英美世界貿易的衝擊有所不同。以茶葉為例可看出其中差異。茶葉曾長期是中國的首要出口品，茶葉貿易的龍頭地位始於十八世紀初，那時英國人需要一項可用來花掉手中白銀的中國貨。
十九世紀後期，茶葉仍是中國出口的最大宗；一八七四年，茶葉占出口總額五成五。絲綢居其次，占一成五。茶葉和絲綢占如此大比重，表明中國無意或沒必要採多元的出口導向經濟。但隨著中國進口更多舶來品（一八六七年鴉片占進口總額四成以上），茶、絲綢出口攸關貿易的順逆差。
從一八八六至一九○五年，中國一年茶葉出口量少了一半以上，從兩億四千六百萬磅降為一億一千兩百萬磅。中國對英國、澳洲、美國的茶葉出口也驟減，但原因因地而異。英國人於一八四○年左右開始自行在印度種茶葉，取代中國茶葉，以改善其對中國的貿易逆差——英國推動鴉片貿易，也出於同樣考量。
印度茶葉花了一段時間才在市場占有一席之地，但到了一八五七年印度出口茶葉已達一百萬磅；隨著阿薩姆茶葉產量增長和一八八○年代錫蘭茶葉進入市場，來自南亞次大陸的茶葉逐漸接收英國本土市場。一九○五年，來自中國的茶葉，已只占英國所消耗之茶葉的四十分之一。
大清皇家海關總稅務司的馬士（Hosea Morse）哀嘆道，印度茶葉——大面積種植、以工業方式加工處理、兩泡「不失其醇厚」——已使英國人的口味「大大錯亂，體會不到中國茶葉所慣有的那種淡雅清爽，因而即使降價求售，都找不回市場。」
澳洲人，據說人均喝茶量高居世界之冠，連英格蘭都比不上。至一八八○年代後期為止，澳洲人繼續從中國買進茶葉，儘管英國人把印度茶葉說成澳洲境內的「愛國」飲料來推銷。中國茶葉較便宜，被認為品質優於印度茶葉。澳洲人未亦步亦趨跟著英國人轉向，直到一八八六年阿富汗事件後，澳洲人才改變其茶葉的忠誠對象。
在新南威爾斯，中國茶葉消耗量從一八八八至一八九七年少了將近六成，係中國對澳洲出口普遍下滑現象的一部分。當時某分析家指出，對華的敵意「凌駕其他所有考量，包括商業考量。」
就在中國茶葉對英國出口下滑之際，英國對華出口增加了一倍多，原因之一係中國對外開放更多口岸通商。一九○三年時英國對華貿易順差已達三千五百五十萬兩（五百三十萬英鎊）。英國在中國和香港的經濟活動日益集中於服務業，尤其金融業，正符合大勢之所趨。英國人在上海、香港的銀行收入中國人的資本，投資於東南亞等地。
美國人的人均喝茶量遠少於英國人，但茶葉也是中國對美出口的最大宗。中國茶葉占美國進口茶葉總量的比例，從一八六七年的六成五降為一九○五年的兩成三。少掉的比例，由日本填補，而非由印度填補，尤以一八九四年簽訂《日美通商航海條約》後為然，因而這一改變可能不像在澳洲那樣係反華心態所直接促成。
與英國的情況相反的，十九、二十世紀之交美國對華貿易依舊處於逆差狀態。但美中貿易額不大，十九世紀後期美國對外貿易總額亦然。但美國菁英擔心過量生產和邊境關閉，指望於太平洋找到新市場，尤其中國。於是，美國的戰略家主張打造海軍、將菲律賓納為殖民地、中國門戶開放政策，這些全都為了在亞太地區與歐洲、日本競爭時占得上風。
美國對華出口額從一八九五年的三百六十萬美元增加為一九○五年的五千三百六十萬美元。棉布是最大宗出口品（一九○○年占總額五成七），接著是煤油、麵粉、菸草。十九、二十世紀之交，美國開始向中國出口鋼鐵製品，尤其火車頭和機器，一九一三年後美中貿易再度劇增，美國的生產商和消費性產品更多元，包括紙、汽車、火車車廂、電機、化學品、藥、橡膠製品。
十九世紀後期，相對於金價，銀價下跌，對中國有直接衝擊。在金本位制終於支配國際貿易時，中國的幣制依舊以銀為本。白銀的金價下跌意味著中國進口外國貨更花錢。中國的地位由此大不同於十六世紀後期至十八世紀後期，在那段期間中國不只是世上最大經濟體，也決定新興全球經濟的貿易條件。
十六世紀後期和十七世紀世上前兩大產區日本和西屬美洲的白銀，受中國需要白銀來滿足財政、商業需要的吸引，大量湧入中國。安德烈・岡德・法蘭克（Andre Gunder Frank）估計，從一五四五至一八○○年六萬噸白銀流入中國，約占該時期世界白銀產量的一半。對白銀套利的追求，支撐了近世來自日本和美洲的白銀貿易，以及東印度公司對印度的殘暴殖民控制與十八世紀時該公司白銀的外流。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！