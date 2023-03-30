馬英九參觀武漢抗疫展稱「是對整個人類的貢獻」，預計晚間會見國台辦主任宋濤

（中央社）前總統馬英九在中國參觀武漢抗疫展，稱當地疫情獲控制是對整個人類貢獻。疫情指揮中心前指揮官陳時中表示，馬英九可能是因為都沒有做事，所以有點心虛，講這些話都跟事實不符。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情2019年底在中國武漢爆發，迅速席捲全世界至今未歇，已造成近7億人感染、逾680萬人死亡。

馬英九今（30）天上午在武漢參觀疫情展覽時表示，對在金銀潭醫院院長領導下疫情獲控制感到敬佩，「是對整個人類的貢獻」。對於講解員提到當時在武漢的台胞沒辦法返回台灣時，馬英九則說，「不好意思，我們的政府造成你們的困擾。」

中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中接受媒體電訪表示，當時武漢包機第一個目標是希望能盡快接回短期滯留者，可是在資訊上相當封鎖，從對岸接回台灣的第1批人很多不符資格，經積極溝通才有後續第2批、第3批包機。

陳時中說，雖然事情尚未定論，但多數都指向是武漢實驗室引發這場人類大疫，「這有被證明、被證實了」，不過因中國不願配合調查，結論相對不夠確定；可是說成中國對人類貢獻，「這就有點講反話了」，馬英九可能是因為都沒有做事，所以有點心虛，講這些話都跟事實不相符。

現任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝在疫情初期時，親自率隊前往武漢接回2架撤僑包機。他下午在疫情記者會中表示，「馬前總統說的話，應該是以他是中國人角度說的，既然是中國人觀點，我們尊重他。」

王必勝話鋒一轉強調，有幾件事情必須說明。首先是防疫、醫護等人員把守邊境，防止病毒入侵、接回僑民，很勇敢也很盡職，應該給予掌聲，「他們沒有給誰帶來麻煩。」

再來就是有關人類貢獻部分，王必勝直言他不知道貢獻的點在哪，事實是COVID-19從武漢開始傳播到全世界，造成這麼多的感染及死亡人數，而這數字甚至遠被低估。

馬英九預計晚間會見國台辦主任宋濤

（中央社）前總統馬英九今天晚上預計將會見國台辦主任宋濤。

馬英九的訪陸行程來到武漢站。根據了解，他將在湖北會見中國大陸國台辦主任宋濤，時間預計是今天晚間6時。

之後，宋濤將陪同馬英九前往湖南，但是湖南的行程不會全程陪同。

此外，馬英九今天下午將前往武漢大學與兩岸學生進行交流。

預計明天下午赴湖南長沙，並在湖南期間祭祖。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航