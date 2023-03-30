2023/03/30,
運動

盲人棒球賽怎麼打？球評曾文誠：每個球員笑容都如張育成、這裡就是經典賽

盲人棒球賽怎麼打？球評曾文誠：每個球員笑容都如張育成、這裡就是經典賽
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

聽過「盲人棒球賽」嗎？看不見怎麼打？這是一場在黑暗中揮棒、接球的比賽。即使天氣不好、不管什麼環境，棒球都是公平的，知名球評曾文誠說：「享受球賽的每一位球員笑容都跟張育成一樣燦爛。」

跟想像中的棒球賽不一樣，這是一場在黑暗中揮棒與守備的「盲人棒球賽」。

已經持續第3年的「出口盃盲人棒球賽」在3月26日熱鬧開賽，知名球評「曾公」曾文誠專程前往開幕式致詞時感動的分享：「不管什麼天氣、環境，棒球永遠是公平的，盲棒選手臉上的笑容都跟張育成一樣燦爛。對我來說，這裡是真正的經典賽。」

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Photo Credit - 陳淑玲
從台灣各處來到新北市樹林身障棒壘球專用球場，4支隊伍頂著低溫也熱情開賽。

活動由社團法人中華民國身障棒壘球協會主辦，參賽隊伍包括閃電盲棒隊、雄霸盲棒隊、夜魔俠盲棒隊，以及台灣唯一身障棒球隊也組成戰神盲棒隊，身障球員詹銘鴻、潘瑋杰兩位明眼人還矇起眼睛下場挑戰，直呼刺激。最終由來自高雄的雄霸盲人棒球隊13：2擊退夜魔俠盲人棒球隊，獲得冠軍。

身障棒壘球協會創辦人、同時也是未來大人物的潘瑋杰，下場打擊後分享：「原本目標是上壘，只碰了兩個界外有點可惜。」潘瑋杰笑說，「平常我們都是用視覺，要突然把聽覺放大實在很困難，很佩服他們都能聽聲辨位。」

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Photo Credit - 陳淑玲
潘瑋杰當天也戴上眼罩下場比賽，感受用聽覺打棒球的獨特感受，他說：「真的很難！」

看不見怎麼打？關於盲人棒球賽

盲人棒球源自於1976年，英文名為「Beepball」，因球會發出聲響讓選手判斷位置，故以此名。球、壘包均會發出聲響。

場上之投手、捕手、打者為同一隊，投捕目的均為讓打者隊友打擊出去。除投手、捕手、場上兩位指導員為明眼人，進攻隊、守備隊球員均需矇眼進行。

打者成功擊球後，控壘員會隨機開啟1壘或3壘壘柱的蜂鳴器（盲棒只有兩個壘包），打擊者需聽聲辨位朝該壘包奔跑，在防守球員完成接球動作之前若已上壘即得1分，最終分數多的為勝。

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Photo Credit - 陳淑玲
投手、捕手、打者為同一隊者，投捕目的都是為了讓打者把球打出去。
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Photo Credit - 陳淑玲
打者打出球後，帶著眼罩的守備球員需聽球發出的逼逼聲循聲擋球、抓球。

潘瑋杰表示，「這次盲人棒球賽訂定主題為『從⼼定義不完美』概念，是指我們⽣命中常常經歷不完美的時刻，但盲棒朋友在棒球場上重新定義，重新出發，讓棒球場成為他們邁向完美的舞台。」 結束出口盃盲棒後，身障棒協今年還有一件大事，9月啟程日本，參加睽違5年的世界盃身障棒球賽，為台灣的身心障礙人士在國際發聲。

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan


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