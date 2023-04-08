《詹姆斯・韋伯太空望遠鏡》：為我們帶來全新版本、肉眼看不見的紅外線宇宙
我們想讓你知道的是
本書由韋伯望遠鏡的科學作業中心「太空望遠鏡科學研究所」編寫，集結了NASA與共同開發韋伯望遠鏡的各國航太公司和實驗單位的資料，以簡明的科普語言說明韋伯肩負了哪些迫切的科學任務，以及這架「時光機」的運作原理，包括紅外線觀測、工程概念、主鏡和遮陽罩設計、科學儀器和相機、飛行器系統等。
文：太空望遠鏡科學研究所
第五章 結語
韋伯以哈伯（可見光）和史匹哲（紅外線）太空望遠鏡的傳承為基礎，是美國國家科學院2010年科學十年調查的重點計畫。
韋伯望遠鏡的成功發射，是在全世界經歷了艱難疫情、一年即將結束之際 殷殷盼望的好消息。
許多國家轉播了發射實況，令人回想起20多年前國際太空站升空、甚至更早之前阿波羅計畫帶來的振奮。
韋伯太空望遠鏡把我們的視野推得更遠，為我們揭開新的細節，發掘隱藏的宇宙。它的創新設計、龐大尺寸和驚人解析度，會給我們帶來全新版本的宇宙——肉眼看不見的紅外線宇宙。但即使像韋伯這麼獨特的望遠鏡，也不可能單靠一己之力。
未來望遠鏡之間的協作
特別令人期待的是，韋伯與其他下一代地面和太空天文台之間協力作業時，會產生特別的加乘效應。過去幾十年來，以兩座或更多天文台來研究同一個天體，這樣的合作模式已經獲得許多重大發現，例如哈伯太空望遠鏡就經常和夏威夷的凱克天文台（Keck Observatory），或是新墨西哥州的超大電波陣列（VLA）等望遠鏡合作。這些地面望遠鏡添加了額外波段的觀測以供研究，並利用更高的解析度，幫哈伯擴大了科學影響力。
韋伯也會和其他頂尖的儀器進行類似的合作，這些新一代天文 台會在韋伯服役期間陸續開始運作，各自貢獻獨特的能力，與韋伯攜手處理美國國家研究委員會在最新的十年調查計畫中強調的主要科學問題。
阿塔卡馬大型毫米波／亞毫米波陣列（Atacama Large Mi-llimeter / submillimeter Array，縮寫為ALMA）會研究宇宙寒冷黑暗區域在毫米波段發出的明亮光芒，例如原行星盤，可為韋伯在相同領域的紅外線研究提供補充資訊。
此外，巨型分段鏡面望遠鏡（Giant Segmented Mirror Telescope，縮寫為GSMT）能對非常微弱、遙遠的天體進行更高解析度的光譜分析，有助於研究非常早期星系的形狀和運動。現已併入三十公尺望遠鏡（Thirty Meter Telescope）計畫。
韋伯也會與原稱大型綜合巡天望遠鏡（Large Synoptic Survey Telescope，縮寫為LSST）的薇拉・魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory），和原稱廣域紅外線巡天觀測望遠鏡（Wide-Field Infrared Survey Telescope，縮寫為WFIRST）的羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）合作，運用重力透鏡（光在大質量天體的周圍受重力彎曲的特質）等技術，擴展我們對暗能量的理解，並測繪出更完備的暗物質分布圖。此外，韋伯還能持續追蹤利用重力透鏡找到的非常遙遠的超新星。
未知的領域
在偵測最古老恆星和最遙遠星系的時候，韋伯望遠鏡化身成宇宙的時間機器，把天文學者和大眾帶回到宇宙發出第一道光、創造出宇宙演化的大舞台的那段時期。
這方面的探討顯然是韋伯能力可及的範圍，但最有趣的是，我 們可能會發現目前還無法預見的問題，這樣的發現將會再次重塑我們對宇宙的理解，和我們在宇宙中的定位。
當初哈伯太空望遠鏡發射時，也有特定的、迫切的科學任務要探索。然而，哈伯有一些最重大的發現——例如神祕、無法解釋的 「暗能量」正在推動宇宙加速膨脹——卻是在天文學家從未預料到的領域中意外得來的。
我們只能在期待中想像韋伯接下來所能創造的可能性，會為天文學帶來什麼樣翻天覆地的衝擊和奇蹟。
命名背後的傳說
韋伯太空望遠鏡以NASA第二任署長詹姆斯・愛德溫・韋伯（James Edwin Webb）的名字來命名。他任職於1961年至1968年，在他的監管之下，美國太空計畫得到卓越的進展。韋伯強化了太空科學計畫，並負責超過75次的發射任務。他也為NASA後來的成功奠定良好的基礎，例如歷史性的阿波羅登月計畫，就在他1968年從NASA退休後不久實現。
書籍介紹
本文摘錄自《詹姆斯・韋伯太空望遠鏡：宇宙探索的新起點》，大石國際文化出版
作者：太空望遠鏡科學研究所
譯者：徐麗婷
「我們將能夠看見宇宙的起源；包括恆星的誕生、新生的太陽系、和不斷演化的星系。因為在距離地球大約150萬公里的軌道上，有一台新的望遠鏡正在運行，它會以人眼看不見的光來凝視過去、並觀看宇宙形成的軌跡。」
中文世界第一本專書，完整介紹哈伯望遠鏡的繼承者：詹姆斯・韋伯太空望遠鏡
書中以大量照片、插畫、示意圖和圖表，解答韋伯望遠鏡的大小事，並欣賞韋伯至今所拍攝的代表性驚人影像：
- 韋伯望遠鏡和亞利安5號火箭的基本數據
- 韋伯望遠鏡和飛行器本體上的各大儀器模組與子系統詳解
- 透過手機掃描QR code影片，快速掌握宇宙的歷史、韋伯的運行軌道等關鍵概念
- NASA與ESA公布的韋伯拍攝成果，展現前所未見的宇宙奇景，與韋伯對未來科學研究的重要性
- 珍貴的實驗室現場照片，展示韋伯望遠鏡在NASA與各國航太機構的建造測試過程
- 韋伯望遠鏡可望回答哪些重大的科學問題
- 韋伯的紅外線觀測能力如何帶來新的發現
- 韋伯如何應用創新的航太工程技術，建造出巨大的摺疊式主鏡，解決升空、維持低溫、無法派人維護等棘手難題
- 未來韋伯望遠鏡將與哪些下一代地面望遠鏡合作，共同揭開宇宙的奧祕。
「今天我們透過詹姆斯・韋伯太空望遠鏡，把宇宙的嶄新面貌呈現在人類面前——這是我們過去從來不曾見過的視野。」——美國航太總署署長比爾・尼爾森（Bill Nelson）
詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）在2021年12月成功發射，是全世界在經歷了艱難疫情、一年即將結束之際殷殷盼望的好消息。許多國家轉播了發射實況，令人回想起20多年前國際太空站升空、甚至更早之前阿波羅計畫帶來的振奮。
韋伯在2022年1月完成部署，正式成為哈伯太空望遠鏡的接班人。早已超過服役年限的哈伯將在停止維護後逐漸失去功能，它的任務與角色將交棒給韋伯，以更加銳利的紅外線視野，探索更遙遠的宇宙起源。
本書由韋伯望遠鏡的科學作業中心「太空望遠鏡科學研究所」編寫，集結了NASA與共同開發韋伯望遠鏡的各國航太公司和實驗單位的資料，以簡明的科普語言說明韋伯肩負了哪些迫切的科學任務，以及這架「時光機」的運作原理，包括紅外線觀測、工程概念、主鏡和遮陽罩設計、科學儀器和相機、飛行器系統等。最後敘述韋伯如何與新一代的地面天文台聯手，為未來的天文學開創新局。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。