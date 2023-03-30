台灣之光統一「沖泡式非油炸麵」征服歐洲百名頂尖主廚躍上國際舞台 榮獲國際美味評鑑大獎ITI雙料二星

現在更從國內爆紅至國外，首次參賽就獲得ITI 國際風味評鑑2星榮耀，同時也為台灣第一支以沖泡式非油炸麵獲獎的品牌，多位國外名廚盲測感受口味、麵體、湯頭、佐料特色，最後皆一致給予高分好評與二星獎肯定，不虧是台灣之光！連本次的活動大使法國YouTuber「酷KU」吃過都忍不住起心動念想要引進家鄉，與法國的家人朋友和消費者一起享用這項神奇的台灣美食。

距去年12月發表五款沖泡式非油炸麵至今，這次統一沖泡式非油炸麵能獲得「國際美味評鑑大獎雙星二獎」，可說是統一邁入泡麵市場的另一個里程碑，不僅翻轉速食麵過往只能方便果腹的印象，且透過獨家技術，讓口味與麵體實感更接近現煮般的真實口感，給予消費者更多元的口感選擇。統一表示將會繼續研發出「生活麵的各種新可能」！

Photo Credit : 統一

此次獲選為台灣第一碗得獎的「沖泡式非油炸麵統一麵小時光麵館」，獲獎原因為獨特麵體、道地川蜀調味、豐富蔬菜、與口感花生角，驚豔國外超過多位名廚評審群的味蕾。但到底沖泡式非油炸麵有什麼獨特之處? 在製程上，比起傳統泡麵，沖泡式非油炸麵的製程更繁複，以獨家非油炸技術，模擬九段手工製麵絕活「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」手法，模擬如手工現做般的口感，使麵條如同經過手揉日曬，更接近真實麵條口感，經過沖泡就可以有現煮的Q彈；麵體醞釀成型的時間整整是傳統泡麵的兩倍，製作成本雖增加，但都是為了堅持做出最好的口感。可說是打破傳統麵體極限、模糊了速食麵跟現煮麵的楚河漢界，開創生活麵新食代。

台灣泡麵市場一年具百億元商機，但市場已接近飽和，惟沖泡式非油炸麵的年增率高達3成，顯示市場接受度相當高。統一企圖在成熟的泡麵市場開拓新藍海，從去年9月起陸續推出泡麵新品，全部採用沖泡式非油炸麵體，就是要讓忙碌消費者只要簡單沖泡就可享受現煮麵般的口感，期望帶給消費者全新的味蕾饗宴！現在在全台的7-ELEVEN及康是美都可買到! 還沒體驗過沖泡式非油炸麵的魅力嗎? 趕快來買!