2023/04/09,
科學

《圖解恆星系》：宇宙以每百萬光年每秒20公里的速度膨脹，我們所能見到的宇宙大約有930億光年寬

《圖解恆星系》：宇宙以每百萬光年每秒20公里的速度膨脹，我們所能見到的宇宙大約有930億光年寬
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

從孕育恆星的星雲、超大質量黑洞，到宇宙最遙遠的角落，《圖解恆星系》帶你離開太陽系，以精采絕倫的電腦繪圖與資訊圖表，對全宇宙已知各類型的發光天體進行全面性的解說。書中以先進成像技術繪製的清晰圖解，讓你細細觀察各種恆星、星系、星團的驚人面貌。

圖解恆星系70-71
Photo Credit: 大石國際文化出版
圖解恆星系72-73
Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《圖解恆星系：最權威的恆星、星系與星座導覽圖》，大石國際文化出版

作者：羅伯特．丁威迪（Robert Dinwiddle）、大衛．休斯（David W. Hughes）、格萊特．瓊斯（Geraint Jones）、伊恩．瑞帕斯（Ian Ridpath）、卡洛爾．斯托得（Carolet Stott）、翟爾斯．史拜羅（Giles Sparrow）
譯者：胡佳伶

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一次認識從1光年到138億光年的宇宙！透過天文照片、電腦模擬、空間示意、3D繪圖——以全視覺化的方式呈現恆星的奧妙與壯麗，用最清晰的方式解答你對恆星的所有疑問。

在書中你會知道：

  • 宇宙如何誕生與觀測，和宇宙結構理論。
  • 恆星的定義、內部結構、大小、光度與生命階段。
  • 什麼是超新星、中子星、聚星、變星，以及各種類型和特性的恆星。
  • 什麼是黑洞、星系、星雲、星團，以及各種恆星系統和內部活動。
  • 全天88星座在天球上的分布位置、關鍵數據、深空天體……以及其他觀星知識。
  • 恆星發現、觀測與星圖繪製等歷史年表。

認識星系、宇宙結構和全天星座的最清晰地圖指南
從孕育恆星的星雲、超大質量黑洞，到宇宙最遙遠的角落，《圖解恆星系》帶你離開太陽系，以精采絕倫的電腦繪圖與資訊圖表，對全宇宙已知各類型的發光天體進行全面性的解說。書中以先進成像技術繪製的清晰圖解，讓你細細觀察各種恆星、星系、星團的驚人面貌。

本書以太空望遠鏡和世界各地地面天文臺的最新觀測數據和拍攝畫面繪製編寫，並透過3D圖形切割出天球上88個星座的分布位置，以全面視覺化的方式呈現出完整的宇宙動態和空間結構，讓你對恆星獲得前所未有的認識，是天文迷的必備參考書。

本書特色

最權威的恆星導覽圖，圖解無垠宇宙，探索奧秘星空圖鑑

  • 亞馬遜讀者5星超高評價，星座迷、天文迷必備參考書
  • 88星座全圖解，介紹星座的構成與背後的美麗故事
  • 視覺化、系統性呈現地球可觀測到的數千億顆恆星
  • 透過史上最詳盡的繪圖與資訊圖表，帶你深入宇宙的每個角落
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Photo Credit: 大石國際文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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