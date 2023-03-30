2023/03/30,
商業

比亞迪王傳福發豪語：電動車價格戰4月底分勝負，年底成為中國第一大車企

比亞迪王傳福發豪語：電動車價格戰4月底分勝負，年底成為中國第一大車企
中國江蘇省淮安市的一家比亞迪汽車銷售店。 Photo Credit: GettyImages

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比亞迪（BTD）董事長王傳福表示，中國市場進入價格戰，主要的原因是供需矛盾，供大於求，所以有一些企業要被淘汰，而過去家電、手機行業都是這樣過來的，因此電動車也不會例外，而預計今（2023）年年底目標為中國第一大汽車製造商。

比亞迪（BYD）於3月29日舉行業績發表會，董事長王傳福表示，受惠於電動車爆發，比亞迪的銷量相較於去（2022）年同期有顯著成長，而今年目標是成為中國第一大汽車製造商，然而對手鴻海（Foxconn）在電動車業務牛步，未來危機已經開始浮現。

比亞迪拚中國第一，王傳福：價格戰4月底分勝負

3月29日，比亞迪發布財報顯示，2022年公司營業收入為人民幣（下同）4240.61億元，相較去（2022）年同期成長96.2%，淨利達到166.22億，相較同期成長445.86%，綜合而言各項數據均創歷史新高，同時也是首次年淨利突破百億元。

比亞迪主要的業務營收，分別是汽車相關產品及其他產品業務，達3246.91億元，相較同期成長151.78%；手機零件、組裝及其他產品業務的收入，則是988.15億元，成長達到14.3%。

比亞迪銷量方面，2022年進入業務大爆發，全年銷量180.25萬輛，相較同期成長149.88%。其中客車銷量為179.66萬輛，成長151.83%，接著海外銷量為4.53萬輛，則大幅增加194.54%。

值得一提的是，汽車相關業務佔集團總收入的比例已經達到76.57%。根據中國乘用車市場信息聯合會的數據顯示，2022年中國電動車銷量達688.7萬輛，大幅成長達到93.4%，連續8年位居全球第一，而電動車滲透率達到25.6%，大幅提升12.1個百分點。

以上數據顯示，中國市場已經進入的爆發期。王傳福進而表示，中國市場進入價格戰，主要的原因是供需矛盾，供大於求，所以有一些企業要被淘汰，而過去家電、手機行業都是這樣過來的，因此電動車也不會例外。

王傳福強調，2023年市場進入淘汰賽，但是價格戰在4月底會降低並分出勝負，而比亞迪的目標是今年底前成為中國第一大汽車製造商。而在技術上，起初電動車浪潮讓各業者競爭平起平坐，不過比亞迪目前已占有利地位，公司將繼續投資新技術以擴大優勢。

鴻海的危機浮現，電動車事業受矚目

然而，作為比亞迪的勁敵鴻海面臨嚴峻挑戰。多年下來，鴻海除了在電子產品代工上和比亞迪短兵相接以外，同時也在電動車產業上爭鋒相對，如今比亞迪趁著中國市場爆發而崛起，已經對鴻海造成不小壓力。

鴻海最新財報顯示，全年淨利達到新台幣1415億，每股盈餘（EPS）達10.21元，是近15年新高，但是隱憂則是受到全球景氣下滑影響，鴻海針對資通訊（ICT）產業展望轉較為保守看待，再加上而電動車業務，始終卻未有長足的進展，意味著未來營運成長也受到限制。

鴻海2022年報顯示，營業比重仍然是以3C產品為主要，高達98%。眾多研究機構調查指出，隨著3C市場飽和，電子產品成長動能將萎縮。

對於鴻海而言，電子代工岌岌可危，因為包含立訊在內的紅色供應鏈，正在積極搶單，並逐步侵蝕鴻海的代工版圖。有鑑於此，鴻海近年才亟欲打開電動車市場，積極整合電池、整車等業務，希望循著過去代工模式，找到營運成長的動能。

鴻海日前公佈，在電動車事業的三大策略，分別是擴張北美電動車布局、擴大深化客戶基礎，以及電池研發持續推進。此外，鴻海也發布重要訊息，延聘日產汽車（Nissan Motor）的大佬關潤擔任鴻海電動車策略長，將借重他於日本汽車產業豐富的管理經驗，整合集團電動車的資源。

然而，這些佈局似乎顯得牛步，尤其在比亞迪的電動車出貨日益攀高的情況下，鴻海才請來新動車策略長調度電動車事業；此外，出貨情況上，也未確切公布實際的電動車出貨數量，同時也沒有取得包含特斯拉（Tesla）在內等大車廠訂單的消息，對照兩者形成顯明的對比。

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核稿編輯：翁世航


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