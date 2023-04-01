2023/04/01,
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問遭記者質疑「是中國在管嗎？」翻臉離場

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問遭記者質疑「是中國在管嗎？」翻臉離場
Photo Credit: 聯合國Youtube官方頻道

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記者問，科索沃不是聯合國會員國，科索沃官員也曾到聯合國安理會做簡報，「為何他們就能進入？在我看來，這些人都是世界公民，沒想到秘書長會是一個想要實施歧視的人」。

（中央社）總統蔡英文出訪友邦過境美國，聯合國秘書長發言人28日在記者會回答不出「台灣人為何無法進入聯合國總部大樓」，更被「是否中國在管理聯合國」問題激怒，匆匆結束記者會。

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」29日出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境美國紐約，各國媒體均表關切。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）27日出席例行記者會回覆媒體提問。「愛爾蘭時報」記者莫瑞（Yvonne Murray）問道，「台灣總統蔡英文本週來到美國，將來到紐約，她被認為是亞洲民主先鋒的領導人，秘書長有什麼訊息要對她說嗎？」

杜加里克卻答非所問說，「秘書長在中國問題上的立場，以聯合國大會決議的一個中國政策為原則」。

莫瑞說，「抱歉，我不是在問中國，我是在問台灣和它的民主…」。杜加里克打斷她說，「我明白妳的問題，這就是答覆」。

莫瑞繼續問道，「好吧，那麼台灣公民，持（台灣）護照的人不能進入這棟大樓參觀，秘書長對此有什麼話要說？」杜加里克回應，「聯合國的政策是，聯合國總部大樓對持有會員國身分證明的人員開放」。

《半島電視台》記者貝伊斯（James Bays）追問，「台灣公民過去可以進入這棟樓，現在卻不能了，這是怎麼改變的？」杜加里克重申，民眾想要進入聯合國總部大樓必須持有會員國政府核發的身分證明。

貝伊斯再次追問，「這是聯合國大會決議嗎？還是秘書長自己的決定？」杜加里克說，「不知道，讓我去查一查」。

貝伊斯說，「你最好去查一下，因為還有科索沃護照，科索沃官員之前還來安理會簡報。科索沃不是聯合國會員國，為何他們就能進入？在我看來，這些人都是世界公民，沒想到秘書長會是一個想要實施歧視的人」。

最後，法國記者拉發林（Celhia De Lavarene）詢問，「幾年前，我們試圖讓台灣記者進入這棟大樓，但沒辦法，因為中國不同意」。

杜加里克不悅表示，「妳是在發表聲明，還是在提出問題？妳的問題是什麼？」拉發林說，「我想知道是不是中國在管理聯合國？」

杜加里克更加不悅地表示，「這是我今天聽到最荒謬的問題之一」，隨後結束記者會。

這段記者會畫面由來自台灣、目前在蘇黎世聯邦理工學院（ETH）就讀博士生的Joshua Yang發布於社群媒體推特，引起轉發。

華府智庫專家葛來儀也轉推表示，「這些提問真的太好了…台灣民眾確實是世界公民，應該被允許進入聯合國總部大樓，台灣也應該被允許參與聯合國活動」。

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責任編輯：李秉芳
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