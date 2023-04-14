《Big 3網壇三巨頭》：和歷史上所有偉大宿敵關係一樣，「對決」最終將昇華為友誼

文：卡洛斯・拜德茲（Carlos Báidez）

行為典範

與各自的球風一樣，本書的三位主人公的個性與人生都截然不同。他們的根源、在人格發展和職業發展的各個階段所遇見的人，都造就了他們的模樣。話雖如此，費德勒、納達爾和喬科維奇在個性的本質上有所一致。三人都將穩定生活視為最需優先達成的目標，無論在公私領域都不製造巨大的爭議或醜聞。這點對他們在賽場上的表現造成非常正面的結果。此外，三人尤其具備運動家精神，無論場內外，都是良好的典範。

三巨頭的偉大人格不只造就了他們在二十一世紀頭二十年的宿敵關係，也影響了整個ATP巡迴賽的氛圍。他們對競技和對手懷有極高的敬意，令網壇迎來一段太平盛世，徹底揮別八○和九○年代的爭議。主角已轉變為競技本身。新聞工作者費斯特（Sebastián Fest）在其著作《無網》（Sin red）一書中解釋了這點。

《無網》不只闡述了三巨頭的宿敵關係，也側寫現代網球，講述八○和九○年代網壇巨擘所掀起的腥風血雨。康諾斯（Jimmy Connors）、馬克安諾及藍道戰無休止，互不尊重彼此，營造出一種今日難以想像的緊繃氣氛。九○年代，那個惡棍當道的年代開始逐榮。這個獎項每年由所有網球選手票選，再由ATP協會頒獎。這點再次證明費德勒在網壇是多麼受人敬重，而他也是實至名歸。然而，職業生涯早年他不時會做出不良行為，甚至因行為不檢而遭裁判警告。鮮少有球迷知道他的這一面。

青少年時期的費德勒是個壞孩子，成為職業選手後的頭幾年表現也沒好到哪裡去，他好幾次把球拍摔壞，對主審不敬，甚至收過警告，遭到罰款。如今，我們很難相信他從前是這樣的人。二○○一年漢堡大師賽，他敗給阿根廷的斯奎拉里（Franco Squillari），而那場比賽也成了轉捩點，改變了他往後的行為舉止。這是費德勒最後一次鬧脾氣，因為他為自己所展現出的壞榜樣感到羞愧，意識到不能再繼續當著數百萬人的面做出不良示範。

在紀錄片《天才之擊》中，費德勒承認那天在自己的腦海中敲了一下滑鼠，決定改善自己的行為：「進軍職業後，有這麼一刻我心想，發自內心認為這麼做，我自己感覺並不舒服。有電視直播比賽時我不喜歡這麼做，不喜歡成千上百，甚至上百萬人在家裡客廳看著我一邊亂吼，一邊亂扔球拍……我不喜歡，然後我對自己說，我會改掉這一點。」今日，完全看不出費德勒是會鬧出這種事的人，他可能是最受全世界球迷愛戴的選手。拜他的精湛球技所賜，也多虧了他許多年來在場上和場外所展現的典範。

若說費德勒是球迷最喜愛的選手，那麼納達爾就是這份名單第二名，更是賽事主辦單位和工作人員最愛的選手。他極具親和力，為人和藹可親，沒有架子，為他博得比賽單位（工作人員、主辦委員和球僮等）的特別喜愛。納達爾三度獲得艾柏格運動精神獎，無論是場上或場外，都沒有人記得他有任何不當行為的前科，他的謙遜一直受人讚美，有時候可以說是謙卑過了頭，而且他替粉絲簽名時也無比有耐心。

此外，賽後記者會上，他從來不為自己的敗仗找藉口，這是他與托尼學習的那些年所養成的習慣。他以良好態度和堅毅精神，贏得所有球迷的心，就連最鐵石心腸的人也會喜漸稀釋，演變成現今的網壇，今日，網壇的大人物可是孩子們的行為榜樣。就這個層面而言，費德勒的職業生涯可以稱為模範。他曾十三度獲得艾柏格運動精神獎的殊歡。法網就是一個例子，征戰法網許多年、數次封王後，巴黎的觀眾才終於臣服於他的精采表現，才終於在他每次站上場時表現對他的愛。

喬科維奇的情況則不一樣。他比費德勒和納達爾花的時間更長，更晚才贏得同儕的認可和尊敬，但隨著時間，他已成功證明自己是偉大的運動選手，而且不只是因為成績而偉大。初入職業網壇早年，喬科維奇曾被指責佯裝受傷，藉此冷卻對手在場上的勢頭，甚至眼見贏不了比賽時，明明沒受傷卻也會退賽。對他有意見的選手很多，除了羅迪克和瓦林卡，也包括費德勒。

喬科維奇從前經常模仿其他選手的打法，比方納達爾就是被他模仿的對象，他甚至也模仿女性選手，如莎拉波娃（Maria Sharapova），但這個作法並沒有為他博得人氣和尊重。他這麼做的出發點雖好，而且天生瀟灑翩翩，許多球迷也熱愛看他比賽，然而指責他模仿的人也不在少數。隨著時間經過，人們慢慢認識真正的喬科維奇，不是那個尋求認可或譁眾取寵的他，而是背後的那個他。他為世界上發生的事感到憂心，總是願意為改善這個世界盡一份力。

喬科維奇打進排行榜前段班時，費德勒和納達爾早已在網壇各自雄霸一方，這點也導致他進入職業早年更難贏得球迷的心。球迷的心早就歸向他的兩大宿敵。甚至在行銷和廣告上，粉絲也早已在Nike所安排的對立中選邊站了，因此，喬科維奇不得不在其他商業品牌中尋找屬於他的市場和棲身之地。費德費和納達爾已改變了網球的全貌，全世界球迷的目光全聚焦在他倆身上。

喬科維奇和他的家人對此現象感到不公平。就某方面而言，他們說的也沒錯，因為幾乎在全世界的任何一座球場上，只要喬科維奇對上這兩位宿敵，球迷幾乎都一面倒地支持他們。不光是這個原因，而是許多時候，觀眾甚至直接了當地反對他，就算站在球網對面的對手不是費德勒或納達爾也一樣。