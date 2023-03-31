TNL+ 2023/03/31,
政治

「馬這個」訪中與蔡總統訪美時間太巧合，中共可能想玩一套政治上的「彈性反應」戰略

「馬這個」訪中與蔡總統訪美時間太巧合，中共可能想玩一套政治上的「彈性反應」戰略
馬英九參觀南京總統府舊址｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中共可能想玩一套政治上的「彈性反應」戰略。利用「馬前這個」人還在中國大陸之時，在各層級安排對應會見，對抗蔡總統在美國受到的禮遇。例如蔡若見了麥卡錫，馬就可能遇見政協主席王滬寧，終究王是上海復旦出身，政協是中國名義上的國會。

馬英九去中國祭祖，原是人情之常，無可厚非。但其行程與蔡總統訪美時程重疊，早兩天去，同一天回，未免也太過「巧合」。在總統「這個」層級上的出訪事務，不但要精算各種干擾，還要力圖避障，「巧合」的機率幾乎等於零，尤其馬團隊更習於精算行程。

在2006年阿扁罷免案時，大巨蛋預定地的國民黨造勢場上，馬英九車隊早在對街街口停了10分鐘，就是不進來。一直等到老宋上台講話不到一分鐘，馬的車隊馬上開過來在門口下車，全場高喊「總統好」，台上老宋講話不到兩分鐘，不得不中斷停下來，跟著群眾迎接馬英九。馬的幕僚則一臉無辜的對著我和市議員黃珊珊說：「巧合吧！」

這次訪中究竟是馬主動？還是對岸要求？內情不得而知，但其結果是一樣的。如果如傳聞是丁薛祥這種「正國級」人物，或國台辦主任親自來接機，那就大致等同於連戰2005年訪中，以國家元首之禮相待。主賓坐黑頭轎車，團員坐中巴、大巴，全程交通管制，該見的見，該談的談，分秒不差，大致上不會有什麼意外，行程與講話完全可以事前掌握。

馬英九走訪南京中山陵（2）
Photo Credit: 中央社
前總統馬英九（左）在中山陵內親自書寫的「和平奮鬥、振興中華」8個字，署名只寫上「馬英九」。 （馬英九基金會提供） 中央社記者呂佳蓉南京傳真 112年3月28日

但馬這次一路透著些許古怪。接機的是國台辦副主任陳元豐，他原出身於陳雲林的機要，20年來經手過幾乎所有台灣各級造訪中國大陸的重要人物，國台辦主任換了多少個，他都穩如泰山，因為沒人比他認識的人多。派他接機，意思是降低馬訪中國大陸的政治敏感度，代表這是私人訪問，旅遊性質，不是「國是訪問」層級。

這是第一個古怪，如果要與蔡對作，怎會讓老馬如此雲淡風輕？如果不是要與蔡對作，那又何必挑這個清明時節雨紛紛，國事如麻欲斷魂的敏感時機出訪？作為兩岸分治70多年來，第一位訪問中國大陸的中華民國卸任元首的第一次行程，什麼重要人物都不見不會，這行程未免太清淡了點。我是不相信中國共產黨都突然發了佛心，出家吃素了的。

第二個古怪是行程安排的邏輯與意義。馬帶著青年團3月27日出發，3月29日又不去廣州看黃花崗72烈士，那不正是國民黨的青年精神之所繫？如是祭祖，4月5日如何都要在祖墳上香，其他行程都該繞著這個行程安排才對，怎會排到4月1日愚人節去上墳？難道4月5日有更重要的行程要空出時間來？

馬辦發布的行程中，4月5日是到達上海，參觀洋山港；第二天看四行倉庫、和平飯店，都是純旅遊行程。但蔡總統4月5日的行程卻很精彩，那天她要到洛杉磯，可能在4月5日或6日的某一天，會見美國眾院議長麥卡錫；甚至也不排除在其他行程中，「不期而遇」美國其他的重要政治人物。中共對此一直表達強烈的抗議，宣稱不排除有激烈反應，那這個反應會是什麼呢？

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