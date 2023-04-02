TNL+ 2023/04/02,
軍事

美國編列史上最高國防預算：除了應對中俄危機，對台灣軍工產業更是大商機

美國編列史上最高國防預算：除了應對中俄危機，對台灣軍工產業更是大商機
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我們想讓你知道的是

我們不只在美軍國防預算暴增中看到美國應對中國威脅的危機感，更看到了商機。台灣人原創性研發不行，但把超複雜又很貴的東西，用千萬種方法做到價廉物美卻很在行。台灣大可在這波美國防預算的擴張中，積極搶得OEM或ODM的代工生產機會。

美國總統拜登於3月9日發布了2024財政年度預算案。據《彭博社》報導，這將是美國在和平時期最多的國防預算之一，總額將超過8350億美元，其中1700億美元將用於武器採購，1450億美元用於研究和開發，均創下新記錄。

據瞭解，小布希政府時期，美軍深陷伊拉克與阿富汗，2008年時的國防預算，也僅相當於2022年幣值的8320億美元。今年美軍的預算不但超出伊拉克戰爭時期，各軍種與司令部還有一整排「願望清單」尚未滿足。

印太司令部希望在拜登發布的額度上，再增加35億美元，以增強印太地區的彈藥庫存；升級關島的飛彈防禦系統；研發與採購標準-6（SM-6）飛彈以應對中國的彈道飛彈和極音速飛彈；在菲律賓的新基地建設，與盟邦的軍事合作與軍隊代訓，以及舉辦各種演習，都需要比白宮核准額度更多的經費。其他各軍種與司令部的願望清單雖不如印太司令部胃口那麼大，但加一加也有個10億美元左右。

事實上，印太司令部在提給國會的評估報告中，2024年至2028年間便要支出超過870億美元，僅2024財年就要價154億美元。相較於2023年支出的90億，單年成長60億美元。去年提出的5年估價是770億，今年是870億。但在拜登的2024財年計劃中，印太司令部只有91億，整整缺了60億。

印太司令部之所以敢開口要這麼多預算，主要是為了應對中國威脅，所以需要在整個地區建立新的太空能力、飛彈和防空系統、雷達系統、集結區、情報共享中心、補給站和試驗場。還需要分散美軍部署，這代表需要新的基地，並與盟國和合作夥伴進行演習。

印太司令部的報告中稱：「美國必須集中精力在國際換日線以西部署持久、致命和一體化的聯合部隊，這可能會造成不成比例的成本，並使任何對手與美軍有效競爭的能力複雜化。」重點之一便是關島，印太司令想在此建立完整的宙斯盾系統，使關島擁有360度持久和綜合防空能力，以保障這裡的美軍主要基地和後勤系統，成為整個西太平洋的軍事支柱。

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美國國防預算的大幅增長，該感謝的第一位是普亭，第二位是習近平。俄烏戰爭打醒了沉睡30年的美國軍方，突然驚覺，自前蘇聯解體後，美軍拔劍四顧心茫茫，因此主力轉向反恐戰爭，對有限戰爭或全面戰爭的準備是完全不夠的。

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