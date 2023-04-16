【影評】《鈴芽之旅》：新海誠獻給觀眾的閉門儀式，以動畫編織想像，回溯並傳承311的記憶

2022年10月22日，距離《鈴芽之旅》在日本上映前三個星期，其官方網站及推特發表了一則公告，題為「給預備觀賞《鈴芽之旅》的觀眾」。

公告前半段的內容沒什麼特別，就只是宣布《鈴芽之旅》已經製作完畢。然而後半段的內容，則顯得正式而小心翼翼——公告提到，電影將會有關於地震的描述，並且會出現接收到緊急地震速報時所發出的警報聲；雖然電影中出現的警報聲會與現實略有不同，但請觀眾入場前仍多加留意。

這則公告，在《鈴芽之旅》於日本上映後，也張貼於當地戲院，提醒觀眾在觀影前做好心理準備。白底黑字的這則通告，貼在《鈴芽之旅》那用色鮮艷的電影海報旁邊，對比之下更顯肅穆。

而看畢《鈴芽之旅》的我們都知道，通告中提到的地震與警報，不單是指劇情中段那發生於東京，最終靠宗太成為人柱（也就是故事中的「要石」）才讓整個都市倖免於難的地震；亦同時指向在12年前的3月11日，那發生在現實世界，並導致超過18000人罹難的東日本大地震。

故事末段，鈴芽回到位於東北的故鄉，打開兒時寫下的日記，揭到311的一頁，發現眼前只有一片被塗黑的凌亂——當創傷超載之時，痛苦就無法被言說，並只能像故事裡的日記般，將傷痛的記憶埋於土裡，不再翻開。

但新海誠還是決定，把這段311的記憶挖出來。311以真實存在的事件，成為劇情的一部份，迥異於前兩作只以虛構的災難作為隱喻，偷渡到故事當中。於是《鈴芽之旅》成為了名副其實的「後311」電影：

它不再像《你的名字》般，只著重描述在災難的無常下人們如何去思念與相愛，也不再像《天氣之子》般，著重批判在災難下沒有人（猶其是成年人）能夠獨善其身；而是更直接地，嘗試敘述在巨大得無法簡單言說的災難下，這一世代的人們該如何回溯、面對，並記憶這場徹底改變了日本的大地震。