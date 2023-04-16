【影評】《鈴芽之旅》：新海誠獻給觀眾的閉門儀式，以動畫編織想像，回溯並傳承311的記憶
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「閉門」過程中的回溯，實際所做的就是透過想像力「經歷」他們所經歷的，回溯那時的人與事，並作為記憶存留腦海。整部《鈴芽之旅》，就是一場獻予觀眾，關於「311」的「閉門」—以動畫編織想像，讓觀眾回溯過後傳承「311」的記憶。
2022年10月22日，距離《鈴芽之旅》在日本上映前三個星期，其官方網站及推特發表了一則公告，題為「給預備觀賞《鈴芽之旅》的觀眾」。
公告前半段的內容沒什麼特別，就只是宣布《鈴芽之旅》已經製作完畢。然而後半段的內容，則顯得正式而小心翼翼——公告提到，電影將會有關於地震的描述，並且會出現接收到緊急地震速報時所發出的警報聲；雖然電影中出現的警報聲會與現實略有不同，但請觀眾入場前仍多加留意。
這則公告，在《鈴芽之旅》於日本上映後，也張貼於當地戲院，提醒觀眾在觀影前做好心理準備。白底黑字的這則通告，貼在《鈴芽之旅》那用色鮮艷的電影海報旁邊，對比之下更顯肅穆。
而看畢《鈴芽之旅》的我們都知道，通告中提到的地震與警報，不單是指劇情中段那發生於東京，最終靠宗太成為人柱（也就是故事中的「要石」）才讓整個都市倖免於難的地震；亦同時指向在12年前的3月11日，那發生在現實世界，並導致超過18000人罹難的東日本大地震。
故事末段，鈴芽回到位於東北的故鄉，打開兒時寫下的日記，揭到311的一頁，發現眼前只有一片被塗黑的凌亂——當創傷超載之時，痛苦就無法被言說，並只能像故事裡的日記般，將傷痛的記憶埋於土裡，不再翻開。
但新海誠還是決定，把這段311的記憶挖出來。311以真實存在的事件，成為劇情的一部份，迥異於前兩作只以虛構的災難作為隱喻，偷渡到故事當中。於是《鈴芽之旅》成為了名副其實的「後311」電影：
它不再像《你的名字》般，只著重描述在災難的無常下人們如何去思念與相愛，也不再像《天氣之子》般，著重批判在災難下沒有人（猶其是成年人）能夠獨善其身；而是更直接地，嘗試敘述在巨大得無法簡單言說的災難下，這一世代的人們該如何回溯、面對，並記憶這場徹底改變了日本的大地震。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。