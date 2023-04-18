《帝國，統治世界的邏輯》：每個民族在「蘇聯宿舍」都有自己的房間，只有俄羅斯沒有
我們想讓你知道的是
蘇維埃帝國解體，俄羅斯人比其他民族更迫切面對這些問題：我們是誰？我們的身分是什麼？又該如何宣揚？俄羅斯真的可能是個「正常」的民族國家嗎？身為數百年來帝國綿延的核心要素，俄羅斯所有的經驗都是帝國的。他們如何在短短幾年內學會當一個民族國家？
文：克里杉．庫馬（Krishan Kumar）
俄羅斯人——帝國的受害者？
一九九四年，在美國流亡將近二十年後，小說家亞歷山大．索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）發表長篇文章〈二十世紀尾聲之俄羅斯問題〉（The Russian Question at the End of the Twentieth Century）。【註1】摘要回顧俄羅斯歷史的時候，他痛批所有俄羅斯領導人，從彼得大帝開始，一路罵到蘇聯的共產主義領袖，說他們忽略俄羅斯與俄羅斯人民。
他控訴，這些統治者，沒有任何人發現「建立多族群的帝國將危害一國的統治民族」。（[1994] 1995: 38）在斯拉夫派的模式下，他看見作為一個外來政權的俄羅斯政府，強迫加諸在本土俄羅斯的民族身上。追求帝國光榮，而且錯誤地希望在西方國家眼中證明自己的時候，他們已經加入代價高昂、血腥殘忍的外國事業，為俄羅斯民族帶來莫大苦難，並且對俄羅斯社會平添長期傷害。「蘇維埃帝國對我們（俄羅斯人）不僅沒有必要，而且毀了我們」——這就是索忍尼辛對整個蘇維埃實驗的判決，對於沙皇創造的帝國亦同。（[1994] 1995: 88）
這個傷心的故事並非隨著一九九一年蘇聯倒臺而結束。歸功於鼓勵俄羅斯人移居整個帝國的政策（其實也是沿襲沙皇），現有兩千五百萬族群的俄羅斯人（占據所有俄羅斯人百分之十八），也是「目前為止世界上最多的僑民」，孤立無援地生活在諸多甫從前蘇維埃共和國獨立的「鄰國」。加上一九九〇年代失敗的經濟政策，以及前共產黨幹部掠奪國家財產，他的人民現在生活在「大俄羅斯災難」當中。（[1994] 1995: 104）
索忍尼辛絕對不是唯一一個人，認為俄羅斯人正是這幾年蘇維埃帝國首要的受害者（Brubaker 1996: 52; Flenley 1996: 234; Rowley 1997: 321）。抓住俄羅斯民族主義的韁繩，並將俄羅斯帶出蘇聯的鮑利斯．葉爾欽，沉痛地說到在俄羅斯人民身上的「馬克思主義實驗」：「他們不從非洲的國家開始，反而從我們開始這個實驗」，結果「把我們推出世界文明國家走的道路之外」（in Kumar 2001: 171）。一九九一年十二月的民調顯示，多數俄羅斯人支持蘇聯瓦解並成立獨立的俄羅斯，這個結果和不過幾年前進行的調查相反。（Dunlop 1997: 42-45; Beissinger 2006: 295）
任何人都懂得這個諷刺。如同沙皇時代，俄羅斯本該是統治蘇聯的民族。俄羅斯輕易就是最富有、最大、最多人口的社群。多民族的蘇維埃帝國廣泛接受俄羅斯語為共通語言。儘管有些遲疑，俄羅斯文化——普希金、托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基的文化——在整個蘇聯流行。蘇維埃領導階層絕大多數都是俄羅斯族群。整個蘇聯歷史，史達林是唯一擔任最高職位的非俄羅斯人。俄羅斯人主導蘇聯時期多數制定政策的機構（Rywkin 1980: 182, 185; Medish 1980: 193; Brubaker 1996: 42）。俄羅斯人顯然是「同級之首」。他們怎麼可能變成，或認為自己是帝國的受害者？
認為自己因為優越地位受苦的帝國民族，俄羅斯人當然不是第一且唯一。多數歐洲帝國「承擔國家」的民族都受到同樣想法的影響——卡斯提爾人、奧地利德意志人、突厥人、英格蘭人、法蘭西人。就連羅馬帝國後期的羅馬人也這麼認為。當然，這種想法有些似是而非的成分在內。統治民族確實普遍將他們的性格傳染到他們創造並維繫的帝國。最廣義的意義下，那是「他們的帝國」，即使如同蘇聯的情況，他們不見得把自己的名字給帝國。
但是我們多次注意過，為了方便管理帝國，以及帝國的安康，他們通常需要壓抑自己的身分、自己的主張。如此輕易導致帝國成員覺得，所有帝國民族中，唯獨他們的民族受到歧視待遇，換句話說，代表他們而進行的「積極」或「逆向歧視」、「肯定行動」，其實傷害了他們，導致他們成為受害者。「因為」他們是統治民族，他們必須服從他人的需要與欲求。
俄羅斯人對於「逆向歧視」首當其衝感覺可以回溯到很遠，不只在蘇維埃帝國，沙皇時期也是。「喔，沙皇，授予你的人民那些你已授予波蘭人和芬蘭人的東西吧！」這是十九世紀初開始流行的俄羅斯諷刺祈禱文（Pearson 1989: 102）。百分之八十的俄羅斯農民人口覺得他們受到相對嚴重的剝奪。在王國土地上過得比在貴族土地要好的農民，多數都是非俄羅斯人。農奴多半在俄羅斯中部地區，但是芬蘭、中亞、遠東都沒有農奴。
在波蘭（一八〇七）和波羅的海（一八一六—一八一九）的農夫比俄羅斯（一八六一）的農夫早了幾十年被解放，而且條件好得多。為了平衡波蘭土地階級的影響，白俄羅斯、西烏克蘭和立陶宛的農民待遇比起俄羅斯的農民也較好。這是鋪天蓋地的「內部殖民主義」。多米尼克．李文甚至拿歐洲海外帝國的非歐洲當地民族和俄羅斯農民的處境相比。（Lieven 2001: 257; cf.Etkind 2011: 124-28; Kappeler 2001: 124-25; Morrison 2012: 338）
Tags：
乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！