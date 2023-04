《帝國，統治世界的邏輯》：每個民族在「蘇聯宿舍」都有自己的房間，只有俄羅斯沒有

文:克里杉.庫馬(Krishan Kumar)

俄羅斯人——帝國的受害者?

一九九四年,在美國流亡將近二十年後,小說家亞歷山大.索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)發表長篇文章〈二十世紀尾聲之俄羅斯問題〉(The Russian Question at the End of the Twentieth Century)。【註1】摘要回顧俄羅斯歷史的時候,他痛批所有俄羅斯領導人,從彼得大帝開始,一路罵到蘇聯的共產主義領袖,說他們忽略俄羅斯與俄羅斯人民。

他控訴,這些統治者,沒有任何人發現「建立多族群的帝國將危害一國的統治民族」。([1994] 1995: 38)在斯拉夫派的模式下,他看見作為一個外來政權的俄羅斯政府,強迫加諸在本土俄羅斯的民族身上。追求帝國光榮,而且錯誤地希望在西方國家眼中證明自己的時候,他們已經加入代價高昂、血腥殘忍的外國事業,為俄羅斯民族帶來莫大苦難,並且對俄羅斯社會平添長期傷害。「蘇維埃帝國對我們(俄羅斯人)不僅沒有必要,而且毀了我們」——這就是索忍尼辛對整個蘇維埃實驗的判決,對於沙皇創造的帝國亦同。([1994] 1995: 88)

這個傷心的故事並非隨著一九九一年蘇聯倒臺而結束。歸功於鼓勵俄羅斯人移居整個帝國的政策(其實也是沿襲沙皇),現有兩千五百萬族群的俄羅斯人(占據所有俄羅斯人百分之十八),也是「目前為止世界上最多的僑民」,孤立無援地生活在諸多甫從前蘇維埃共和國獨立的「鄰國」。加上一九九〇年代失敗的經濟政策,以及前共產黨幹部掠奪國家財產,他的人民現在生活在「大俄羅斯災難」當中。([1994] 1995: 104)

索忍尼辛絕對不是唯一一個人,認為俄羅斯人正是這幾年蘇維埃帝國首要的受害者(Brubaker 1996: 52; Flenley 1996: 234; Rowley 1997: 321)。抓住俄羅斯民族主義的韁繩,並將俄羅斯帶出蘇聯的鮑利斯.葉爾欽,沉痛地說到在俄羅斯人民身上的「馬克思主義實驗」:「他們不從非洲的國家開始,反而從我們開始這個實驗」,結果「把我們推出世界文明國家走的道路之外」(in Kumar 2001: 171)。一九九一年十二月的民調顯示,多數俄羅斯人支持蘇聯瓦解並成立獨立的俄羅斯,這個結果和不過幾年前進行的調查相反。(Dunlop 1997: 42-45; Beissinger 2006: 295)

任何人都懂得這個諷刺。如同沙皇時代,俄羅斯本該是統治蘇聯的民族。俄羅斯輕易就是最富有、最大、最多人口的社群。多民族的蘇維埃帝國廣泛接受俄羅斯語為共通語言。儘管有些遲疑,俄羅斯文化——普希金、托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基的文化——在整個蘇聯流行。蘇維埃領導階層絕大多數都是俄羅斯族群。整個蘇聯歷史,史達林是唯一擔任最高職位的非俄羅斯人。俄羅斯人主導蘇聯時期多數制定政策的機構(Rywkin 1980: 182, 185; Medish 1980: 193; Brubaker 1996: 42)。俄羅斯人顯然是「同級之首」。他們怎麼可能變成,或認為自己是帝國的受害者?

認為自己因為優越地位受苦的帝國民族,俄羅斯人當然不是第一且唯一。多數歐洲帝國「承擔國家」的民族都受到同樣想法的影響——卡斯提爾人、奧地利德意志人、突厥人、英格蘭人、法蘭西人。就連羅馬帝國後期的羅馬人也這麼認為。當然,這種想法有些似是而非的成分在內。統治民族確實普遍將他們的性格傳染到他們創造並維繫的帝國。最廣義的意義下,那是「他們的帝國」,即使如同蘇聯的情況,他們不見得把自己的名字給帝國。

但是我們多次注意過,為了方便管理帝國,以及帝國的安康,他們通常需要壓抑自己的身分、自己的主張。如此輕易導致帝國成員覺得,所有帝國民族中,唯獨他們的民族受到歧視待遇,換句話說,代表他們而進行的「積極」或「逆向歧視」、「肯定行動」,其實傷害了他們,導致他們成為受害者。「因為」他們是統治民族,他們必須服從他人的需要與欲求。

俄羅斯人對於「逆向歧視」首當其衝感覺可以回溯到很遠,不只在蘇維埃帝國,沙皇時期也是。「喔,沙皇,授予你的人民那些你已授予波蘭人和芬蘭人的東西吧!」這是十九世紀初開始流行的俄羅斯諷刺祈禱文(Pearson 1989: 102)。百分之八十的俄羅斯農民人口覺得他們受到相對嚴重的剝奪。在王國土地上過得比在貴族土地要好的農民,多數都是非俄羅斯人。農奴多半在俄羅斯中部地區,但是芬蘭、中亞、遠東都沒有農奴。

在波蘭(一八〇七)和波羅的海(一八一六—一八一九)的農夫比俄羅斯(一八六一)的農夫早了幾十年被解放,而且條件好得多。為了平衡波蘭土地階級的影響,白俄羅斯、西烏克蘭和立陶宛的農民待遇比起俄羅斯的農民也較好。這是鋪天蓋地的「內部殖民主義」。多米尼克.李文甚至拿歐洲海外帝國的非歐洲當地民族和俄羅斯農民的處境相比。(Lieven 2001: 257; cf.Etkind 2011: 124-28; Kappeler 2001: 124-25; Morrison 2012: 338)