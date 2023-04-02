基隆十足「悲情城市」形象，不是遊憩之地，但這幾年我卻開始流連忘返

文：果子離

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多年來，若問我台灣最不喜歡的城市，我毫不猶豫回答，是基隆。狹窄的街道，人車爭道，文化氣息微薄，何況多雨，陰陰暗暗，十足「悲情城市」形象。

很少去基隆。不是遊憩之地。幾年前起卻流連忘返。

不，不是市區，對市容陰暗的印象並未好轉，獨行或共遊只往有水的地方走，和平島、八斗子、海科館、老鷹盤旋基隆港，成為我的漫遊地。

往海邊走，依循「鄉村包圍城市」的概念，對基隆，加了一點點印象分數，漸漸對基隆產生好奇，會不會寃枉了這座雨都？會不會有什麼錯過了？而城市的黯淡形象從何而來？

這幾年，林右昌市長任內為基隆帶來新風貌，令人驚嘆相看，更引我好奇。

因此當小歐《正好住基隆》出版，便買來一讀，想從在地人眼中找到答案。

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不是我外地人的偏見，在地者對基隆印象也不好，小歐說，此城多雨，國中時期學校每天檢查學生有無帶傘，市容街道狹窄，「山坡和階梯很多」、「觀光區都很陰森」。她在台北讀書，覺得基隆是台北的海邊，是邊緣地帶，基隆只用來睡覺，工作娛樂都在台北。她對基隆態度冷漠，直到日本四國徒步遍路旅行回來，重新思考生活的意義，思考如何與生活的土地相處，遂以走路的方式重新認識基隆。

對，認識基隆、逛遊基隆要用走的，基隆被山、海、港包夾，腹地不大，可行路線被山海限制，狹窄不利車行，卻適合徒步，其缺點也正好是優點，或說是特色。於是小歐設計出五公里的步行行程。基隆有不少五公里內的好風景，市街、公路、山、海混搭，而組合成繁華港都風、日式河畔風、巷弄文青風、海港工業風、山林健行風、濱海豔陽風、漁港復古風等路線，沿途風景多變化而不單調。

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因為對故鄉印象翻轉是在四國遍路後，或說生命啟悟是在四國遍路後，因此基隆一書特闢一章，敘述四國遍路。這趟參拜朝聖之旅，小歐詳述於多年前出版的《遍路：1200公里四國徒步記》一書。

2009年，四國遍路，參拜日本四國地區八十八處與空海大師相關的佛寺，一千兩百公里，小歐走了四十六天，沉澱自我，自我追尋的過程，讓她回國後念念不忘，所謂四國病。有一天忽然想起，似乎不怎麼認識自己的故鄉，而有走路親近基隆之旅。

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這幾年走來走去，大致循依山傍水的概念，沒想過主題套餐。看了小歐的書以後，才聽說主題路線這種事情。我若有路線，應是濱海豔陽風，未來但願增添巷弄文青風，重點不在文青，而在巷弄。巷弄路線較有機會親近市區，而基隆市區正是我長年以來對基隆觀感不佳的主因。

有些人對基隆市區的第一印象，或說走入基隆市區的主要動力，可能是廟口夜市吧。我對廟口夜市一點興趣都沒有，若駐足在人擠人的火車站前一帶，無非是為了港口看鷹。自從看了紀錄片《老鷹想飛》之後，又買了幾本相關書籍，特別喜歡老鷹這種猛禽，在港口看翔鷹飛姿，百看不厭。

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《正好住基隆》有一段描繪很傳神：「在基隆許多地方，路是有盡頭的，不是被山擋住、就是會掉到海裡。」

山海包夾的地形限制了城鎮的發展，基隆這座海港山城面臨人口稀少、外流及老化的窘境。若問基隆形象如何翻轉？如何增加人口？如何吸引更多遊客？除了都市更新等硬體建設，還有什麼撇步？

我的個人答案，在作家包子逸一篇文章之中。這篇〈《悲情城市》：雨港基隆的真實與虛幻〉明白示意，儘管基隆其貌不揚，但她很喜歡，因為「很有故事性」。

故事性是什麼？她舉例，以二二八事件的基隆為背景，除了《悲情城市》（1989），另有台灣第一部虛擬愛情AVG電玩遊戲《雨港基隆》（2014），而《悲情城市》副導張作驥的名作《黑暗之光》（1999）也以基隆為場景。

因此，包子逸說道：「基隆的歷史本身就是濃縮的台灣史，煙雨朦朧的港都特色，更增添了現成的戲劇張力。」

《悲情城市》帶動九份的觀光熱潮，至今不衰，但場景相對重要的基隆卻未因此得利。或許一些傳說與象徵也可讓基隆成為有故事的地方，就像古蹟，可能只是一棟普通房子，卻因為歷史，因為故事，而變成視覺焦點和關注對象。

基隆，如果多一點人文景象，增添一些歷史散步的風情，也許給人的印象就不一樣了吧。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰