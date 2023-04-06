日本高中校方爆「頭髮歧視」，歐美國家已認定「基於頭髮的歧視是種族歧視」
我們想讓你知道的是
近期日本話題度最高的新聞之一，就是兵庫縣姬路市某縣立高中的一名高三畢業生，因為在畢業典禮當天綁了玉米辮「不合校規」，被校方要求整場畢業典禮不能坐在同學附近。然而事情卻越來越怪，這名男同學是日美混血，父親是非裔美國人，想說畢業典禮是特別的日子，所以特別綁了玉米辮參加畢業典禮。沒想到卻因此被校方隔離，沒有辦法在高中生活最後一天，和朋友們一起留下最後的回憶......
文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）
「沒辦法和朋友們留下3年高中生活的最後紀念⋯⋯」
本日（3/28）日本話題度最高的新聞之一，就是《每日新聞》報導指出，今年2月兵庫縣姬路市某縣立高中的一名高三畢業生，因為在畢業典禮當天綁了玉米辮「不合校規」，被校方要求整場畢業典禮不能坐在同學附近。
他一個人被安排坐在沒有其他學生在的二樓座位，校方甚至要求他，畢業典禮儀式進行期間，就算台上叫了他的名字，他也不能回應，就是要把他當作透明人。
這名男同學覺得，如果是這樣的話，參加畢業典禮也沒有意思，便和父母提早離開會場，等到典禮結束後再回到學校領畢業證書及紀念品。沒想到穿著制服回到學校的他，再度被校方「隔離」。
他是去沒有任何同學在場的教室領畢業證書，想要上廁所時還有老師跟著，領完畢業證書想找一起度過高中三年的朋友們留下紀念，卻被老師罵：「給我離開學校」，讓這名學生大受打擊，這名學生的家長也覺得校方的處理方式有問題。
根本沒有禁止編髮的髮禁
事實上，這所學校雖然有髮禁，男生頭髮長度不能蓋到眼睛、耳朵和領子，但只有明文規定學生不能染髮，或是用吹風機吹出造型，並沒有禁止學生編髮。
這名男同學是日美混血，父親是非裔美國人，遺傳到父親的天然鬈髮，如果沒有特別整理，就會像爆炸頭。他知道非裔美國人會將天然鬈髮用編髮的方式綁起來，這樣看起來比較整齊，想說畢業典禮是特別的日子，所以特別綁了玉米辮參加畢業典禮。沒想到卻因此被校方隔離，沒有辦法在高中生活最後一天，和朋友們一起留下最後的回憶。
《每日新聞》接獲消息後詢問這所學校，這名同學是否有違反校規？學校只說：「這個髮型和學校指導的不一樣」，還辯稱「這不是在否定（非裔美國人）傳統髮型，我們只是請他坐到別的地方，並沒有不讓他參加畢業典禮。」
這和校方先前回應這名同學家長的說法一樣，只是反覆說：「他本人應該知道規定是什麼」，但卻講不出明確有哪一條規定禁止學生編髮。
基於頭髮的歧視是種族歧視
近年在歐美國家，基於頭髮的歧視（hair discrimination）已經逐漸被視為針對非裔族群的種族歧視。
在以白人審美觀為中心的世界裡，非裔族群的天然鬈髮常被視為「不乾淨、不衛生、散亂又沒有整理」，看起來「不夠專業」、「不適合正式場合」，這其實就是透過髮型來限制非裔族群進出「需要有專業形象的」特定場所。另一方面，非裔族群為了要符合白人世界的審美觀，得使用化學藥劑把頭髮燙直，長期下來對頭髮也是很大的傷害。
美國紐約市率先推出新制
紐約市在2019年初推出全美首例的行政準則 ——所有市民不論種族、族裔或個人身分認同，任何人都有權利擁有各式各樣的髮型。
這句話聽起來很理所當然，但如果仔細去看內文，內文有特別點出不論是擁有天然捲、玉米鬚、爆炸頭、辮子或其他髮型的黑人，他們都擁有保持頭髮原貌、不須經過修剪的權利。提出這項新規定的紐約市人權委員會當時也有明確講出，這項新制適用所有人，但最主要是要保護因天然髮質受到歧視的黑人。
所以紐約市在規定中也提到，雇主不能要求員工髮型（長短、直的或捲的、盤起來還是放下來），業者也不能禁止特定髮型的民眾進出特定場所；但是如果是因為作業流程需要，必須要戴網帽或是將頭髮紮起來，只要這些規定不會因為種族有別，適用於所有員工即可執行。違者將面臨最高25萬美元的罰款。
美國各州接連通過《皇冠法案》
在紐約市推出地方行政準則後，加州也在同年（2019）推出簡稱《皇冠法案》（CROWN Act）的州法。「皇冠」取自法案全名「打造一個對天然頭髮尊重與開放世界」（Creating a Respectful and Open World for Natural Hair）的英文首字母，只要是任何可以連結到種族的天然髮質及保護性髮型（protective hairstyle），都不該受到歧視。
這裡所謂的「保護性髮型」指的是非裔美國人常見的編髮、雷鬼頭等髮型。過去美國法院的司法判例中，只有認定黑人燙／爆炸頭（Afros）受到《1964年民權法案》禁止種族歧視的法律保護，所以《皇冠法案》等於是擴大了適用範圍，在《皇冠法案》有效的範圍內，任何常見的非裔美國人髮型都能受到保障。
在加州推出《皇冠法案》後，目前已有20個州或是更小的地方政府跟進推出類似的地方法律。美國眾議院也在2020年通過了《皇冠法案》，但目前還沒有進到參議院審理。
目前已經通過州法禁止頭髮歧視的20州包括：加州、紐約州、紐澤西州、馬里蘭州、維吉尼亞州、科羅拉多州、華盛頓州、康乃狄克州、德拉威洲、新墨西哥州、內華達州、內布拉斯加州、俄勒岡州、伊利諾州、緬因州、田納西州、麻州、明尼蘇達州、路易斯安那州、阿拉斯加
英國要求各校注意校規是否合法
在海岸另一邊的英國，英國平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commission, EHRC）也在去年要求英格蘭、蘇格蘭與威爾斯的各級學校，不得懲罰或禁止學生保留天然的非裔風格髮型，各校也應該要重新檢視校規或是現行做法是否有遵守2010年上路的《平等法》（Equality Act 2010）。
英國平等與人權委員會也提到，如果學校唯獨禁止特定髮型，要求齊頭式平等，而沒有考慮到種族或宗教因素，會讓具有特定特徵的學生屈居劣勢，進而出現間接歧視（indirect discrimination）的狀況。除非學校可以證明學校的服儀規範客觀上合理的，否則因為頭髮歧視學生，會對學生的心理健康與福祉造成負面影響。
對抗頭髮歧視成南非校園運動
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我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。