日本高中校方爆「頭髮歧視」，歐美國家已認定「基於頭髮的歧視是種族歧視」

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

「沒辦法和朋友們留下3年高中生活的最後紀念⋯⋯」

本日（3/28）日本話題度最高的新聞之一，就是《每日新聞》報導指出，今年2月兵庫縣姬路市某縣立高中的一名高三畢業生，因為在畢業典禮當天綁了玉米辮「不合校規」，被校方要求整場畢業典禮不能坐在同學附近。

他一個人被安排坐在沒有其他學生在的二樓座位，校方甚至要求他，畢業典禮儀式進行期間，就算台上叫了他的名字，他也不能回應，就是要把他當作透明人。

這名男同學覺得，如果是這樣的話，參加畢業典禮也沒有意思，便和父母提早離開會場，等到典禮結束後再回到學校領畢業證書及紀念品。沒想到穿著制服回到學校的他，再度被校方「隔離」。

他是去沒有任何同學在場的教室領畢業證書，想要上廁所時還有老師跟著，領完畢業證書想找一起度過高中三年的朋友們留下紀念，卻被老師罵：「給我離開學校」，讓這名學生大受打擊，這名學生的家長也覺得校方的處理方式有問題。

根本沒有禁止編髮的髮禁

事實上，這所學校雖然有髮禁，男生頭髮長度不能蓋到眼睛、耳朵和領子，但只有明文規定學生不能染髮，或是用吹風機吹出造型，並沒有禁止學生編髮。

這名男同學是日美混血，父親是非裔美國人，遺傳到父親的天然鬈髮，如果沒有特別整理，就會像爆炸頭。他知道非裔美國人會將天然鬈髮用編髮的方式綁起來，這樣看起來比較整齊，想說畢業典禮是特別的日子，所以特別綁了玉米辮參加畢業典禮。沒想到卻因此被校方隔離，沒有辦法在高中生活最後一天，和朋友們一起留下最後的回憶。

《每日新聞》接獲消息後詢問這所學校，這名同學是否有違反校規？學校只說：「這個髮型和學校指導的不一樣」，還辯稱「這不是在否定（非裔美國人）傳統髮型，我們只是請他坐到別的地方，並沒有不讓他參加畢業典禮。」

這和校方先前回應這名同學家長的說法一樣，只是反覆說：「他本人應該知道規定是什麼」，但卻講不出明確有哪一條規定禁止學生編髮。

基於頭髮的歧視是種族歧視

近年在歐美國家，基於頭髮的歧視（hair discrimination）已經逐漸被視為針對非裔族群的種族歧視。

在以白人審美觀為中心的世界裡，非裔族群的天然鬈髮常被視為「不乾淨、不衛生、散亂又沒有整理」，看起來「不夠專業」、「不適合正式場合」，這其實就是透過髮型來限制非裔族群進出「需要有專業形象的」特定場所。另一方面，非裔族群為了要符合白人世界的審美觀，得使用化學藥劑把頭髮燙直，長期下來對頭髮也是很大的傷害。

美國紐約市率先推出新制

紐約市在2019年初推出全美首例的行政準則 ——所有市民不論種族、族裔或個人身分認同，任何人都有權利擁有各式各樣的髮型。

這句話聽起來很理所當然，但如果仔細去看內文，內文有特別點出不論是擁有天然捲、玉米鬚、爆炸頭、辮子或其他髮型的黑人，他們都擁有保持頭髮原貌、不須經過修剪的權利。提出這項新規定的紐約市人權委員會當時也有明確講出，這項新制適用所有人，但最主要是要保護因天然髮質受到歧視的黑人。

所以紐約市在規定中也提到，雇主不能要求員工髮型（長短、直的或捲的、盤起來還是放下來），業者也不能禁止特定髮型的民眾進出特定場所；但是如果是因為作業流程需要，必須要戴網帽或是將頭髮紮起來，只要這些規定不會因為種族有別，適用於所有員工即可執行。違者將面臨最高25萬美元的罰款。

美國各州接連通過《皇冠法案》

在紐約市推出地方行政準則後，加州也在同年（2019）推出簡稱《皇冠法案》（CROWN Act）的州法。「皇冠」取自法案全名「打造一個對天然頭髮尊重與開放世界」（Creating a Respectful and Open World for Natural Hair）的英文首字母，只要是任何可以連結到種族的天然髮質及保護性髮型（protective hairstyle），都不該受到歧視。

這裡所謂的「保護性髮型」指的是非裔美國人常見的編髮、雷鬼頭等髮型。過去美國法院的司法判例中，只有認定黑人燙／爆炸頭（Afros）受到《1964年民權法案》禁止種族歧視的法律保護，所以《皇冠法案》等於是擴大了適用範圍，在《皇冠法案》有效的範圍內，任何常見的非裔美國人髮型都能受到保障。

在加州推出《皇冠法案》後，目前已有20個州或是更小的地方政府跟進推出類似的地方法律。美國眾議院也在2020年通過了《皇冠法案》，但目前還沒有進到參議院審理。

目前已經通過州法禁止頭髮歧視的20州包括：加州、紐約州、紐澤西州、馬里蘭州、維吉尼亞州、科羅拉多州、華盛頓州、康乃狄克州、德拉威洲、新墨西哥州、內華達州、內布拉斯加州、俄勒岡州、伊利諾州、緬因州、田納西州、麻州、明尼蘇達州、路易斯安那州、阿拉斯加

英國要求各校注意校規是否合法

在海岸另一邊的英國，英國平等與人權委員會（Equality and Human Rights Commission, EHRC）也在去年要求英格蘭、蘇格蘭與威爾斯的各級學校，不得懲罰或禁止學生保留天然的非裔風格髮型，各校也應該要重新檢視校規或是現行做法是否有遵守2010年上路的《平等法》（Equality Act 2010）。

英國平等與人權委員會也提到，如果學校唯獨禁止特定髮型，要求齊頭式平等，而沒有考慮到種族或宗教因素，會讓具有特定特徵的學生屈居劣勢，進而出現間接歧視（indirect discrimination）的狀況。除非學校可以證明學校的服儀規範客觀上合理的，否則因為頭髮歧視學生，會對學生的心理健康與福祉造成負面影響。

對抗頭髮歧視成南非校園運動