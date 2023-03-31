越南國家祭祀日「雄王節」，是越南人保持獨立於中華的「建國神話」

清明節即將到來，而在越南，一樣也有過根據農曆的節氣變化而定的清明節。越南各地方受中華文化的影響有深有淺，若是華人就可能會在清明節去掃墓，對非華人來說，越南的習俗則是在臘月去掃墓，不過各地儀式大不同，有的傳統是要由最高齡者帶頭，也沒有明確規定要選在臘月的哪一天。

在清明之後，越南卻有個相當重要的大節日，其意義還甚於清明節之於華人，那就是雄王節。雄王節是農曆3月初十，今年2023年剛好落在陽曆4月29日星期六，所以會與5月1號的勞動節一起連假4天。

越南建國神話的起源

之於越南，猶如炎帝黃帝之於華夏，是越南建國神話的起源。當然，如同世界上大多數的神話一樣，雄王傳說是文人建構的產物，但正因為有這個神話，使越南人始終保持獨立於中華的民族意識。

Photo Credit： Hoangvantoanajc CC BY SA 3.0 Trong Noi於1966年所繪的《祖國雄王》，陳列於胡志明市獨立宮

每個越南人都會知道一個叫做「龍種仙孫」的故事：很久以前，在駱越地（越南北部）的平原有一個叫做「駱龍君」的龍神，他「能行水府」，擁有無邊法術，雖然住在水裡，但會常上岸幫助人民消除各種怪物，並教會人民種植。而在駱越地的高山，有一個叫做「嫗姬」的仙女，她是神農的後代，想看看平原的鮮花綠草，於是下山並遇見駱龍君，兩神後來結為夫妻。之後嫗姬生出一百個卵，長出一百個男子。一天駱龍君告訴嫗姬自己本是生活在水中，無法習慣陸地的生活，於是兩神決定各帶五十個兒子分開，嫗姬回山上，駱龍君回水下。後來這一百個兒子當中的長子建立文郎國，號雄王，並傳了十八個世系，直到漢朝被滅國。

根據越南史學家謝志大長的研究，雄王的真實面目應該是古代越南各部落對酋長的通稱，在許多地方故事中都有提及。而在15世紀前並無看到有朝廷祭祀雄王的記載，是到了15世紀後，越南儒生為了加強中央集權，於是開始建構雄王神話，發明雄王18世系以建立越南的朝廷正統。之後歷代君主透過祭祀雄王來證明自己有天命賜福，並且也藉雄王建立了一套完整且獨立於中華的神話體系。

Photo Credit： Phương Huy CC BY SA 4.0 位於胡志明市的雄王廟

如果有誰好奇為什麼越南可以一直獨立於中國而不被漢化的話，那就一定要瞭解過去越南儒生是如何操作雄王神話來展開自己的「越化」。

透過地方神與雄王的關係加強「越化」

越南從漢朝開始被劃入漢朝版圖，唐朝崩潰後的五代十國時期，越南北部的土豪和節度使與其他地方一樣紛紛建立割據政權，經過一系列的政權更迭之後，終於在宋朝的時候建立了穩定的李朝，並在與宋朝經過一系列的戰爭後，才使宋朝承認其脫離中國的獨立地位，冊封李朝君主為安南國王，而李朝君主則自稱大越國皇帝。