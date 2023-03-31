TNL+ 2023/03/31,
印太

越南國家祭祀日「雄王節」，是越南人保持獨立於中華的「建國神話」

越南國家祭祀日「雄王節」，是越南人保持獨立於中華的「建國神話」
雄王節祭拜活動。Photo Credit：Xuannguyen1133 CC BY SA 4.0

我們想讓你知道的是

在越南，由於各地方受中華文化的影響有深有淺，因此可能只有華人會在清明節這天去掃墓，在清明之後的農曆3月才是越南相當重要的「雄王節」。雄王節從過去的君主祭祀禮儀，演變成現在的國家祭祀日。在越南北部的富壽省的雄王殿，會在一週內展開各種民俗活動，然後在初十的雄王節會以祭祀雄王結束，通常國家領導人更會出席。

清明節即將到來，而在越南，一樣也有過根據農曆的節氣變化而定的清明節。越南各地方受中華文化的影響有深有淺，若是華人就可能會在清明節去掃墓，對非華人來說，越南的習俗則是在臘月去掃墓，不過各地儀式大不同，有的傳統是要由最高齡者帶頭，也沒有明確規定要選在臘月的哪一天。

在清明之後，越南卻有個相當重要的大節日，其意義還甚於清明節之於華人，那就是雄王節。雄王節是農曆3月初十，今年2023年剛好落在陽曆4月29日星期六，所以會與5月1號的勞動節一起連假4天。

越南建國神話的起源

之於越南，猶如炎帝黃帝之於華夏，是越南建國神話的起源。當然，如同世界上大多數的神話一樣，雄王傳說是文人建構的產物，但正因為有這個神話，使越南人始終保持獨立於中華的民族意識。

Bức_tranh_“Quốc_tổ_Hùng_Vương”
Photo Credit：HoangvantoanajcCC BY SA 3.0
Trong Noi於1966年所繪的《祖國雄王》，陳列於胡志明市獨立宮

每個越南人都會知道一個叫做「龍種仙孫」的故事：很久以前，在駱越地（越南北部）的平原有一個叫做「駱龍君」的龍神，他「能行水府」，擁有無邊法術，雖然住在水裡，但會常上岸幫助人民消除各種怪物，並教會人民種植。而在駱越地的高山，有一個叫做「嫗姬」的仙女，她是神農的後代，想看看平原的鮮花綠草，於是下山並遇見駱龍君，兩神後來結為夫妻。之後嫗姬生出一百個卵，長出一百個男子。一天駱龍君告訴嫗姬自己本是生活在水中，無法習慣陸地的生活，於是兩神決定各帶五十個兒子分開，嫗姬回山上，駱龍君回水下。後來這一百個兒子當中的長子建立文郎國，號雄王，並傳了十八個世系，直到漢朝被滅國。

根據越南史學家謝志大長的研究，雄王的真實面目應該是古代越南各部落對酋長的通稱，在許多地方故事中都有提及。而在15世紀前並無看到有朝廷祭祀雄王的記載，是到了15世紀後，越南儒生為了加強中央集權，於是開始建構雄王神話，發明雄王18世系以建立越南的朝廷正統。之後歷代君主透過祭祀雄王來證明自己有天命賜福，並且也藉雄王建立了一套完整且獨立於中華的神話體系。

Tượng_Hùng_Vương_tại_Đền_Hùng,
Photo Credit：Phương Huy CC BY SA 4.0
位於胡志明市的雄王廟

如果有誰好奇為什麼越南可以一直獨立於中國而不被漢化的話，那就一定要瞭解過去越南儒生是如何操作雄王神話來展開自己的「越化」。

透過地方神與雄王的關係加強「越化」

越南從漢朝開始被劃入漢朝版圖，唐朝崩潰後的五代十國時期，越南北部的土豪和節度使與其他地方一樣紛紛建立割據政權，經過一系列的政權更迭之後，終於在宋朝的時候建立了穩定的李朝，並在與宋朝經過一系列的戰爭後，才使宋朝承認其脫離中國的獨立地位，冊封李朝君主為安南國王，而李朝君主則自稱大越國皇帝。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。