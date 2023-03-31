TNL+ 2023/03/31,
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美國參議院通過廢除波灣與伊戰授權法，民主黨領袖：大家都已厭倦中東無止盡的戰爭了

美國參議院通過廢除波灣與伊戰授權法，民主黨領袖：大家都已厭倦中東無止盡的戰爭了
2003年伊拉克戰爭期間，被拉倒的海珊雕像｜Photo Credit: GettyImages

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若現在廢除波斯灣及伊拉克戰爭授權法的決議通過，預計將不會影響任何現有的軍事部署，但兩黨的議員都在積極收回當時賦予白宮發動軍事衝突的權限。同時，有部分曾同意發動戰爭的議員也指出，發動伊拉克戰爭如今看來根本是個錯誤的決定。

文：Taylor Mei

《美聯社》報導指出，美國參議院於29日時，以66比30的票數，廢除了1991年的《波斯灣戰爭授權法》及2002年《伊拉克戰爭授權法》。這也意味著，若後續眾議院也決定同參議院通過廢除相關授權法（AUMF），除有機會為美國先前在境外發動武力衝突的過往劃下句點外，也將象徵性地將宣戰的權力還給國會。

一「法」令下，死傷無數

2002年10月，由時任美國總統小布希（George W. Bush）所領導的政府，因錯誤指控時任伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）偷偷囤積大規模殺傷性武器，而透過《伊拉克戰爭授權法》與伊拉克爆發衝突，導致伊拉克境內在戰爭期間有超過數十萬人死亡，而被派往當地參戰的美軍，也有近5000人因戰殉職。

《美聯社》指出，若現在廢除波斯灣及伊拉克戰爭授權法的決議通過，預計將不會影響任何現有的軍事部署，但兩黨的議員都在積極收回當時賦予白宮發動軍事衝突的權限。同時，有部分曾同意發動戰爭的議員也指出，發動伊拉克戰爭如今看來根本是個錯誤的決定。

民主黨議員梅南德茲（Robert Menendez）表示，這是50多年以來，國會首度撤回戰爭權力的決議。而距離上一次撤回戰爭的授權，則是在1964年8月後允許美軍與北越爆發衝突、點燃越戰戰火後，於1971遭國會廢除的《東京灣決議案》（Gulf Of Tonkin Resolution）。

參議院通過廢除戰爭授權法，眾議院決議仍是未知數

《CNN》報導，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）對廢除該法案表示大力支持，指出波斯灣戰爭等授權法的存在，已經不能再被合理化。「這項法案每年都沒有什麼變，也意味著未來的行政機關可以藉此，讓美國又陷入中東地區的衝突中，但美國人並不想要這樣，大家都已經厭倦中東那邊無止盡的戰爭了。」舒默說。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也說：「恐怖主義者並不會放棄製造衝突，而當美國決定派出軍人前往該戰場時，我們能做的就是給他們最大的支持，還有正當的法律授權。」

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