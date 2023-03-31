2023/03/31,
社會

台中房屋倒塌釀3死，市府勒令停工究責，營造商、怪手司機過失致死遭移送

台中房屋倒塌釀3死，市府勒令停工究責，營造商、怪手司機過失致死遭移送
Photo Credit: 台中市政府提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

台中消防局昨（30）日獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，直接壓住3名旁邊施工的工人，後雖將3人救出仍不幸身亡。勞動部中區職安中心派員現場初步調查發現，該老宅疑受隔壁老宅拆除影響構造穩定性，造成倒塌，由於現場並未做支撐防護設施，已勒令停工並依法開罰30萬。

台中2層樓房屋倒塌，壓住旁邊3名工人急救後仍不治

《中央社》報導，台中消防局昨（30）日上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名旁邊施工的工人，立即派出消防人員搶救。

消防人員趕抵，於上午11時15分先救出51歲蔡姓男子，但已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院急救後仍不治，至於另外2名受困的工人，消防局出動搜救犬到場協助搶救。

《中央社》報導，搜救犬到場嗅聞，雖已察覺出2名受困工人的位置，但消防人員惟恐動用大型機械會造成塌陷，因此由消防人員接駁搬除磚塊、鐵皮，並於下午3時30分發現第2名受困工人的頭髮、手，直到傍晚5時許露出頭部，晚間8時18分發現第3名工人。

這兩名工人被發現時，經呼喚都無反應，消防人員初步檢視無生命跡象，送醫急救後不治。

工地未做防護措施勞動部開罰30萬，市府：勒令停工並究責

《自由時報》報導，勞動部中區職安中心派員現場初步調查發現，該老宅疑受隔壁老宅拆除影響構造穩定性，造成倒塌，由於現場並未做支撐防護設施，已勒令停工並依法開罰30萬。此外，勞工局已同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協助。

台中市2層樓房屋倒塌 救出1人送醫不治
Photo Credit: 台中市消防局提供 via 中央社
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日發生倒塌意外，台中市消防局表示，初步了解有3人待救， 上午11時15分在現場救出1名年約60歲的男子，被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍然不治。
台中市中區2層樓房屋倒塌（1）
Photo Credit: 台中市消防局提供 via 中央社
台中市中區台灣大道一段一棟2樓建築物30日倒塌， 消防局獲報派員到場，全力進行搶救工作。

《中央社》報導，台中市政府都市發展局發布新聞稿指出，初步研判可能是台灣大道一段299巷7號的建築物施工不當，造成旁邊建築物倒塌，目前推斷可能是施工不當導致公安事件發生。市府都發局表示，除現場搶救優先外，後續將依建築法規定勒令停工，另將配合勞檢單位釐清所涉勞安及公共安全等責任並究責。

營造商、怪手司機過失致死遭移送

《中央社》報導，這起老屋倒塌工安意外，造成3名工人死亡，台中市警方昨天下午已約談負責施工的古姓營造商及游姓挖土機駕駛到案說明後，依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢方昨天也前往現場勘驗，釐清事故原因。

台中市土木技師公會理事長林育信說明，7號建築物原先在施工，挖了約100公分深、60公分寬的溝，導致隔壁5號建築物突然解壓、支撐強度不足而向右倒塌，不過，實際原因仍要等工地清理完畢後才能確認。

中市房屋倒塌工人阿嬤受驚嚇 警方護送休息
Photo Credit: 民眾提供 via 中央社
台中市中區台灣大道一段一棟2層樓房屋30日倒塌， 受困吳姓工人的阿嬤看到坍塌現場受到驚嚇全身癱軟，被員警背上警車、護送休息。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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