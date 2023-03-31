2023/03/31,
歐洲

芬蘭加入北約獲全部會員國同意，最快下週完成程序，俄警告將成合法報復目標

芬蘭加入北約獲全部會員國同意，最快下週完成程序，俄警告將成合法報復目標
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土耳其國會議員30日無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統艾爾多安兩週前已公開支持此案。申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。芬蘭與俄羅斯的邊界長達1300公里。土耳其30日批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為全球最強大軍事聯盟的第31個成員國。

芬蘭加入北約獲全部會員國同意，最快下週完成程序

（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。

《法新社》報導，土耳其國會議員30日無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）兩週前已公開支持此案。

申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

執政黨議員基里奇（Akif Cagatay Kilic）在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1300公里。土耳其30日批准後，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為全球最強大軍事聯盟的第31個成員國。

官員們預期這項程序下週就能完成。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在推特（Twitter）寫道：「我樂見（土耳其國會）這項表決……完成批准芬蘭入會。這將使北約大家庭更強大且安全。」

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）亦透過推特發布如下聲明：「我想感謝大家的信任和支持。芬蘭會是一個堅強且有能力的盟邦，並致力於聯盟的安全。」

芬蘭及其鄰國瑞典去（2022）年5月決定加入北約，結束數十年來的軍事不結盟政策。但艾爾多安出於一系列長期爭執，頑強抵制瑞典的入會申請。

俄警告瑞芬加入北約將成合法報復目標，瑞典召見俄大使

瑞典29日表示，將召見俄羅斯大使塔塔林則夫（Viktor Tatarintsev），因為他表示，瑞典和鄰國芬蘭若加入北大西洋公約組織，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」，包括軍事行動。

《法新社》報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，兩個北歐鄰國瑞典、芬蘭去年5月結束長達數十年軍事不結盟政策而決定加入北大西洋公約組織。

俄羅斯駐瑞典大使塔塔林則夫28日表示，一旦芬、瑞加入北約，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，外交部將召見俄羅斯大使就如此公然企圖影響駐在國政策提出澄清。

他強調：「瑞典的安全政策由瑞典作決定，而不是其他人。」

在此之前，塔塔林則夫在使館官網聲明中將俄羅斯對瑞典的僵局變本加厲。

他警告：「如果有任何人相信這（指北約會籍）可以在某種程度上絲毫改善歐洲安全，可以肯定此一懷抱敵意集團的新會員，將會成為俄羅斯報復性措施的合法目標，包括軍事措施。」

他表示，加入北約不但不能讓瑞典更安全，還是「向深淵邁出一步」。他表示，芬蘭和瑞典入會後，俄羅斯和北約的邊界總長度將會幾乎倍增。

瑞典入會案目前則遭到匈牙利反對，尤其在一連串外交齟齬後，持續面臨土耳其阻撓。

不過斯德哥爾摩仍期盼能於北約7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）進行下屆高峰會前入會。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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